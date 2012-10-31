1 Азман Аз-Завахири $25 000 000 (Госдеп) Родился в Египте в 1961 г. Подозревался в причастности к убийству президента страны Анвара Садата. Соратник бен Ладена. В настоящий момент — глава «Аль-Каиды». ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ: Рамадан Абдулла Мохаммад Шаллах ($5 млн, ФБР), Омар Тревиньо Моралес ($2,4 млн, МВД Мексики), Адам Яхья Гадан ($1 млн, Госдеп), Абу Дуа ($10 млн, Госдеп), Мулла Мухаммад Омар ($10 млн, Госдеп), Джабер А. Эльбанех ($5 млн, Госдеп), Доку Умаров ($5 млн, Госдеп), Салман Рушди ($3,3 млн, «Фонд 15 июня», Иран") и еще 25 человек.

2 Инсилон Хапилон $5 000 000 (Госдеп) Родился на Филиппинах около 1966 г. Один из лидеров исламистской группировки «Абу Сайяф», которая тесно сотрудничает с «Аль-Каидой» и «Джемайя Исламия». ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ: Радуллан Сахирон ($1 млн, Госдеп), Абдуллахи Яре ($3 млн, Госдеп).

3 Абдул Рахман Ясин $5 000 000 (Госдеп) Родился в США в 1960 г. Обвиняется в организации взрыва автомобиля у Всемирного торгового центра в Нью-Йорке в 1993 году, приведшего к гибели 6 человек. ТАКЖЕ В РОЗЫСКЕ: Хусайн Мухаммед аль-Умари ($5 млн, ФБР), Абдулла Ахмед Абдулла ($5 млн, ФБР), Али Атва ($5 млн, Госдеп), Висенте Каррильо Фуэнтес ($5 млн, Госдеп), Абдул Рахман Ясин ($5 млн, ФБР), Хуан Хосе Эспрагоса Морено ($2,4 млн, МВД Мексики), Иван Веласкес-Кабальеро ($2 млн, МВД Мексики) и еще 12 человек.