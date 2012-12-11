«Каждый раз, когда у кого-либо диагностируют ВИЧ, мы все встревожены, — сказала генеральный директор коалиции Дайан Дьюк. — В то же время мы знаем, что государственная регуляция не решит этой проблемы, а саморегуляция участников рынка — решит. Наша отрасль научилась очень успешно предотвращать передачу вируса между работниками». В декабре FSC опубликовала Этический кодекс для занятых в индустрии для взрослых.

Представитель антимонопольного ведомства выступит с докладом на семинаре FSC

Коалиция за свободу слова подтвердила сегодня, что представитель Федеральной торговой комиссии (ФТС, занимается в США антимонопольной деятельностью и защитой прав потребителей. — Esquire) будет пленарным докладчиком на семинаре «Призыв к пробуждению: как потребительское мошенничество грозит всей индустрии», который пройдет на летней конференции XBIZ в Лас-Вегасе. «Во время работы предыдущих демократических администраций индустрия сталкивалась с судебным преследованием со стороны ФТС за практики, вводящие потребителей в заблуждение, — говорит директор коалиции Дайан Дьюк. — Мы должны предупредить удар, приняв такие формы оплаты, которые в максимальной степени удовлетворяли бы потребителей, компании и всю отрасль. Кто будет нам лучшим советчиком, чем представитель самой Федеральной торговой комиссии?»

FSC отзывает иск к прокурору штата Юта

Коалиция за свободу слова объявила сегодня, что отзывает свой иск против прокурора Юты, касающийся закона штата о Регистре охраны детей. Закон был направлен на то, чтобы оградить несовершеннолетних от получения по почте рекламы продуктов и услуг, которые не могут быть им легально проданы. Для этого предполагалось создать регистр всех адресов, которые могут быть доступны несовершеннолетним, а также обязать операторов рассылок сверять свою базу с регистром, уплачивая по $0,005 за адрес. Дайан Дьюк объяснила причины отзыва иска: «Благодаря тяжбе мы узнали все, что нам хотелось знать. В частности, мы знаем, что штат затратил существенные средства на администрирование этой программы, но не смог собрать ни цента штрафов с компаний, против которых боролся. Программа полностью провалилась — и мы отозвали иск».

FSC против федерального закона 2257

Сегодня FSC подала иск в окружной суд Филадельфии, оспаривая положения федеральных законов 2257 и 2257А. FSC будет настаивать, в частности, что эти законы неконституционны, слишком расплывчаты, а их исполнение создает непосильные сложности (закон 2257 требует от производителей порнографии идентифицировать всех актеров, занятых в производстве, заносить их имена и псевдонимы в базу данных и предоставлять ее по первому требованию прокуратуре. — Esquire). К иску присоединились еще 14 заявителей, включая Mainstream Media Photographers, отраслевую ассоциацию, объединяющую фотографов, журналистов, сексологов и работников сексуального просвещения, а также распространителей и продюсеров контента для взрослых.

Антипиратские ролики FSC доступны на YouTube

Коалиция за свободу слова выпустила два информационных ролика, посвященных проблеме онлайн-пиратства и нелегальному скачиванию контента для взрослых. Первый видеоролик — «Все звезды против пиратства» — собрал такие светила нашей индустрии, как Лизу Энн, Алектру Блю, Джоанну Энджел, Ники Хантер, Чарли Лейн и Рона Джереми. Они сообщают потребителям важную информацию о негативном влиянии нелегального распространения контента на индустрию для взрослых. Ролик также напоминает, что отрасль создает новые рабочие места и обеспечивает доходом тысячи людей. Второй ролик, в котором играет Чарли Лейн, в юмористической манере рассказывает потребителям о том, что воровство контента — это зло.

Программа действий против онлайн-пиратства

С момента запуска в апреле Программы действий против онлайн-пиратства FSC задокументировала 287 млн просмотров 1700 клипов, снабженных суперсовременной шпионской программой. Всего 18 продюсерских компаний оставили цифровые подписи в более чем 5000 произведений, чтобы отслеживать распространение контента и собирать данные о сайтах, нарушающих авторские права.

FSC выражает озабоченность проектом закона о борьбе с цифровым пиратством (SOPA)

Сегодня FSC послала письма в правовые комитеты сената и конгресса США, сформулировав свою озабоченность предложенным недавно законопроектом о борьбе с онлайн-пиратством (SOPA). Закон был поддержан многими развлекательными компаниями. В то же время интернет-бизнес и многие общественные активисты заняли жесткую позицию по отношению к проекту, который может дать правительству слишком много полномочий. Индустрия развлечений для взрослых особенно сильно пострадала от пиратов, но она пострадала также и от правительственного регулирования, тормозящего развитие отрасли. От лица своих членов FSC поддерживает закон, который призван защитить интеллектуальную собственность. Тем не менее FSC считает, что законодатели должны особенно внимательно рассмотреть проблемы, связанные с риском появления цензуры, ограничения необщепринятых форм выражения или грозящие массовыми преследованиями онлайн-бизнеса.

FSC идет в мэрию Лос-Анджелеса, чтобы обсудить использование презервативов на съемках

Генеральный директор FSC Дайан Дьюк и председатель правления Джеффри Дуглас встречались сегодня с чиновником администрации Лос-Анджелеса Мигелем Сантаной, чтобы обсудить недавно введенное обязательство на использование презервативов в съемках фильмов для взрослых. Дьюк и Дуглас выслушали соображения чиновника касательно нормы в целом и естественных трудностей, связанных с ее применением. Они, в свою очередь, выразили озабоченность конституционными проблемами, которые порождает законопроект, и указали на возможность неоправданно широкого применения нормы.

FSC призывает к временному мораторию на съемки по всей стране

В Коалицию обратился актер, у которого обнаружили сифилис. Он уже начал работать с нашим медицинским персоналом для начала процедуры установления партнеров, оценки состояния и лечения. В этой связи мы призываем к временному мораторию на съемки по всей стране. FSC также просит каждого участника съемок, который получил положительные результаты теста на сифилис, связаться с генеральным директором коалиции Дайан Дьюк. Мы сделаем все необходимое, чтобы вы получили немедленную медицинскую помощь, включая конфиденциальную идентификацию недавних партнеров.

FSC с гордостью представляет своих новых членов: компании Pipedream и Doc Johnson

«Мы с радостью принимаем в наши ряды Pipedream и Doc Johnson, — сказала гендиректор Дайан Дьюк. — Обе компании — лидеры отрасли и пионеры, вот уже десятки лет несущие инновации на наш рынок. Нам особенно приятно, что обе компании поддерживают нашу инициативу по борьбе с «мерой Б», которая повлияет на всех нас (принятая в ноябре норма, согласно которой все занятые в сексуальных сценах, снятых в Калифорнии, должны использовать презервативы. — Esquire)». Doc Johnson была основана в 1976 году. Журнал Los Angeles назвал компанию «проктером-и-гэмблом» мира секс-игрушек. Pipedream Products была основана в 1973 году. В ее каталоге более 3000 наименований, а ее гендиректор Ник Орландино был введен в Зал славы Сторэротика.