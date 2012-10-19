Год назад главный прокурор Литвы сбил на скользкой дороге старушку, переходившую в неположенном месте. Она отделалась легкими травмами, но прокурор на всякий случай подал в отставку. «Это вопрос репутации», — сказал он журналистам.
В России репутация — понятие растяжимое. Генпрокурор Чайка, например, вот уже полтора года на глазах у всей страны отмазывает своих ближайших подчиненных, пойманных на связях с нелегальным игровым бизнесом. В разгар коррупционного скандала ему продлевают полномочия на пять лет. Президент Путин, рассуждая по телевизору о деле Pussy Riot, говорит: «Я здесь ни при чем. Докатили до суда, а суд залепил им двушечку. Нельзя подрывать основы морали. Мы с чем останемся тогда?» Кто-то из блогеров написал: «Вывесили из Кремля свою портянку и размахивают ей».
В минуты, когда вонь становится нестерпимой, я вспоминаю своего дачного соседа — дядю Сашу ассенизатора. Его грязный, обмазанный нечистотами ЗИЛ за глаза все называли говновозкой. Тем не менее он сам всегда был аккуратным, свежевыбритым и пах лосьоном. Я бы даже сказал, он был вызывающе, остервенело чист. Безупречная гигиена была его честью, позволявшей чувствовать себя человеком, а не куском того, с чем он работал. Давным-давно у дяди Саши была семья. Жена и маленькая дочь, с которой я успел подружиться, погибли в конце
В конце
Этим летом, приехав на дачу спустя много лет, я с удивлением обнаружил у калитки дяди Саши перекрашенную говновозку — оранжевую, блестящую. Он стоял рядом в новенькой спецодежде, чистый и душистый, как мыло. «Вакуумный илосос купил», — ткнул он в сторону какой-то штуки. Оказалось, что бандиты не справились с очисткой, и когда дачи стали утопать в дерьме, дядя Саша триумфально вернулся. Он теперь индивидуальный предприниматель и работает без выходных, потому что к дачам прибавились два коттеджных поселка, построенных на бывших совхозных полях все теми же ивантеевскими. «С этих клоунов я тройной тариф беру!» — сказал дядя Саша и рассмеялся. И тут я как-то уже совсем по‑взрослому его рассмотрел и впервые подумал о том, что он очень крутой. Всю жизнь возится с «иловым веществом», а оно к нему не липнет. Вот кому надо в политику: во‑первых, у него незапятнанная репутация, а во-вторых, люди его профессии сейчас там особенно нужны.