Архив Другое Рэперы читают новости в стихах на non/fiction анонс 1 декабря в медиа-зоне ярмарки non/fiction, которая идет сейчас в ЦДХ, можно будет услышать, как Rock Wonder и Rezo Digital Squad читают рэп из заголовков, собранных в рубрике «Новости» нашего сайта. С начала осени из десятков тысяч новостей, которые появляются в мире ежедневно, Esquire, особо не разбираясь, публикует лишь те, которые сами складываются в стихи. Таких новостей накопилось несколько тысяч, и лучшие из них будут прочитаны в субботу. Кроме того: новостной скретч DJ Tactics (Flammable Beats). Начало в 16.00.Адрес: Центральный Дом Художника, Москва, Крымский вал, 10 анонс анонс 29 ноября 2012 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет