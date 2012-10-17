|№
|Животное
|Продукт
|Выручка*
|Чистый доход**
|1
|пчела
|мед, воск, перга
|20 коп.
|18 коп.
|2
|шелкопряд
|шелковая нить
|32 коп.
|21 коп.
|3
|курица
|яйца
|70 руб.
|12 руб.
|4
|перепел
|яйца
|60 руб.
|15 руб.
|5
|олень
|рога
|33,3 руб.
|33,3 руб.
|6
|гадюка
|яд
|5000 руб.
|1000 руб.
|7
|корова
|молоко
|7000 руб.
|1090 руб.
|8
|коза
|молоко
|4217 руб.
|1925 руб.
|9
|страус
|яйца
|26500 руб.
|20000 руб.
* Ежемесячный доход одной особи (исходя из закупочных цен).
** Доход за вычетом издержек на содержание. В случае с оленем издержек фактически нет, поскольку работники живут на природе, питаются подножным кормом и сами сбрасывают продукт — рога.
Данные предоставлены ООО «Птицефабрика «Вараксино» (село Вараксино, Удмуртия), перепелиное хозяйство ООО «Орланд» (деревня Казинка, Липецкая область), ООО «Сибирский серпентарий» (Новосибирск), ООО «Русский страус» (деревня Старые Кузьменки, Московская область), ООО «Медовое королевство» (Московская область), ООО «Оленеводческое хозяйство «Панаевское» (Ямальский район, Тюменская область), ООО «Крымшелк» (Симферополь), ЗАО «Сернурский сырзавод» (деревня Мари-Шолнер, Марий Эл).