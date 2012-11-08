Вы бывший сенатор, и вас обвиняют в жестоком изнасиловании. На суде вы не отрицаете содеянного, но утверждаете, что на вас в тот день «нашел бес», поскольку вы испытывали сильный стресс, связанный с рождением в вашей семье ребенка. Вас приговорят:
Вы депутат районного заксобрания и дружите с главой местной бандитской группировки. Однажды ваш друг убивает 12 человек, среди которых есть и дети, а после, пытаясь скрыть следы преступления, сжигает тела жертв. Вы знаете об убийстве и помогаете другу избавиться от улик. Вас приговорят:
Вы поругались с женой и, пытаясь помириться с ней, отправляетесь на приусадебный участок соседа, где срываете 35 цветков. После задержания вы активно сотрудничаете со следствием и полностью признаете вину. Вас приговорят:
Вы — председатель районного суда. Встретив на улице студентку, которая проходит у вас практику, вы приглашаете ее составить вам компанию, а затем, опоив алкоголем и избив, насилуете. Вас приговорят:
Вы — ветеринар. На конференции к вам обращается незнакомый коллега и просит выручить — продать ему обезболивающее кетамин. По его словам, он прекрасно знает, что препарат недавно был запрещен к обороту, но без него животные не в состоянии переносить операции. Вы соглашаетесь, однако коллега оказывается оперативником ФСКН, и на вас заводят уголовное дело. Вас приговорят:
Вы дочь крупной региональной чиновницы, руководящей городским избиркомом и состоящей в партии «Единая Россия». На своем автомобиле вы грубо нарушаете ПДД и сбиваете двух человек, идущих по тротуару. Один из них остается инвалидом, второй погибает на месте. Вас приговорят:
Вы празднуете день рождения друга, после чего пьяным садитесь за руль и врезаетесь в полицейский автомобиль. Один из сотрудников погибает, его напарник получает тяжелые травмы. Вас приговорят:
Вы пенсионерка из небольшого города. Явившись в здание мирового суда, вы становитесь участницей конфликта с одним из приставов, которого в пылу потасовки кусаете в предплечье, а также наносите ему несколько ударов сумкой. Вас приговорят:
Вы глава совета депутатов небольшого поселка, член партии «Единая Россия» и мастер спорта по боксу. Проезжая по городу, вы замечаете двух молодых людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу прямо перед вашим автомобилем. Остановив машину, вы выходите и вместе с сыном жестоко избиваете их. Вас приговорят:
Вы многодетный священник. В разгар рождественского поста, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, вы сбиваете на остановке мать двоих детей, которая погибает на месте. Испугавшись, вы предлагаете родным погибшей деньги, но они отказываются их брать. Вас приговорят: