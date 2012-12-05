Мы говорили, а потом перестали. Вошла Нина. Одеяло тянулось за ней по полу.
— Пап, — сказала она.
— Привет, Нин, — сказал Гутовский, но она даже не обернулась.
— Ты на часы смотрела? — спросил я.
— Пап.
— Нин, вам с бабушкой вставать в четыре утра.
— Я их видела. Опять. Даже не видела. Он по лицу пробежал.
— Кто, Нин? — спросил Гутовский.
Она не ответила.
— Нин, мы же говорили с тобой на эту тему, — сказал я. — На той неделе, да?
— Он по лицу пробежал, и я проснулась. Я, честно, спала.
— Нин, давай не сейчас. На часы посмотри, пожалуйста.
Она посмотрела и мотнула головой.
— Пап, я вчера их в ванной видела. Они сидят и воду пьют из капель.
— Кто? — спросил Гутовский. — Нин, ты о чем?
— Скажи дяде Вите, — сказал я. — Он посмеется.
— Пап, ты же обещал. Ты сказал.
— Что я сказал?
— Что мы позовем Сергея Николаевича.
Она сказала «Николаича», и я улыбнулся. Она нахмурилась.
— Нин… — я остановился. — Разве я говорил такое?
— Говорил.
Ей нужно спать. Спать.
— Господи, — сказал я. — У вас с бабушкой самолет, забыла? Ты так весь полет пропустишь. Хочешь сесть в самолет и сразу заснуть?
Она помотала головой.
— Тогда спать.
— Пап?
— Да.
— Ты вызовешь его?
— Потом, ладно? — сказал я. — Вы уедете, я приберусь, пропылесошу.
— Сергей Николаевич будет их ловить?
— Кого, Нин? — спросил Гутовский.
Она не ответила.
— Тараканов, — сказал я.
— Господи, откуда у вас тараканы? Сейчас их ни у кого нет.
— Почему нет? — Нина резко повернулась к нему.
— Не знаю, — сказал Гутовский. — Это как-то с мобильниками связано. Эти волны. Они их боятся. Как только появились у всех мобильники, тараканов не стало. Ты не представляешь, сколько их раньше было.
Нина не слушала его, но кивала.
— Пап, — сказала она. — Можно я буду спать в твоих наушниках?
— Зачем?
— Помнишь, вы с мамой читали мне про того египца?
— Про кого?
— Которому заполз таракан в ухо.
— Египца?
— Который в Каире жил.
— С мамой? Не помню.
— Или мама читала, — сказала она. — Он заполз к нему в ухо и умер там. Его повезли в больницу и в череп лазили, чтобы таракана достать. Открыли ему череп и искали там.
— Нин, не дури. Какие наушники? Ты проспишь все на свете.
У нее дрогнуло лицо — нос и подбородок. Сейчас заплачет.
— Только не плачь, — сказал я. — Помнишь, мы договорились?
— Как мы договаривались?
— Мы договаривались-договаривались и договорились.
— Чтобы без слез?
— Вот именно, — сказал я.
Он кивнула и вдруг улыбнулась. Она так умеет.
— Пап, а зачем они ходят у нас по голове?
— Ты у дяди Вити спроси. Он знаток.
— Дядя Вить, зачем они ходят у нас по голове?
— Нин, ты так говоришь, будто они, как шахтеры, у нас по головам ходят. Прямо ходят и кричат «ау»?
— Почему «ау»? — она улыбалась.
— Не знаю, — сказал Гутовский. — Боятся заблудиться. Боятся, что будут ходить кругами, как в лесу, а потом выйдут не в мозг, например, а в рот. Или даже не в рот, а в нос. Знаешь, что будет, когда какой-нибудь заблудившийся таракан залезет тебе в нос?
— Что будет?
— Ты чихнешь во сне и даже не проснешься. А он вылетит из твоего носа и размажется по стенке. Все, будь здоров!
— Будь здоров, — повторила она и засмеялась.
Посмотрела на Гутовского, потом на меня:
— Ты посидишь со мной?
Я кивнул:
— Пойдем скорее. Только, чур, ты быстро будешь засыпать. Нехорошо, если мы дядю Витю здесь надолго бросим.
— Что это?
Она взяла со стола патрон и вертела его в руках. Я посмотрел на Гутовского, Гутовский посмотрел на меня.
— Такая пуля? — спросила она.
— Патрон, — сказал Гутовский.
— Почему патрон?
— Ну пуля — это пуля, — сказал Гутовский. — Патрон — это патрон. Пуля вылетает из патрона, и остается гильза.
— А зачем дядя Витя его принес?
— Спроси дядю Витю.
— Нет, ты скажи.
— Господи, — сказал я и остановился.
— Нин, давай-ка спать, — сказал Гутовский. — Нам выезжать через пять часов.
— Папа сказал через четыре.
— Папа сказал «в четыре». А это через пять часов.
— А ты, дядя Вить, почему не спишь?
— Я привык не спать.
— Пап, нас с бабушкой в аэропорт дядя Витя повезет?
Я кивнул. Она взяла мою руку, потянула в коридор.
— Я не боюсь, честно.
— Надеюсь, так и есть, — сказал я. — Только тихо. Не разбуди бабушку.
Елена Александровна спала на нашей со Светой кровати. Мы вошли в комнату, Нина села на диван, завернулась в одеяло.
— Пап, — шепнула она.
— Да?
— Я не боюсь, честно. Иди к дяде Вите.
— Да, мы еще посидим с ним немного на кухне. Спокойной ночи.
— Приятного аппетита, — сказала она.
— Смешно, — сказал я.
Она улыбалась в темноте, но я не видел. Я прикрыл дверь и вернулся на кухню. Гутовский сидел у раскрытого окна. В руках у него был обрез.
— Ты что, охуел? — сказал я.
— Давай, а?
— Ты ебнутый, что ли?
— Да не дергайся. Все спят.
— Блин, Нина не спит. Никто не спит.
— Не ссы.
— Положи на стол.
Из окна шел теплый запах прибитой дождем пыли. Обрез старого французского ружья мы когда-то привезли со Светой. Он был инкрустирован дешевым серебром и выглядел как туристический хлам. Гутовский положил обрез на стол, уставился на меня.
— Поставишь чайник?
— Ты псих.
— Чайник поставишь?
— Ты ебаный псих.
— Ты чай поставишь?
Нельзя злиться. Нельзя.
— Может, кофе? — спросил я.
— Не, давай чайку.
Я поставил на плиту чайник, вспыхнул газ.
— А что за Сергей Петрович-то? — спросил Гутовский.
— Николаевич. Такая история…
— Что за история?
— Да она, блин, втемяшила себе в голову, что, когда у нас были тараканы, мы вызывали какого-то Сергея Николаевича.
— А у вас были тараканы?
— Да не было, конечно.
— А кто-то приходил?
— Никто не приходил.
— Так что за Петрович?
— Сергей Николаевич. Понимаешь, она так про все это рассказывает… Мол, у нас были тараканы, мы позвонили куда-то, и пришел этот Сергей Николаевич. И, типа, пришел в обычном костюме, а потом переоделся в ванной и вышел оттуда в костюме пчелы.
— Чего?
— В костюме, блин, пчелы. Она говорит, это у них форма такая.
— У кого?
— Ну, у санэпидстанции. Не знаю.
— А почему пчелы-то?
— Потому что она думает, что пчелы охотятся на тараканов.
— Да, чувак.
— И, понимаешь, она так рассказывает об этом — даже не знаю, как сказать.
— Послушай, — сказал Гутовский, — у меня такая история была. Я все детство рассказывал родителям, как мы ехали однажды все вместе в метро, а тут вагон загорелся. Кто-то потушил все из огнетушителя, но поезд дальше не поехал. Машинист сказал, что вроде как обесточил рельс и попросил всех идти до станции пешком. Короче, мы вышли и, наверное, полчаса топали до станции. До «Автозаводской», кажется.
— Ты это к чему?
— К тому, что ничего этого не было. Никакой «Автозаводской». Просто мне, видать, приснилось все это года в четыре — и так приснилось, что я решил, что это правда. Знаешь, как я ревел, когда родители мне не верили? Я только годам к семи понял, что это был сон.
— И чего?
— Может, этот Петрович отсюда же?
— Не знаю, — сказал я. — Она мне пару недель назад говорила, что он ей даже визитку оставлял, а она ее потеряла.
— И давно так?
— В смысле?
— Ну она раньше рассказывала про этих тараканов?
— Ты про Свету?
Он кивнул.
— Нет, блядь, — сказал я. — Свете она ничего такого не говорила.
— Прости, чувак.
Я махнул рукой.
Тишина. Через двор, с улицы, доносился шум машин. Гутовский снова потянулся к обрезу.
— Не трогай, а? — сказал я.
— Ты что, Эм Си Хаммер, что ли?
Это было глупо, но я улыбнулся. Хрустнул затвор, Гутовский вложил патрон, загнал его в ствол.
— Смотри, чувак. Я же говорил.
— Вить, угомонись, а?
— Да ладно.
— Ты серьезно собрался стрелять?
— А чего такого?
— А чего такого?
— Слушай, я искал патрон почти полгода.
Это была правда.
— Чувак, если хочешь стрелять — иди на крышу. Или, блядь, иди к себе домой.
— Вот ты зануда. Я просто засажу его в столб.
— Будет грохот на весь двор.
— Да не будет никакого грохота.
— Проехали, а?
— Ладно, прости.
Я налил в заварочный чайник кипятку. Гутовский отвел затвор, ногтем поддел патрон. Вытащил, протянул мне.
— Не потеряй.
Я встал, поставил на стол сахарницу, положил патрон в шкаф.
— Может, поспишь немного? Я в Нининой комнате матрас надул. Ну тот, дачный. Там, правда, вещи Светкины всюду.
— Да не, отвезу их, а потом уж дома посплю. А Нинку ты где положил?
— Как бабушка приехала, они в нашей комнате спят. Бабушка на нашей кровати, Нина на диване.
— А ты?
— Я в Нининой комнате на матрасе.
— Ох, чувак, как же все это…
Гутовский приподнял крышку чайника, повалил пар.
— Не знаю ничего, — сказал я. — Я устал.
— Вижу, — сказал Гутовский. — Ты когда к ним поедешь?
— Сделаю паспорт и поеду.
— Права тоже сделай.
— Да сделаю, сделаю. Не до прав сейчас.
— Ты уверен, что так надо?
— Что — так надо?
— Отправить Нинку во Францию.
Я не знал. Я честно не знал.
— Слушай, — сказал я. — Я не могу даже в квартире прибраться. Куда я дену Светкины вещи? Куда, блядь?
— Вещи — это ерунда, старик.
— Да пошел ты.
— Я в том смысле, что могу их отдать ребятам. У них при церкви какая-то контора. Помогают бездомным. У них вечно висит это объявление. Типа принимаем вещи в дар. Это правда ерунда, старик.
— Хорошо. А что не ерунда?
— Ты понимаешь, что она не вернется? Пойдет там в школу и все.
— Света так и хотела.
— Вот и я про это, чувак.
— Про что это?
— Про что? Слушай, у Елены Александровны вид на жительство — или что там у нее. А у тебя — хер. Ты вообще слышал, как она с тобой разговаривает? Я сегодня послушал.
— Не ори, всех перебудишь.
— Я не ору. Она разговаривает с тобой, как с дерьмом.
— Слушай, мы с ней про все договорились как-то. Там типа каникулы какие-то есть.
— И чего — они сюда примчатся на каникулы? В лучшем случае будут ждать, когда ты приедешь. Может, позвонят пару раз. Ты о Нинке думал?
— Нина обожает бабушку, — сказал я. — И деда. Она всегда ревела, когда мы от них уезжали.
— И что?
— Чувак, я не могу жить с Ниной в этой гребаной квартире. Не могу, понимаешь? Пускай она пока едет к ним. Пускай идет в эту гребаную школу. Сейчас так точно будет лучше.
— Не знаю, чувак, не знаю. Ты сказал ей, что вы увидитесь хрен знает когда?
— Да, сказал. Но это для нее ничего не значит. Ты же знаешь Нину. Она такой человек. Гладишь по голове — хорошо, не гладишь — ну и не надо.
— Купи себе второй мозг.
— Чего ты на меня наезжаешь-то?
— Потому что ты сейчас проебываешь свою жизнь.
