1

Вы бывший сенатор, и вас обвиняют в жестоком изнасиловании. На суде вы не отрицаете содеянного, но утверждаете, что на вас в тот день «нашел бес», поскольку вы испытывали сильный стресс, связанный с рождением в вашей семье ребенка. Вас приговорят:

к 10 годам колонии строгого режима к 6 годам колонии строгого режима к 4 годам условно Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Проверить ответ В январе 2011 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условного лишения свободы бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации и отца пятерых детей Игоря Провкина. В июле 2010 года Провкин посадил в свой автомобиль 24-летнюю москвичку, а затем избил и изнасиловал ее. Суд счел смягчающим обстоятельством расшатанное эмоциональное состояние обвиняемого.

2

Вы депутат районного заксобрания и дружите с главой местной бандитской группировки. Однажды ваш друг убивает 12 человек, среди которых есть и дети, а после, пытаясь скрыть следы преступления, сжигает тела жертв. Вы знаете об убийстве и помогаете другу избавиться от улик. Вас приговорят:

к 5 годам колонии-поселения к 2 годам условно к штрафу

Проверить ответ 8 ноября 2010 года Сергей Цеповяз помог Сергею Цапку скрыть убийство 12 человек в станице Кущевской. Он сжег документы, подтверждающие факт выдачи одному из членов банды Цапка бензина, который преступники использовали, чтобы сжечь трупы. В мае 2012 года Цеповяз был признан виновным в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорен к штрафу в 150 тысяч рублей.

3

Вы поругались с женой и, пытаясь помириться с ней, отправляетесь на приусадебный участок соседа, где срываете 35 цветков. После задержания вы активно сотрудничаете со следствием и полностью признаете вину. Вас приговорят:

к 2 годам колонии строгого режима к 2 годам лишения свободы условно к штрафу

Проверить ответ В апреле 2008 года суд города Горно-Алтайска (Республика Алтай) приговорил Михаила Гаврилова, ночью 11 июля 2007 года похитившего у соседки Натальи Белявцевой 20 кустов роз и 15 кустов лилий, к 2 годам колонии строгого режима. Свое решение суд мотивировал тем, что хозяйке цветов был нанесен значительный материальный ущерб (более 5 тысяч рублей), и решил изолировать Гаврилова от общества.

4

Вы — председатель районного суда. Встретив на улице студентку, которая проходит у вас практику, вы приглашаете ее составить вам компанию, а затем, опоив алкоголем и избив, насилуете. Вас приговорят:

к 6 годам колонии строгого режима к 3 годам колонии-поселения оправдают

Проверить ответ 29 декабря 2011 года Усольский городской суд Иркутской области оправдал бывшего главу Черемховского райсуда Михаила Добринца, обвиняемого в изнасиловании студентки-практикантки, за отсутствием состава преступления. Суд решил, что факт полового сношения имел место, но действия Добринца не могут быть расценены как изнасилование, так как он не имел такого умысла, находясь в тот момент в состоянии сильного алкогольного опьянения.

5

Вы — ветеринар. На конференции к вам обращается незнакомый коллега и просит выручить — продать ему обезболивающее кетамин. По его словам, он прекрасно знает, что препарат недавно был запрещен к обороту, но без него животные не в состоянии переносить операции. Вы соглашаетесь, однако коллега оказывается оперативником ФСКН, и на вас заводят уголовное дело. Вас приговорят:

к 8,5 года колонии к 1 году колонии-поселения оправдают

Проверить ответ В марте 2012 года петербургский ветеринар Александр Шпак был признан виновным в покушении на сбыт наркотиков и приговорен к 8,5 года колонии. Одно из самых эффективных обезболивающих в ветеринарии было запрещено к свободному обороту в 2004 году из-за того, что кетамин был признан психотропным веществом, а механизм выдачи лицензий на него не был проработан.

6

Вы дочь крупной региональной чиновницы, руководящей городским избиркомом и состоящей в партии «Единая Россия». На своем автомобиле вы грубо нарушаете ПДД и сбиваете двух человек, идущих по тротуару. Один из них остается инвалидом, второй погибает на месте. Вас приговорят:

к 10 годам колонии строгого режима к 5 годам колонии-поселения к 3 годам колонии с отсрочкой наказания

Проверить ответ В августе 2010 года судом города Иркутска к 3 годам колонии с 14-летней отсрочкой наказания была приговорена Анна Шавенкова, которая 2 декабря 2009 года на автомобиле Toyota Corolla сбила на тротуаре сестер Елену и Юлию Пятковых. Поводом для мягкого приговора и отсрочки его исполнения стало наличие у Шавен­ковой несовершеннолетнего ребенка.

7

Вы празднуете день рождения друга, после чего пьяным садитесь за руль и врезаетесь в полицейский автомобиль. Один из сотрудников погибает, его напарник получает тяжелые травмы. Вас приговорят:

к 10 годам колонии строгого режима к 5 годам колонии-поселения к 4 годам условно

Проверить ответ В январе 2010 года житель Рязани Андрей Соломатин, возвращаясь пьяным с дня рождения друга, протаранил машину, в которой находились инспекторы ДПС Денис Карцев и Вячеслав Рымов. Рымов от полученных ранений скончался на месте. В октябре 2010 года суд приговорил Соломатина к 4 годам лишения свободы условно.

8

Вы пенсионерка из небольшого города. Явившись в здание мирового суда, вы становитесь участницей конфликта с одним из приставов, которого в пылу потасовки кусаете в предплечье, а также наносите ему несколько ударов сумкой. Вас приговорят:

к 2 годам колонии к 2 годам лишения свободы условно к штрафу

Проверить ответ В октябре 2011 года 59-летняя Любовь Бондарь из башкирского города Октябрьский была приговорена к 2 годам колонии. Проведя в заключении 2,5 месяца, пенсионерка, у которой обострились хронические заболевания, была освобождена под подписку.

9

Вы глава совета депутатов небольшого поселка, член партии «Единая Россия» и мастер спорта по боксу. Проезжая по городу, вы замечаете двух молодых людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу прямо перед вашим автомобилем. Остановив машину, вы выходите и вместе с сыном жестоко избиваете их. Вас приговорят:

к административному аресту к 1 году условно вас признают потерпевшим по делу, а потерпевших переквалифицируют в обвиняемых, присудив им штрафы и исправительные работы

Проверить ответ В мае 2012 года Можайский городской суд признал депутата Игоря Арансона пострадавшим в ходе инцидента и удовлетворил его встречный иск к избитым им братьям Зориным. В результате Антон Зорин был приговорен к штрафу, а его брат Андрей Зорин к 3 месяцам исправительных работ. Поскольку суд счел драку обоюдной, Игорь Арансон был приговорен к 1 году условно, однако приговор не вступил в силу, так как адвокаты Арансона его обжаловали.

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