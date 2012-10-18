В качестве иллюстраций использованы изображения, призванные оскорбить

максимально возможное число жителей планеты Земля.

Джонсон против флага

В 1984 году в Далласе шли протесты, приуроченные к проходившему в городе съезду Республиканской партии. Во время одной из демонстраций активист молодежного крыла Революционной коммунистической партии США Грегори Джонсон облил керосином национальный флаг и сжег его под выкрики толпы. Джонсон был арестован, его судили по техасскому закону, запрещающему осквернение чтимых символов, и приговорили к году заключения и штрафу в $2 тыс. Апелляционный суд поддержал приговор, но высший криминальный суд штата отменил его, мотивировав это тем, что действие Джонсона попадало под защиту Первой поправки к конституции, гарантирующей свободу слова. В 1989 году власти Техаса понесли дело в Верховный суд США, но тот тоже поддержал Джонсона.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Сжигание Джонсоном флага представляло собой самовыражение, позволяющее ему использовать Первую поправку. Учитывая, что сожжение произошло в конце демонстрации, приуроченной к Республиканскому съезду, сугубо политическая природа этого действия была совершенно очевидна… Правительство не может предполагать, что любое выражение провокативной идеи повлечет за собой бунт… Ограничения, наложенные на политическую акцию Джонсона, связаны со смыслом его выступления, так как Техас не защищает целостность флага во всех обстоятельствах, оберегая его лишь от тех действий, которые способны серьезно обидеть окружающих. Правительство не может запрещать словесное или не словесное выражение идеи просто потому, что общество находит его оскорбительной. Не может правительство и демонстрировать собственное отношение к флагу, запрещая те или иные действия, поскольку у него нет права устанавливать, что именно позволительно сообщать с помощью того или иного символа. Этот суд не создаст исключения из принципов, защищаемых Первой поправкой для одного только американского флага».

Дарский против католиков

Польский музыкант Адам Дарский — фронтмен группы Behemoth, выступающей в жанре death metal. В 2007 году, во время концерта в Гданьске, он порвал Библию и объявил, что католичество — самый кровавый культ в истории человечества. В католической Польше действует закон, карающий за оскорбление религиозных чувств, и Дарскому грозило два года тюрьмы. Суд, впрочем, оправдал его в 2011 году, мотивировав свое решение правом художника на самовыражение. «Свобода слова в этот раз победила, — сказал оправданный Дарский. — Битва выиграна, но война еще нет». И добавил: «Слава Сатане!»

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Католическая церковь может являться предметом общественной критики, поскольку сама критикует различные сферы жизни общества, например практику оплодотворения in vitro. Суд признает, что чувство прекрасного в искусстве носит индивидуальный характер и не может быть предметом уголовного разбирательства. В ходе разбирательства свидетельские показания дали глубоко верующие люди, которые присутствовали на концерте, но не чувствовали себя оскорбленными. При этом прокуроры задавали им вопросы о природе их веры и обстоятельствах, при которых они почувствовали бы себя оскорбленными. По мнению суда, подобные вопросы в демократическом государстве недопустимы».

Чемберс против аэропорта

Зимой 2009−2010 годов воздушное сообщение в Англии было нарушено из-за плохой погоды. Аэропорт имени Робин Гуда, расположенный неподалеку от города Донкастер, перестал работать как раз тогда, когда житель Йоркшира Пол Чемберс собрался улетать в отпуск. Он разнервничался и оставил в своем Twitter следующую запись: «Проклятье! Аэропорт Робин Гуда не работает. У вас чуть больше недели, чтобы привести все в порядок, иначе я взорву его к чертовой матери». Через несколько дней на запись наткнулся сотрудник аэропорта. Чемберса арестовали и судили за «распространение публичного электронного послания исключительно оскорбительной, непотребной или угрожающей природы», в соответствии с законом о коммуникациях 2003 года. В мае он был приговорен местным судом к штрафу в £300 и возмещению судебных издержек на £685. Кроме того, из-за этой истории он потерял работу. Чемберс проиграл две апелляции, прежде чем выиграл третью — в Верховном суде Англии.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Закон о коммуникациях не создал никаких новых препятствий для свободы слова и выражения. Сатирические, критические или грубые комментарии, выражение непопулярных мнений, добродушные шутки и издевательства, даже лишенные вкуса или оскорбительные для адресата, не могут быть им ограничены. Возможно, нам стоит добавить, что те, кто используют для этой цели Twitter, могут — словами Эдгара в «Короле Лире» — говорить «то, что чувствуют, а не то, что должны» (в большинстве изданий эти слова произносит Олбани. — Esquire). Королевский суд, естественно, учел, что сообщение было опубликовано в момент, когда публика была озабочена возможностью террористических атак. Но чем больше размышляешь об этом, тем яснее становится, что послание это не было террористической угрозой и вообще какой бы то ни было угрозой. Сообщение было опубликовано в Twitter для широкой аудитории. Адресовалось оно не конкретному лицу, а всем ответственным за безопасность аэропорта. Язык и пунктуация сообщения не предполагают, что автор имел намерение всерьез кого-нибудь напугать. В результате объективного рассмотрения мы признали решение суда, заключившего, что «твит» составлял или содержал информацию угрожающей природы, не оправданным».

Коэн против призыва

В апреле 1968 года 19-летний работник магазина Пол Коэн встал в коридоре лос-анджелесского суда в куртке с надписью «**ать призыв». Его арестовали на месте и осудили на тридцать суток тюрьмы по калифорнийскому закону, запрещающему «злонамеренное нарушение мира и порядка в общественном месте» оскорбительным поведением. Коэн подал апелляцию в суд штата, но проиграл. Дело попало в Верховный суд США, который пятью голосами из девяти удовлетворил апелляцию Коэна, признав, что надпись на куртке — это слово, а не дело.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «В этом суде много говорили о том, что безвкусные выражения Коэна демонстрировались наблюдателям, которые не желали бы их видеть. Но люди, глядевшие на его куртку, могли легко избежать дальнейшего оскорбления их чувств, просто отведя глаза. У нас есть несколько частных соображений, которые особенно убеждают нас в том, что приговор должен быть отменен. Во‑первых, принцип, на котором строится позиция штата, можно, кажется, расширять до бесконечности. Как отличить использованное слово от любого другого оскорбительного выражения? Очевидно, штат не имеет права вычищать публичную дискуссию до тех пор, пока она не станет стилистически приемлемой для самых брезгливых из нас. Кроме того, мы не можем упустить из виду тот факт, что многие выражения несут двойную коммуникативную функцию, проводя не только идеи, которые можно было бы выразить и в отстраненной манере, но эмоции, которые по‑другому выразить нельзя. Мы не можем поддержать точку зрения, согласно которой конституция, дозволяющая любое содержание речи, не защищает также и ее эмоциональную окраску. Ведь на практике именно эмоциональная окраска может быть самым важным элементом всего послания. В духе всего сказанного выше мы не можем согласиться с упрощенным допущением, что кто-то может запретить определенные слова, не рискуя притом воспрепятствовать распространению идей. Правительства могут вскоре начать использовать цензуру в отношении отдельных слов как удобный предлог для запрета неугодных взглядов. Мы не смогли найти никаких существенных социальных благ, которые оправдывали бы риск открыть путь к столь неприятным последствиям».

Плеврис против сионистов

В 2006 году греческий националист Константинос Плеврис выпустил книгу под названием «Евреи: вся правда». В ней одновременно содержались и утверждение, что холокоста не было, и упрек к гитлеровской Германии в том, что она не покончила с мировым сионизмом, и предположение, что с евреями в общем по‑другому поступать нельзя. Через год после публикации «Всей правды» против автора завели дело по греческому антирасистскому закону 1979 года — и осудили на 14 месяцев с отложенным сроком. Суд признал расистским, например, такое высказывание из книги: «Евреи этого заслуживают. Расстрел в 24 часа — другого языка они не понимают». Во время апелляции сын Плевриса Танасис — член парламента и адвокат своего отца — убеждал суд, что в свободном обществе никому нельзя запретить быть нацистом. В частности, он заявил: «Демократическое право каждого гражданина призывать к истреблению любой нации и возобновлению работы Освенцима». Апелляция была удовлетворена, а впоследствии поддержана ареопагом — Верховным судом Греции по уголовным делам.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Обвиняемый оскорбляет евреев не только по причине их расовой и этнической принадлежности, но главным образом из-за их попыток достичь мирового господства и методов, которые они используют для осуществления этой цели. Упоминаемые автором в поддержку своих взглядов происшествия и высказывания исторических лиц основываются на источниках, на которые он ссылается. Из содержания книги не следует, что обвиняемый собирался с ее помощью побуждать читателя к действиям, которые могут вызвать дискриминацию, ненависть и насилие против евреев или же выражать оскорбительные идеи относительно них (евреев) по единственной причине их расового или национального происхождения… Это подтверждается тем, что он не высказывается против евреев вообще, а лишь против сионистов, осуществлявших описанные в книге действия».

Флинт против проповедника

В 1980-е Campari печатал рекламу, оформленную в виде интервью: известные люди рассказывали про свой «первый раз», а к концу разговора оказывалось, что речь идет о первом знакомстве с напитком. Журнал Hustler спародировал эту рекламу, поставив в номер полностью выдуманное интервью с радикальным протестантским проповедником Джерри Фалуэллом. В интервью пастор признавался, что потерял девственность со своей матерью, когда они оба напились кампари, а также рассказал, что читает свои проповеди пьяным: «Не думаете же вы, что я могу молоть такую чушь по трезвянке?» Под текстом — петитом — было написано: «Пародия на рекламу — не принимайте всерьез». Несмотря на эту оговорку, Фалуэлл подал в суд, обвинив Hustler в клевете и умышленном причинении эмоционального ущерба. Жюри присяжных признало издателя виновным в клевете и присудило выплату $150 000. Проиграв апелляцию, издатель Ларри Флинт дошел до Верховного суда, который принял решение в его пользу.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Первая поправка не признает такого понятия, как «ложная» идея. Здоровая политическая дискуссия не может не порождать слова, критические по отношению к людям, занимающим публичные должности, и фигурам, которые непосредственно вовлечены в разрешение важных вопросов или — благодаря своей славе — влияют на происходящие события. Эта критика неизбежно будет порой неразумной и несдержанной. Мы заключаем, что публичная фигура не может требовать возмещения намеренно причиненного морального ущерба, не предоставив свидетельств, что публикация содержит ложное утверждение, сделанное с осознанием его ложности или беспечным пренебрежением вопросом их правдивости. Очевидно, что Фалуэлл является «публичной персоной» для целей Первой поправки, и значит, не может требовать возмещения ущерба, когда он вызван публикацией карикатуры вроде той, которая здесь обсуждается».

