УСЫ И БОРОДА
37,8% преступников
Общая сумма наград: $183 470 000
Средняя цена за голову: $5 396 176
ТОЛЬКО БОРОДА
3,3% преступников
Общая сумма наград: $9 000 000
Средняя цена за голову: $3 000 000
ТОЛЬКО УСЫ
22,2% преступников
Общая сумма наград: $44 370 000
Средняя цена за голову: $2 218 500
БЕЗ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
36,7% преступников
Общая сумма наград: $97 235 000
Средняя цена за голову: $2 946 515
САМЫЕ ДОРОГИЕ В КАТЕГОРИЯХ
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1
Азман Аз-Завахири
$25 000 000 (Госдеп)
Родился в Египте в 1961 г. Подозревался в причастности к убийству президента страны Анвара Садата. Соратник бен Ладена. В настоящий момент — глава «Аль-Каиды».
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2
Инсилон Хапилон
$5 000 000 (Госдеп)
Родился на Филиппинах около 1966 г. Один из лидеров исламистской группировки «Абу Сайяф», которая тесно сотрудничает с «Аль-Каидой» и «Джемайя Исламия».
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3
Абдул Рахман Ясин
$5 000 000 (Госдеп)
Родился в США в 1960 г. Обвиняется в организации взрыва автомобиля у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году, приведшего к гибели 6 человек.
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4
Ясин аль-Сури
$10 000 000 (Госдеп)
Родился в Сирии в 1982 г. Один из высокопоставленных членов «Аль-Каиды» и главный представитель организации в Иране, занимается сбором средств и вербовкой людей.
Данные: Государственный департамент США, Федеральное бюро расследований (США), Центральное бюро расследований (Индия), «Фонд 15 июня» (Иран), министерство внутренних дел Мексики, «Джамаат улема-э-Ислам» (Пакистан), полиция Австралии.