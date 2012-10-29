1

Посчитав стоимость лечения всех заболеваний, которыми рискует заразиться необрезанный в младенчестве мужчина, исследователи из Университета Джона Хопкинса пришли к выводу, что в среднем обрезание экономит человеку $407 за всю жизнь. В частности, снижается вероятность заразиться ВИЧ (на 12%) и папиллома-вирусом (29%).

Извержение гейзера на Энцеладе — спутнике Сатурна. Фото: NASA / JPL-Caltech / Michael Benson

2

КРОМЕ ТОГО, стало известно, что касатки после наступления менопаузы помогают своим взрослым детям, а корейские евнухи в XVI-XIX веках жили на девятнадцать лет дольше, чем мужчины, не сталкивавшиеся с кастрацией. Ученые научились кипятить воду без образования пузырьков. Беспилотные самолеты следят за орангутангами на Суматре, игровой бот из Техаса прошел тест Тьюринга, а космические корабли могут использовать погасшие звезды для ориентации за пределами Солнечной системы. Слизевики-миксомицеты обладают пространственной памятью и не ползут второй раз туда, где уже были. Малярийные комары начинают летать днем, если по ночам все закрываются от них сетками. Внеземные цивилизации будут искать по огромным светогенераторам, которые с неизбежностью построит каждая космическая цивилизация. Кофеин помогает мышам сохранять воспоминания в условиях гипоксии мозга, кораллы в Карибском море умирают от стресса, а детеныши саламандр плохо переносят засухи. Стоунхендж строили с таким расчетом, чтобы во время солнцестояний камни смотрелись выигрышнее. Люди готовы всерьез отстаивать точку зрения, которую несколько минут назад признавали несостоятельной. В яде черной мамбы обнаружено обезболивающее, которое не вызывает привыкания. Марсоход Curiosity начал есть красный песок, нашел на планете воду и зачекинился в Foursquare.

3

ТАКЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, что доисторические жители Британии были каннибалами, тогда как люди олдувайской культуры 1,5 млн лет назад страдали от поротического гиперостоза — в связи с дефицитом мяса в рационе. Отношение к абортам у мужчин зависит от личных обстоятельств жизни, а не убеждений. В кубометре воздуха города Сеула содержится от 1,6 до 40 млн вирусов и от 0,9 до 10 млн бактерий. Международный астрономический союз договорился, наконец, чему равно среднее расстояние от Земли до Солнца — 149 597 870 700 метров. Палеолитические настенные росписи во французской пещере Ласко можно было анимировать, играя источником света. Мутация мексиканской дрозофилы делает ее зависимой от кактуса, на котором она живет, таблетки от головной боли вызывают головную боль, а бактерии размножаются со скоростью, близкой к термодинамически допустимым пределам. Разглядывать трогательные картинки полезно для внимания. Отказ от регулярного потребления марихуаны приводит к абстиненции. Обезьяны не способны рационально оценивать объем предлагаемой им еды. Ученые впервые перепрограммировали соматические клетки в нейроны. Первый частный космический сухогруз отправился к МКС. В докладах Академии наук США опубликован анализ парламентских выборов в России — по мнению международной группы ученых, результаты голосования выглядят сфальсифицированными.

4