— Спасибо, чувак.
— Я тебе все сказал.
— Я все услышал.
Я встал и налил себе чаю. Взял со стола обрез, положил его обратно на полку.
— Вить, — сказал я. — Мы полгода не виделись. Ты вообще сам себя слышишь? Ты слышишь, что ты говоришь?
— Мы не виделись полгода, потому что мы к вам с Алкой раз пятнадцать собирались заехать, а ты все время говорил: не сейчас.
— Чего ты несешь? Ты два месяца сидел в лесу.
— Сидел, да. Полтора месяца. Я, кстати, тебя тоже звал.
— Я туда, по‑твоему, должен был с Ниной поехать? Там одни чертовы фашисты.
— Блядь, там нет ни одного фашиста. Там был целый лагерь. В этом году все официально. Я тебе тысячу раз говорил: ты можешь быть матерым фашистом, но, когда ты поднимаешь первого бойца, ты становишься человеком.
— Да, блин, конечно. А когда ты поднимаешь шмайсер?
— МП-40.
— Да по фигу.
— Если у тебя дома лежит МП-40, ты не становишься фашистом. Ты коллекционер. Я фашист?
— Я не знаю. У тебя дома лежит МП-40?
— Да иди ты к черту. Я в этом году поднял пятерых наших бойцов.
— И чего? Слушай, я все равно не поперся бы туда с Ниной. И один не поперся. О чем мы вообще говорим?
— О чем? Ты когда последний раз делал что-то?
— Я все время что-то делаю.
— Я имею в виду — ходил куда-то.
— Я все время хожу куда-то.
— В «Пятерочку», блядь, ты ходишь.
— Слушай, заебал, честно. Тебе, блин, вечно кажется, что ты знаешь, что кому нужно.
Он уставился на меня, потом махнул рукой:
— Давай чай пить, остынет.
— Ты меня ждешь? Наливай, у нищих слуг нет.
— У тебя есть что-нибудь сладенькое?
— Рулет маковый.
— Из фальшивого мака?
— Хрен знает.
— Давай свой дерьмовый рулет, — сказал Гутовский. — Давай.
Вот и все.
Когда они уехали, было почти светло. Уже в дверях Елена Александровна что-то говорила про документы, а я кивал.
— Ба, — сказала Нина. — Пошли, опоздаем.
— Не пошли, а пойдем, — сказал Гутовский.
— Пойдем, ба.
Со своим рюкзаком и в просторной кофте она была похожа на космонавта.
— Нина, ты, как космонавт, — сказал я.
— Пап, поцелуй меня, — сказала она.
Я нагнулся и поцеловал ее в холодное ухо.
— Ледышка, — сказал я.
— Не ледышка.
Гутовский показал пальцем на запястье. Пора.
— Позвоните, что долетели.
— Я пошлю смс, — сказала Елена Александровна и поцеловала меня в щеку.
Гутовский взял сумки:
— Давай, ложись спать. Я наберу тебе вечерком.
Я кивнул и закрыл дверь. Пошел на кухню и включил радио. Сложил грязную посуду в раковину, выглянул в окно. Розовый свет заливал двор. В пять утра по радио вечно играет какое-то дерьмо. Я мыл посуду и сквозь шум воды слушал какое-то дерьмо. Я не хотел останавливаться, поэтому вымыл все, а потом насухо вытер все тарелки, стол и кафель. Рассортировал вилки, ложки, ножи. Надо спать, сказал я себе. Спать.
Я помню, о чем мы говорили в первый день. О сексе. Мы шли по улице. Она сказала: «Знаешь, о чем я сейчас думаю? Представляешь, мы все в какой-то момент занимаемся сексом в последний раз». Я немного стеснялся ее. «Никогда не думал об этом», — сказал я. «Да, в последний раз. Понимаешь, вот, например, люди живут вместе 30 лет. Последний секс у них был, скажем, в 60, а потом до самой смерти они живут вместе и ложатся в одну кровать или на один диван, но больше не занимаются сексом. Понимаешь? И они живут-живут, и какое-то время все еще помнят: вот, типа в прошлом сентябре мы занимались сексом в последний раз. А потом и это забывают. Но все равно они знают, что в их жизни уже был последний секс». Она улыбалась. Это было глупо и смешно. Глупый и смешной разговор. «Знаешь, — сказал я, — но у каждого из нас в жизни будет и последний стакан чая». «Чая! — крикнула она. — В том-то все и дело, что чая. Если ты любишь чай, то свой последний стакан ты выпьешь, может, за минуту до смерти. Но секс — это другое. Между твоим последним сексом и смертью может пройти куча времени».
