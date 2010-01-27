Тот, кто бежит от себя, никогда не сможет спрятаться.

Ты видишь их на улицах. Ты видишь их в телевизоре. Наверняка ты даже голосовал за одного из них. Ты думаешь, они такие же, как ты. Черта с два!

То, что они обслуживают вас, не значит, что им до вас есть дело.

Мы предупреждали тебя, помнишь? Только ты не слушал.

Страх делает тебя пленником. Надежда дает тебе свободу.

Мы все умираем, но не все мы действительно живем.

Если вы хотите похоронить правду, убедитесь, что сделали это как следует.

Все хотят правды. До тех пор пока не узнают ее.

Самые страшные наши кошмары легко могут оказаться чьей-то сладостной мечтой.

Когда в аду не останется места, мертвецы будут править землей.

Худшие кошмары сбылись. Чудовищные, истекающие кислотой ублюдки, за которыми стоят миллионы, готовы к тому, чтобы уничтожить тебя.

Когда мертвые пойдут, ты побежишь.

Не каждый найдет в себе силы отказаться от власти.

Никто не отмоется.

Если ты собираешься продать друзей, убедись, что тебе предлагают хорошую цену.

Самое сложное в победе — выбрать сторону.

Нет ничего проще черного и белого.

Битва между добром и злом довольно быстро становится омерзительной.

Есть люди, для которых гражданская война не является адом. Для них это тренировка.

Кто бы ни победил, мы проиграли.

Мертвецы уже среди нас.

Доверяй немногим. Бойся остальных.

Никто не может быть готов к тому, куда заведет его правда.

Смотрите на экранах: правда, правосудие… и другие спецэффекты.

Правосудию нужна новая программа.

Мир. Гармония. Комфорт. Благоденствие. Ну не в этом году, конечно же.

Жизнь — это ожидание.

Кажется, конец света потихоньку начался.

У вас есть право хранить молчание. Навечно.

Рано или поздно на экраны обязательно выходит фильм, который заставляет твое сердце биться быстрее, дает тебе силы и заставляет снова и снова чувствовать великолепие любви. Совершенно точно, речь идет о каком-то другом фильме.

Интересно, может ли статная взрослая женщина всерьез полюбить карлика?

А ведь все начиналось как шутка.

*"Прощай, детка, прощай", «Я знаю, что вы сделали прошлым летом», «Храброе сердце», «Побег из Шоушенка», «Они существуют!», «Дом мертвых», «Рассвет мертвецов», «Плезантвилль», «Убийственные красотки», «Клерки», «Уродцы», «Хороший, плохой, злой», «Виртуальность», «8 миллиметров», «Точно в кольцо», «В одиночестве», «Апокалипсис», «Папочка-дикарь», «Грязный Санчес», «Морские котики против ночных монстров», «Без лица», «Священник», «Трафик», «Гаттака», «Рождественская история», «Маньяк-полицейский», «Чужой против Хищника», «Ничего себе поездочка», «Гремлины-2», «Терминал», «Зомби-2», «Люди Икс», «Хвост виляет собакой».