Духовка против распятия

В Испании существует закон, карающий за богохульство, и применялся он только один раз. На скамье подсудимых оказался певец Хавьер Крае, снявший в 1974 году фильм «Как приготовить распятие», и продюсер телеканала, показавшего фрагмент этого фильма в эфире в 2004 году, — их обвиняли в оскорблении религиозных чувств. Фрагмент фильма, показанный по телевидению, выглядел так. Крае снимал Христа с распятия, укладывал на сковородку и сопровождал это рецептом: «Мы берем нашего изможденного Иисуса, вынимаем из него гвозди, убираем лишнее, солим, перчим, не жалеем масла, укладываем на выложенные слоем лук и картофель… теперь в духовку, и через три дня все готово». Гость передачи в этот момент уточняет, верно ли, что Иисус готов на третий день. Суд первой инстанции приговорил Крае к штрафу в 144 тыс. евро, однако апелляцию он выиграл.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Творчество художника — а господин Крае признанный художник — содержит порой элемент провокации. Сатира и неуважительное отношение нередко служат в искусстве инструментом социальной критики, демонстрируя отношение творческого человека к определенным вещам. Особенно часто сатира направлена на проявления власти. Религия же, особенно та, к которой принадлежат большинство испанцев, и церковь как институт часто ассоциировались с властью — и могут быть, таким образом, объектами законной критики. Если это верно теперь, это было тем более верно в ту эпоху, когда снимался обсуждаемый нами короткометражный фильм (в 1974 году Испанией правил генерал Франко. — Esquire). Как мы уже говорили, издевательство это не просто насмешка, но упорное насмехательство, содержащее очевидное намерение оскорбить. Иными словами, мы имеем дело с сатирой, провокацией и критикой, но не с оскорблением, как хочет показать обвинение. Не отрицая, что истцы чувствовали себя искренне оскорбленными, мы тем не менее не можем согласиться, что поведение обвиняемых было объективно оскорбительным в том смысле, который подразумевает закон».

Милиция против полиции

Весной 2010 года в Мичигане были арестованы девять человек, принадлежащих к так называемой «милиции Хутари» — негосударственной военизированной группе, объединенной христианскими и патриотическими идеями и ценностями. Следствие утверждало, что они собирались убить некоторое количество местных полицейских, а затем атаковать тех, кто приедет на их похороны. Подозреваемым грозили пожизненные сроки. Через два года состоялись слушания. Единственными доказательствами, которыми располагало следствие, были показания агента под прикрытием, внедрившегося в организацию, а также платного информатора. В итоге судья Виктория Робертс решила, что, поскольку обвиняют подсудимых на основании их разговоров, дело имеет самое прямое отношение к Первой поправке к американской конституции, защищающей свободу слова, — и оправдала их.

СУД ПОСТАНОВИЛ: «Правительство постоянно настаивало на том, что это дело не имеет отношения к свободе слова и собраний, но лишь к конкретным актам жестокости, описанным в обвинительном заключении. Тем не менее большая часть улик, предоставленных обвинением, имеет форму речей, главным образом исходящих от Стоуна. В прениях обвинение прямо просило суд признать существование заговора, основываясь на разговорах участников группы. Дополнительные улики, на которые полагается правительство, включают участие обвиняемых в различных военных тренировках, антиправительственную литературу, найденную в домах некоторых из них, а также собранное ими оружие и патроны. Но ничто из этого не является противозаконным по своей сути. Хотя правительство предоставило свидетельства отвратительных и полных ненависти речей, и возможно, даже показало, что кто-то из обвиняемых и правда собирался нарушить закон — например убить полицейского, — никакие намерения, не имеющие целью агрессивного сопротивления федеральному правительству, не достаточны для осуждения по обвинению в мятежном заговоре».

Замураев против Путина

В 2009 году житель Костромы и участник неформального объединения «Армия воли народа» Роман Замураев вывесил в интернет агитационный текст, озаглавленный «Ты избрал — тебе судить!» Листовка предлагала гражданам оценить, как у них изменился уровень жизни, — с тем, чтобы решить, следует ли наказывать президента страны и депутатов парламента. К тому моменту, как Замураев вывесил текст, тот уже год как был признан экстремистским — решением суда города Адлера. Против агитатора было возбуждено дело по 282 статье УК РФ «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» по признаку «принадлежности к социальной группе». Судья, однако, не сочла, что чиновники являются социальной группой, и оправдала Замураева.