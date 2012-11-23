Фотограф Ниалл МакКлелланд (Niall McClelland ).

В блог «Спросите астробиолога», расположенный на официальном сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (НАСА), поступило более пяти тысяч вопросов, касающихся конца света вообще и столкновения Земли с мистической планетой в частности. Старший научный сотрудник управления Дэвид Моррисон обстоятельно ответил на четыреста с лишним из них. Esquire публикует избранные вопросы.

Так что, значит, к Земле несется планета X? Но нам же не угрожает никакая опасность, так?

НАСА предает огласке все свои открытия? Нужно ли пройти какое-то правительственное утверждение? Мне чужды всяческие теории заговоров, просто интересно, все ли наши знания о Вселенной становятся достоянием широкой общественности.

Я сегодня видел в новостях, что открыта новая планета. Это не может быть та самая планета, которую в интернете все называют Нибиру и которая должна врезаться в Землю? Раз ее только сейчас открыли, может, она двигается в нашем направлении — иначе почему ее не видели раньше? Она правда приближается? Очень надеюсь на ваш ответ!

Все кругом решили, что в 2012-м что-то произойдет. Планета X. Ребята, вы на 100% уверены, что планеты Нибиру не существует? Мне страшно, я не хочу, чтобы что-нибудь случилось с Землей или с кем бы то ни было, кто тут живет. А сейчас, всего за три месяца до «светопреставления», я узнаю всю эту хрень про Нибиру. Наверное, мы бы уже видели что-нибудь в небе? Я сам ничего не вижу, но мне страшно.

Вы не могли бы сказать, действительно ли недавно открыли новый астероид? Я читал об этом на сайте Daily Mail (второй по популярности таблоид Великобритании. — Esquire). Там говорится, что кто-то обнаружил огромный светящийся астероид на Google Sky, и он движется прямо к Земле.

НАСА разрешили бы придать гласности неизбежное событие, которое приведет к массовому вымиранию биологических видов на Земле?

Если бы сейчас Земля испытала столкновение с небесным телом такого же масштаба, как во времена вымирания динозавров, в живых не осталось бы ни одного человека. Даже допустив, что событие такого рода происходит один раз в 70 миллионов лет (я использую более или менее случайное число — просто ровно столько времени прошло с последнего подобного происшествия), разве не имеет смысла пустить значительные ресурсы на то, чтобы: а) точно отслеживать метеоры и кометы и иметь четкое представление о том, что нас ждет, и б) свалить с этой планеты, чтобы, когда Землю ударит как следует, мы могли бы ее реколонизировать? Спросите любого страховщика — думаю, шансов погибнуть от метеорита у каждого из нас больше, чем шансов выиграть в лотерею. Разве мы не идиоты, если тратим больше денег на профессиональный спорт, блокбастеры и поп-звезд, чем на исследование и колонизацию космоса?

Я не верю в апокалипсис 2012, но почему правительство США строит все эти бункеры? Вы используете этот «апокалипсис», чтобы отвлечь нас от какого-то другого события, а сами пока к нему готовитесь? А еще я слышал, что в Китае видно два Солнца. Второе — это Нибиру?

Я много раз читал на вашем сайте про то, что Нибиру не существует, но мне все равно неспокойно. Каждую ночь я засыпаю в слезах, потому что столько людей говорят, что видели эту планету. Я знаю, что астрономы смотрят на небо каждую божью ночь, но вы точно знаете, что там ничего нет?

Вы могли бы поговорить по телефону с моим сыном Коллином? Ему постоянно снятся кошмары о столкновении так называемой Нибиру с Землей. Я всерь­ез обеспокоена его психическим здоровьем.

Я недавно читала про бразильского ученого, который считает, что за Нептуном может существовать еще одна планета. Ее описывают как «неконтролируемую» планету, которую занесло в нашу Солнечную систему. Она и правда существует? И если да, то давно ли она к нам прилетела? Когда я слышу слово «неконтролируемая», у меня перед глазами встает такая «планета-беглянка», которая носится по Галактике, как мячик в автомате для пинбола. С тех пор как я о ней узнала, я очень волнуюсь за своего трехлетнего ребенка.

Мне двенадцать лет. Последние пару недель я не видела ни одного восхода Луны, а Солнце все время встает и садится в разных местах по утрам и вечерам. Мне страшно, а родители мне не верят. Я даже не могу сосредоточиться на школьных занятиях. Пожалуйста, расскажите мне всю правду о конце.

Прошлой зимой у меня была страшная депрессия из-за того, что я боялся 21 декабря 2012 года. Каждый день моего существования был наполнен страхом. Стоило мне услышать любой звук, мне уже казалось, что происходит что-то ужасное. Я даже перестал смотреть новости, потому что не хотел увидеть что-нибудь плохое или страшное. Мне семнадцать, и я всерьез подумывал о самоубийстве.

Если вы чего-то не видите, это еще не значит, что его не существует. Мы же не видим, что происходит внутри нашего тела, если у нас нет рентгена. Пусть даже нечто остается незаметным много-много лет, я все равно целиком и полностью верю, что Нибиру может существовать и может нестись на полной скорости прямо на нас. Вместо того чтобы тратить все время на отрицание фактов, не лучше ли подумать, как спасти мир, когда она прилетит?

Сегодня я проснулся около 4:30 утра и заметил в небе нечто похожее на Луну, но очень уж маленькое. Пожалуйста, объясните, что я видел? Мы тут, в Дании, видим какой-то новый яркий объект, который восходит раньше Солнца. Это Нибиру?

Давным-давно, когда я еще учился в начальной школе, открытие планеты X было во всех новостях (впервые возможность существования еще одной планеты на границе Солнечной системы НАСА признало в 1987 году. — Esquire). Шуму было много, но потом все утихло — казалось, навсегда. Но потом я вспомнил об этой планете, когда пошли все разговоры про Нибиру. В одном из недавних видео она описывалась как коричневый карлик диаметром 47 000 миль, железная звезда, вокруг которой вращаются миллиарды железных метеоритов и семь больших спутников, и все они несутся на нас. Я думаю, вы, ребята, все про это знаете, но не говорите, потому что вас запугивает наше собственное правительство. Так?

Меня очень пугают все эти теории-2012. Пишу вам в надежде, что вы сделаете еще одно видео на YouTube, в котором с научной точки зрения объяснялось бы, что ничего не будет. Вот чего я боюсь: 1) планета X, 2) календарь майя, 3) ротация Земли, 4) сход Земли со своей оси, 5) галактическое выравнивание, 6) астероид, несущийся к Земле. Вы не могли бы снять видео? Пожалуйста!