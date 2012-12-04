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Высиживая яйца, австралийские расписные малюры напевают своим птенцам пароль, при помощи которого отличают собственных детей от подкидышей. Птицы предпочитают кормить птенцов, которые знают секретную последовательность звуков, а не кукушат, выяснили зоологи из Университета Фландерс в Аделаиде.

Барьер, отделяющий кровеносную систему от центральной нервной системы у эмбриона рыбы данио-рерио («дамский чулок»). 1-е место на фотоконкурсе Nikon Small World. Фото: REX

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что на каждого седьмого жирафа старше года хотя бы раз нападали львы, а люди способны запоминать социальный ранг друг друга. Маленькие дети, которые закрывают рукой глаза, чтобы спрятаться, осознают, что их голову все равно видно. В Китае палеонтологи откопали останки летающей рыбы, жившей 240 млн лет назад, а компания Microsoft представила автоматический синхронный переводчик с английского на китайский — голосом говорящего. Крокодильи носы чувствительнее подушечек пальцев человека, а слоны используют жидкую растительность на голове, чтобы охлаждаться. Исследователи описали механизм борьбы с раком у голых землекопов — подземных грызунов, которых отличает очень большая продолжительность жизни. Рыбы-брызгуны, сбивающие своих жертв с веток направленной струей воды, умеют модулировать поток. Поведение рынков акций не зависит от того, демократа или республиканца выбрали президентом граждане США. Ученые научились стирать у спящих мышей неприятные воспоминания. Физически развитые мужчины, которые хорошо зарабатывают, выступают против перераспределения ресурсов в пользу бедных, а мускулистые бедняки настаивают на нем. Атаки шимпанзе на людей могут быть связаны с утратой естественных мест обитания. Робот-инвалидная коляска научился сам подниматься по лестнице. За $80 млрд в год можно практически свести на нет вымирание редких видов животных.

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ТАКЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, что в Корейской пещере живет вид креветки, считавшийся вымершим уже как 40 млн лет. Ученые создали мышей, в 500 раз более чувствительных к запаху тринитротолуола, чем обычные звери. Ребенок способен дольше удерживаться от поедания сладости в обмен на обещанную награду, если верит, что обещание будет выполнено. Бактерии умеют строить электрические провода и передавать электроны на расстояние в сантиметры. Моча, вопреки популярному заблуждению, совсем не стерильна. На дне японского озера нашли годовые слои, уходящие вглубь на 60 тыс. лет — это позволит откалибровать углеродные часы. Люди проще тратят старые изношенные купюры, чем новые и хрустящие, а также переоценивают редкость своих имен. Толстые люди умнеют от физических упражнений. Инвестиционные стратегии становятся менее прибыльными после того, как их описывают. Экономика Африки к югу от Сахары растет на 3,4−3,7% в год — в три раза быстрее, чем принято было считать до сих пор. Если похлопать человека по плечу, он может в дальнейшем недооценить ваши заслуги. Поедание фруктов и овощей делает людей чуть счастливее. Углекислый газ подавляет способность принимать решения. Марсоход Curiosity взял пробу осадочной породы, принесенной ему ветром. Астрономы засекли вспышку сверхновой звезды, появившейся 12 млрд лет назад.

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