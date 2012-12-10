РОДНИ ДЖЕЙМС АЛЬКАЛА, 66 лет, фотограф, выпускник школы изящных искусств Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. В марте 2010 года судом штата Калифорния приговорен к смертной казни за изнасилование и убийство
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В 1978 году Алькала стал победителем телешоу The Dating Gаme («Игра в свидание» — соревнования холостяков за право на свидание с главной героиней передачи. — Esquire). «Холостяк номер один — преуспевающий фотограф… В перерывах между сессиями вы можете застать его за прыжками с парашютом или ездой на мотоцикле. Пожалуйста, поприветствуйте Родни Алькалу» — так начинался выпуск игры, в котором участвовал Алькала. К тому времени он уже отсидел 6 лет за изнасилование