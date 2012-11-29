Был понедельник,1 дул ветер.2 В Литве 3 продолжалась зима.4 Возможно, это была не Литва, а какая-то еще демократическая,5 немусульманская 6 страна с религиозным плюрализмом,7 граждане которой недавно получили право на владение огнестрельным оружием.8 За окнами камеры для приговоренных к смерти 9 ходили пьяные люди,10 праздновавшие Новый год,1 но он 11 был трезв 12 — только что бросил.13 С недавним днем рождения 14 его не поздравили ни однополчане (он не служил),15 ни коллеги (работы не было уже давно),16 ни жена (которая бросила его,17 узнав о его гомосексуальных наклонностях),18 ни финно-угорская бабушка 19 родом из Восточной Сибири 20 — он потерял ее в юном возрасте.21 Невеселая музыка гимна 22 чужой для него страны 23 сопровождала слова,24 которые совсем наводили тоску. Было стыдно.25 Несмотря на перфекционизм 26 и высокий коэффициент интеллекта,27 карьера его к 50 годам 28 не задалась.29 Даже донора из него не получилось, несмотря на редкую группу крови 30 и низкий холестерол.31 Может быть, дело было в высокой тревожности,32 а может, в запущенном раке.33 Либо стать даосистом,34 либо покончить с собой — тем более, что в этой стране суицид был недавно декриминализован.35 Едва ли надо писать предсмертную записку,36 но если писать, то без отрицаний и жалоб.37 Он оглянулся вокруг в поисках какого-нибудь инструмента.38
1. Влияние праздников на самоубийства в Венгрии // Omega, 2009, том 58 (2), стр.