Инна Ибрагимова, 24 года

Домохозяйка, Грозный, Чечня

КАЛЫМ: 20 тысяч рублей, баран, мешок сахара, мешок чая.

«Мы гуляли с подругой, зашли в свадебный салон — вот я шутя и позвонила своему молодому человеку, сказала, что свадебные платья примеряю. Он за нами заехал, с ним были его друзья. Стали мы кататься по проспекту. И вот мы подругу завезли к ее маме, а меня повезли дальше — и умыкнули. Привезли на место, где много баранов пасется, называется «кашара». Доехали туда только часам к 11 ночи, постояла я среди баранов, а в 2 ночи меня уже забрала мама, и в 7 утра я опять оказалась дома. В 9 утра опять приезжают его друзья, говорят, пойдем на улицу, там поговорим — и опять меня крадут. Три дня родственники за меня воевали, в итоге все-таки вышла замуж. Вообще, сейчас калым за невесту — в среднем по республике 10−15 тысяч, но установленная муфтием цена — 5 тысяч. Остальное — уже как договорятся».

Залина, 24 года

Домохозяйка, Грозный, Чечня

КАЛЫМ: 25 тысяч рублей, 21 пачка чая, мешок сахара, баран, ковер. Рассказывает жених — Тамерлан.

«Я свою сестренку поехал провожать на вокзал. Обратно ехал на автобусе, и она вошла на следующей остановке. Понравилась мне сразу, и вот я взял и спросил наугад: «Ты случайно не на Грибоедова живешь?» Она очень удивилась, говорит: «Да». Прямо судьба. Мы стали разговаривать, я попросил у нее телефонный номер, она взяла мой. И вот через некоторое время она мне звонит и сразу говорит: «Ты меня помнишь?» Я отвечаю: «Нет». Ну, она трубку и повесила. А я про себя думаю: «Вот дурак, упустил свое счастье». Но Залина через некоторое время опять позвонила, мы договорились встретиться. Год с лишним встречались, я ей много раз предложение делал. Она в конце концов согласилась».

Рая Тулаева, 51 год

Гадалка, предсказательница, работник культуры, Грозный, Чечня

КАЛЫМ: не было (краденая невеста).

«У меня калыма не было, потому что меня муж украл, когда мне было 16 лет. Я у него была шестой женой — он каждый раз женился, разводился, новую захватывал. Красавчик был. Десять лет я с ним прожила, дала ему жару, но он меня все равно через десять лет выгнал. Теперь у меня есть красивый сын, ему 29 лет. А вот брат мой женился, тот калым давал. За невесту попросили 15 тысяч рублей, три отреза ткани, золотые часы и дорогой платок пуховый».

Наталья Симкаева, 20 лет

Домохозяйка, село Кетченеры, Калмыкия

КАЛЫМ: 10 ящиков водки, баран вареный, баран живой с красной ленточкой, платье для матери и костюм для отца, отрезы ткани для пошива платья.

«Мой муж работает в пожарной части, мы там и познакомились — я в канцелярии работала. Три года встречались, а потом решили пожениться. Когда меня сватали, то сразу на сватовство привезли ящик водки и вареного барана. Барана нужно разделывать без топора, ножом, и особым образом: для старейшины нужно отрезать голову, ножки бараньи положить на алтарь предкам и резать барана нужно так, чтобы внутренности остались в баране. Потом уже решают, сколько будет калыма — все зависит от того, сколько дают за невесту приданого, насколько хорошая невеста. После свадьбы, наутро после первой брачной ночи, невеста должна проснуться очень рано и приготовить чай для родственников жениха, которые с утра приезжают проведать молодых. Когда я разливала чай родителям жениха, они разделили мне волосы на две части в знак того, что теперь нас двое, и дали мне новое имя. Теперь меня в этой семье зовут Сахля».

Гиляна Бугурова, 23 года

Студентка академии права, село Кетченеры, Калмыкия

КАЛЫМ: 6 ящиков водки, 1 ящик коньяка, 1 ящик шампанского, 2 отреза ситца, набор головных платков, ящик конфет, ящик печенья, ящик с борциками (сладким хворостом), баран вареный, баран живой с ленточкой.

«Познакомились мы в баре Элисты — «Даяне», потом еще год встречались. Потом поженились и приехали жить в родное село мужа. Он здесь работает сержантом милиции, а я собираюсь выучиться и хочу в суд идти работать. Мы буддисты, поэтому наутро после брачной ночи, когда к нам приехали родственники жениха, мы все вместе поехали в хурул.

Из ткани калымной я пока еще ничего не сшила, вся ткань целая лежит. Платки тоже не ношу, хранятся пока в шкафу — они ведь немного старомодные, такие только на шею можно повязывать. На свадьбу по традиции мы подарили матери жениха белые шаровары из ситца — это символ восхваления материнской утробы, давшей миру такого хорошего сына. Она должна была эти шаровары надеть и танцевать при гостях, а гости в эти штаны должны класть деньги. Некоторые зарабатывают по несколько тысяч, на свадьбе никто не скупится в этом плане».

Надя Орзаева, 20 лет

Студентка Московской академии экономики и права, село Троицкое, Калмыкия

КАЛЫМ: 8 ящиков водки, 1 ящик вина, 1 ящик коньяка, баран вареный, баран живой, бутылка кумыса.

