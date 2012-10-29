Фебус Норриш

Прозвище: Стив, 83 года, 15 профессиональных боев

Фебус Норриш начал свою карьеру в 19 лет, но был вынужден закончить ее уже через четыре года из-за сильной травмы глаза. Своим лучшим боем он считает проигранный поединок с Леном Диттмаром за звание чемпиона в среднем весе.

Майкл Даннингхем

Прозвище: Левша, 76 лет, 102 профессиональных боя

В 14 лет Майкл Даннингхем ушел из дома и поселился на ипподроме, где работал жокеем. Тогда же, чтобы поддерживать необходимый жокею вес, начал заниматься боксом. Первый профессиональный бой провел в 18 лет. Закончив карьеру (в 1954 году), работал рефери.

Рег Диллано

Прозвища нет, 78 лет, профессиональных боев не проводил

В юности Рег Диллано в течение пяти лет тренировался, но так и не принял участия ни в одном официальном бое. Тем не менее он дрался в любительских поединках, один из которых проходил на Центральном австралийском стадионе Sydney Stadium.

Альф Вебстер

Прозвище: Снежок, 80 лет, 80 профессиональных боев

Свой самый памятный бой Вебстер провел с боксером по имени Рей Горчица Колман. Горчица был известен бешеным нравом, отказался взвешиваться перед боем и устроил в зале побоище с участием зрителей. Самому Вебстеру едва удалось сбежать с ринга.