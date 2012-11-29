1 декабря в медиа-зоне ярмарки non/fiction , которая идет сейчас в ЦДХ , можно будет услышать, как Rock Wonder и Rezo Digital Squad читают рэп из заголовков, собранных в рубрике «Новости» нашего сайта. С начала осени из десятков тысяч новостей, которые появляются в мире ежедневно, Esquire, особо не разбираясь, публикует лишь те, которые сами складываются в стихи. Таких новостей накопилось несколько тысяч, и лучшие из них будут прочитаны в субботу. Кроме того: новостной скретч DJ Tactics (Flammable Beats).

Начало в 16.00.

Адрес: Центральный Дом Художника, Москва, Крымский вал, 10