«Познакомились мы чисто случайно, в селе, на Димкином (Дмитрий Орзаев — муж) дне рождения. Дима гулял со своими друзьями, я — со своими подругами. Потом мы начали встречаться и очень скоро поженились. На свадьбе у нас было с моей стороны 250 человек, и со стороны жениха еще 250 человек. Когда еще только сватали, приехал его дядька и родственники до седьмого колена, привезли вареного разделанного барана, начали разговор. Когда родители обсуждают калым, обычно торгуются, интересуются: а что за невесту дают? Обычно со стороны невесты бывают спальные гарнитуры, утварь хозяйская, занавески разные, скатерти. Чем больше у невесты приданого, тем больше калым. Наутро после брачной ночи я достала из чемоданчика, который привезла с собой, пачку масла, пачку чая, соль, печенье и приготовила калмыцкий чай. А во время свадьбы, когда я в дом жениха заходила, его родственники в меня кидали кусками жира — чтобы жизнь была жирная, в довольстве. Сейчас, правда, жир в пакетиках кидают, чтобы стены не запачкать. А то как покидают жир, так сразу нужно заново обои клеить».

Виктория Очирова, 25 лет

Бухгалтер, поселок Ики-Бурул, Калмыкия

КАЛЫМ: 2 барана вареных, 1 баран живой, 8 ящиков водки, 4 ящика вина, ящик конфет, ящик печенья, ящик борциков, 7 рубашек для мужчин и 3 отреза ткани для женщин, родственниц невесты.

«У меня подруга работала в поселке информационисткой, а Санзр (жених) приезжал из городского казначейства ей в помощь. Так и познакомились, а через полтора года поженились. Приданое у меня было стандартное, его везли в грузовике — спальный и кухонный гарнитуры, мягкий уголок, белье, одеяло, занавески. Калым тоже был средний — восемь ящиков водки, бывает, просят десять и еще какого-нибудь хорошего коньяка, а мы попросили вина. В доме жениха мне дали имя Бэрта, «радость». Сейчас жених и невеста сами знакомятся, а раньше к невесте вся родня присматривалась. Проверяли невесту так: бросали ей на двор наперсток, а внутрь клали овечий горошек. Если невеста рукодельница, она наперсток обязательно поднимет и наденет на палец, палец испачкается — а в это время за ней будут следить».

Тамара Куйбина, 45 лет

Смотритель музея, деревня Горнокнязевск, Ямал

КАЛЫМ: 4 оленя-быка.

«За меня жених отдал четыре быка — кастрированных транспортных оленя. Мне было 22 года, жениху 28 лет. Сейчас больше оленей дают, до пятидесяти быков доходит, к этому добавляют шкуры рыжей лисы, моторы для лодки и «Бураны». Вот недавно свадьба была — за невесту дали два «Бурана», две лодки и гуляли семь дней.

Когда меня повезли в чум к жениху, я с собой вела важенку, олениху, которая должна была продолжить мой род. Потом мы каждый год приезжали в мою семью, и мне делали подарки уже мои родители, чтобы компенсировать калым. В первый год подарили шубу из восьми оленей, во второй — часы на руку надели, третий год — мешок рыбы дали, и так каждый год. У нас если жених уважаемый, то невеста ему не отказывает — выходит замуж из уважения. По любви если замуж выходить, то быстро разведешься, а по договоренности семьи живут всю жизнь и не разводятся. Тем более при разводе семья невесты должна жениху оленей обратно отдавать, а кто же этого хочет?»

Рита Кандыгина, 28 лет

Домохозяйка, село Карсаим, Ямал

КАЛЫМ: 8 шкур оленят, шкура бобра, шкура голубого песца.

«Муж за меня шкуры отдал, они мне и достались. Шубу я сама из них шила. На нее пошло восемь шкур маленьких оленят, они самые дорогие, потому что мех мягкий. Из бобра отделка — бобер у нас священное животное, а песец на воротник пошел, потому что красивый. Месяц ушел у меня на шитье и выделку шкур, на плетение узоров из бисера. А оленей живых он за меня не давал, потому что мы женились по любви. Вова жил в Воркуте, а меня здесь увидел и влюбился. Вот на вертолете и летал туда-сюда, только чтобы повидаться. Раньше мужчины должны были брать в жены своих двоюродных сестер. А теперь все подряд женятся: ханты на неночках, ненцы на хантах. Все потому, что в интернате, куда все тундровики ходят, общий язык — русский».

Татьяна Лар, 47 лет

Певица, Салехард, Ямал

КАЛЫМ: не было, выходила замуж по любви.

«Меня в 14 лет сватал один старик — ему лет 50 было. 15 оленей за меня предлагал. Но отец отказался — я была «счастливым ребенком». У ненцев каждому ребенку присваивают оленя. Если от него много потомства, то ребенок «счастливый», и родители оставляют его при себе. Поэтому когда я своевольно замуж вышла, отец меня не простил. В день свадьбы в тундре волк загрыз всех моих оленей. Вот когда моего брата женили, родители сами невесту выбирали. Ему 20, ей — за 50. 25 оленей отдали. Родители думали, она шьет хорошо, но оказалось, шьет она только кисы (мужскую одежду из шкур. — Esquire). Детей не рожает и ворчит все время. Никакого от нее толку, так, за дровами сходить. Родители и сами недовольны, а поздно уже».