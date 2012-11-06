Рахмедин, строитель, 15 лет в России: «В одном деревне жили-были муж с женой. Муж каждый день ходил в лес и собирал дрова. И там подружился с медведем. Потом он как-то приглашает этого медведя к себе домой. Медведь приходит к нему домой, а жена ворчит: «Нашел с кем подружиться — с потным вонючим медведем». А медведь говорит мужику: «Твоя жена на меня наговорила. Чтобы я не причинял ей зла, прогони меня, бей мне топором по голове». Мужик топором ему по голове — и он уходит. Проходит год. Мужик начинает искать его и находит этого медведя. И говорит: «Я подумал, что ты умер». Тот отвечает: «Нет, я не умер, я живой. Видишь рану, которая была у меня в голове? Эта рана зажила, а тот рана, который у меня на душе от слов твоей жены — она осталась до сих пор».

ИНДИЯ

Борис, торговец чаем, 20 лет в России: «В маленький селе жил один бедный парень. Он сильно мечтал быть богатым. Он устроился работать пастухом. И потихоньку каждый день он воровал молоко и собирал его в одном месте, где-то наверху, на крыше. Прятал от хозяина. И мечтал. Вот из молоко делает он масло. Он масло продаст, будет богатый… Вечером сидит, взбивает палкой масло и мечтает. Вот я буду жениться раз один, потом у меня будет вторая жена, я еще богатый буду. Потом еще жена, еще… И если жены не будут слушать, я палку возьму и их буду бить. Как поднял палку сильно и стукнул кувшин. Он поломался, и все, что он воровал, на него вылился. Хозяин увидел и его прогнал. Поэтому мы говорим, что не надо мечтать, а надо работать».

БРАЗИЛИЯ

Паулу, официант, 7 лет в России: «У черта был огород. Он посадил там бананы. Когда они вырос, кто-то стал их воровать. Увидел черт, что это черепаха. Поймал ее и решает учить. «Прости меня! — говорит черепаха. — Не убивай!» А черт свяжет грозди бананов и тащит черепаху к реке. Она кричит: «Жги меня лучше, но не топи». «Нет, я тебя буду топичи (топить. — Esquire)», — говорит черт. Привязал ей на шею бананы и бросил в реку. А черепаха выплыла, смеется и ест бананы. Потому что река — ее родной дом».

ВЬЕТНАМ

Чау Ли, сапожник, 10 лет в России: «Два друга вместе учился, росли. А когда выросли, один работал в поле, а другой стал чиновник. Получал много денег, дом был, жена, слуги. Захотел один друг увидеть другого. Приходит. А слуга его не пустит. Другой день приходит. Опять не пустит. Третий день приходит. И опять. Он тогда разозлится и спросил у слуги: «Чего ты меня не пускаешь?» «К моему хозяину не приходят без подарка», — отвечает слуга. Этот человек пришел домой, зажарил поросенка и в следующий день шел к другу уже с поросенка. Его пустили сразу. Друг его увидел, радовался и говорил подать угощение. Берет человек угощение и сам не ест, а кладет в рот поросенка. Друг спрашивает: «Чего ты не ешь?» А он повернулся к поросенка и говорит: «Спасибо тебе! Только ты, твоя сила помог мне увидеть старого друга».

КУБА

Хулио, танцор, 6 лет в России: «Один парень хотел собрать весь мудрость на земле и спрятать. Чтобы стать самым умным и сильный. Он собирал мудрость и складывал в тыкву. Когда все собрал, тыкву привязал веревкой к животу и начал лезть на дерево. Но она мешает. А внизу маленький мальчик смеется: «Ты на спину тыкву вешай — залезешь легко». Тогда он злился, что не весь мудрость собрал, что у мальчика она есть, и разбил свою тыкву. Ветер развеял эту мудрость в мире».

КИРГИЗИЯ

Айгуль, домохозяйка, 2 года в России: «Эта сказка об умном старике, который спас свою землю от великана. В той земле жил черный великан Карадёо. Никто не умел его испугать. Он всегда угрожал, уносил молодых девушек. Ему никто не был ровня силами. Однажды Мекечал — тот старик — пригласил Карадёо в гости. Когда великан пришел, старушка зашла, спросила: «Что поставить на стол, чем угощать?» Старик ответил: «К мясу первого великана добавь печень второго великана, а если этого не хватит, добавь от третьего великана что-нибудь». «Ладно», — говорит старушка. Тогда великан подумал, что они всегда режут великанов, поднялся и убежал сам подальше от аула».

ГАНА

Айсу, распространитель рекламы, 5 лет в России: «Коршун и свинья были друзья. Но свинья завидовала коршуну, что он может летать, и просила найти ей тоже крылья. Однажды он принес ей крылья и приделал к свинье воском. И они улетели вместе. Но от солнца крылья свиньи растаяли. Она упала носом в грязь, и нос ей расплющен. С тех пор свинья ходит с пятачком и с коршуном не друзья».

МОЛДАВИЯ