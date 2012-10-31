УСЫ И БОРОДА

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
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37,8% преступников

Общая сумма наград: $183 470 000

Средняя цена за голову: $5 396 176

ТОЛЬКО БОРОДА

3,3% преступников

Общая сумма наград: $9 000 000

Средняя цена за голову: $3 000 000

ТОЛЬКО УСЫ

22,2% преступников

Общая сумма наград: $44 370 000

Средняя цена за голову: $2 218 500

БЕЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

36,7% преступников

Общая сумма наград: $97 235 000

Средняя цена за голову: $2 946 515

САМЫЕ ДОРОГИЕ В КАТЕГОРИЯХ

1

Азман Аз-Завахири
$25 000 000 (Госдеп)

Родился в Египте в 1961 г. Подозревался в причастности к убийству президента страны Анвара Садата. Соратник бен Ладена. В настоящий момент — глава «Аль-Каиды».

ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ:

Рамадан Абдулла Мохаммад Шаллах ($5 млн, ФБР), Омар Тревиньо Моралес ($2,4 млн, МВД Мексики), Адам Яхья Гадан ($1 млн, Госдеп), Абу Дуа ($10 млн, Госдеп), Мулла Мухаммад Омар ($10 млн, Госдеп), Джабер А. Эльбанех ($5 млн, Госдеп), Доку Умаров ($5 млн, Госдеп), Салман Рушди ($3,3 млн, «Фонд 15 июня», Иран") и еще 25 человек.

2
Инсилон Хапилон
$5 000 000 (Госдеп)

Родился на Филиппинах около 1966 г. Один из лидеров исламистской группировки «Абу Сайяф», которая тесно сотрудничает с «Аль-Каидой» и «Джемайя Исламия».

ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ:

Радуллан Сахирон ($1 млн, Госдеп), Абдуллахи Яре ($3 млн, Госдеп).

3
Абдул Рахман Ясин
$5 000 000 (Госдеп)

Родился в США в 1960 г. Обвиняется в организации взрыва автомобиля у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году, приведшего к гибели 6 человек.

ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ:

Хусайн Мухаммед аль-Умари ($5 млн, ФБР), Абдулла Ахмед Абдулла ($5 млн, ФБР), Али Атва ($5 млн, Госдеп), Висенте Каррильо Фуэнтес ($5 млн, Госдеп), Абдул Рахман Ясин ($5 млн, ФБР), Хуан Хосе Эспрагоса Морено ($2,4 млн, МВД Мексики), Иван Веласкес-Кабальеро ($2 млн, МВД Мексики) и еще 12 человек.

4
Ясин аль-Сури
$10 000 000 (Госдеп)

Родился в Сирии в 1982 г. Один из высокопоставленных членов «Аль-Каиды» и главный представитель организации в Иране, занимается сбором средств и вербовкой людей.

ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ:

Хоакин Арчивальдо Гусман Лоэра ($5 млн, МВД Мексики), Джеймс Даламангас ($200 тыс., полиция Австралии), Саиф аль-Адель ($5 млн, ФБР), Факер Бен Абделазиз Буссора ($5 млн, Госдеп), Зулькарнаен ($5 млн, Госдеп), Алимжан Тохтахунов ($5 млн, Госдеп), Джеймс «Уайти» Балджер ($5 млн, Госдеп) и еще 24 человека.

Данные: Государственный департамент США, Федеральное бюро расследований (США), Центральное бюро расследований (Индия), «Фонд 15 июня» (Иран), министерство внутренних дел Мексики, «Джамаат улема-э-Ислам» (Пакистан), полиция Австралии.