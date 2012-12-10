РОДНИ ДЖЕЙМС АЛЬКАЛА, 66 лет, фотограф, выпускник школы изящных искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В марте 2010 года судом штата Калифорния приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство 12-летней девочки и четырех женщин в возрасте от 18 до 32 лет, совершенные в 1970-е годы в Калифорнии. Подозревается как минимум в двух убийствах женщин в Нью-Йорке.

В 1970-е годы Родни Алькала жил в Гринвич-Виллидже под именем Джона Бергера. Он изучал киноискусство в Университете Нью-Йорка под началом Романа Полански. Фотографии, обнаруженные полицией в его банковской ячейке, сделаны в Нью-Йорке и Калифорнии. Знакомившиеся с привлекательным и эрудированным Алькалой девушки легко соглашались, чтобы он их фотографировал. Из 120 девушек, попавших в кадр Алькалы, 21 опознана и найдена живой.

В 1978 году Алькала стал победителем телешоу The Dating Gаme («Игра в свидание» — соревнования холостяков за право на свидание с главной героиней передачи. — Esquire). «Холостяк номер один — преуспевающий фотограф… В перерывах между сессиями вы можете застать его за прыжками с парашютом или ездой на мотоцикле. Пожалуйста, поприветствуйте Родни Алькалу» — так начинался выпуск игры, в котором участвовал Алькала. К тому времени он уже отсидел 6 лет за изнасилование 8-летней девочки в 1968 году и попытку похищения 13-летней — в 1974 году.

12-летней

Родни Алькала был арестован в 1979 году по обвинению в убийствеРобин Сэмсоу и дважды — в 1980 и 1986 годах —был приговорен к смертной казни, однако приговоры отменялись из-за процедурных осложнений. Только в 2004 году, после проведения генетической экспертизы, была доказана причастность Алькалы к убийству еще четырех женщин. На последнем процессе Алькала отказался от адвоката и защищал себя сам. Он до сих пор продолжает настаивать на своей невиновности и оспаривает свой третий смертный приговор. Сейчас Родни Алькала ожидает смертной казни в тюрьме Сан-Квентин в Калифорнии.