Я взял с полки обрез. Смешно, но я был абсолютно уверен, что он не способен выстрелить, и вез его в багаже. Пограничник посмотрел на него, как на дурацкую игрушку. Потом его увидел Гутовский. Перебрал, смазал и пообещал найти патроны. Одиннадцать миллиметров, редкий калибр. Целясь в угол, я держал его на вытянутой руке. Вечно они крутят по радио это дерьмо. Я выключил приемник и пошел в Нинину комнату.
Через неделю или через две мы сидели у меня дома. На улице было темно, в комнате горел свет. Я хотел потушить его, но она схватила меня за руку. Она дурачилась. Ей было неловко, и она дурачилась. «Раздень меня», — сказала она. Мне тоже было неловко. «Давай погасим свет», — сказал я. Мои руки были на ее груди. «Не, не будем, — сказала она. — На самом деле я тигр. Я хочу, чтобы ты раздел меня и увидел эти дурацкие полоски».
В Нининой комнате был беспорядок, в воздухе плыла пыль. Пару дней назад Елена Александровна начинала прибираться, но бросила. Я снял с подоконника ящик с игрушками. Нина не взяла с собой почти ничего. Только космический корабль из шоколадного яйца и тот дурацкий жетон от игрового автомата. Вишенка в круге. Я поставил ящик на пол. Что-то покупали мы со Светой, что-то дарили, что-то появилось само собой. Никто никогда не скажет, откуда у детей все эти игрушки. Я вынимал игрушки из ящика и складывал рядом. На самом дне, среди листьев и открыток, я нашел полоску бумаги, раскрашенную фломастерами. «Сергей Николаич, визитка».
В последний раз это было в апреле. Поздно вечером я сидел за компьютером, когда она тихо подошла сзади. «Помнишь, я говорила тебе, чтобы ты не ходил по дому голым?» — спросила она. В тот вечер я действительно ходил по квартире голым. Нина уже спала, а я запихнул в стиральную машину все, что можно. «Я тигр, — сказала она. — Тигр». Потом я лежал на спине и сжимал ее колено. «Что-то не так?» — спросила она, но я не знал, что ответить. «Дурак ты, — сказала она. — Не хорони меня раньше времени».
Я вернулся на кухню. На часах было без двух семь. Я включил радио. Я хотел услышать новости. Но после сигналов точного времени опять заиграла музыка. Они вечно крутят это дерьмо. Суббота, семь утра. Кому нужны новости в такое время. Я открыл дверцу шкафа. Патрон лежал там, куда я его положил, рядом с сахарницей. Я собрал сахарные крошки, облизал палец. Отвел затвор, вложил патрон в ствол. Семь ноль одна. Ноль-две. Я сел на диван. Приклад был теплым, как скамья в бане. Четверть секунды жжения. Вряд ли что-то еще. Но надо спать. Спать.
Когда я очнулся, на часах было десять пятьдесят четыре. Кто-то стучал в дверь. Чертов звонок. Когда он работал в последний раз?
— Кто? — спросил я.
В руке у меня был обрез, и от неожиданности я вздрогнул. Быстро положил его под шкаф, придвинул ботинки и заглянул в глазок.
— Кто там?
Невысокий мужчина наклонил голову.
— По вызову, — сказал он.
— Мы никого не вызывали, — сказал я и открыл дверь.
На боку у него была большая потертая сумка. Он быстро осмотрелся по сторонам, заглянул в приоткрытую ванную.
— Беспокоят?
— Что?
— Морить, говорю, будем?
— Морить?
— Я так пройду или вы тапочки дадите?
Он нагнулся, чтобы снять ботинки.
— Не снимайте, я все равно буду убираться.
— Не возражаете, если я переоденусь? — спросил он.
— Пожалуйста, — сказал я и кивнул в сторону ванной.