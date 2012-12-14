Александр Карпов 44 года, водитель. Татуировка сделана в 1982 году.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards «В 1982 году служил я в Москве во внутренних войсках. Во время увольнительных ходил с другом Серегой гулять на ВДНХ — изучали достопримечательности. В тот день мы выпили винца и настроение у нас было приподнятое. Смотрим, навстречу две девушки идут. Мы к ним и подкатили: «Не желаете познакомиться?» Серега выбрал Таню, а я Веру. Девчонку среднего роста с темно-русыми вьющимися волосами. Начал с ней встречаться. Она часто приезжала ко мне в часть на улицу Вешних Вод. А в свободное от службы время ходили с ней в кино, кафе. Как-то пошли купаться, и Вера увидела на моем предплечье татуировку в виде девушки. Надо сказать, что нарисованная девушка прической смахивала на нее саму. Вера спросила: «А как ее зовут?» И не дождавшись ответа, взяла и ручкой написала свое имя. Потом мне сослуживцы по контуру и накололи «Вера». В июле 1984 года я демобилизовался, а 6 октября мы поженились. Прошло два года. 29 мая 1986 года гуляли по поводу двух дней рождения — моего и брата Веры. Немного выпили, и родственник жены попросил наколоть ему сердце, пронзенное стрелой. Я все сделал и уснул. Пока спал, Вера взяла две иголочки, обмотанные ниткой, обмакнула их в тушь и под своим именем наколола нашу общую фамилию. Получилось: «Вера Карпова». Я ничего и не почувствовал. Проснулся и обалдел. Спрашиваю: «Это еще зачем?» А она мне в ответ: «Мало ли какая у тебя там Вера нарисована, а теперь всем будет понятно, что это именно я». Вместе мы уже больше двадцати лет. Растим двух пацанов».

Никита Никитин 35 лет, гранитчик. Татуировка сделана в 1992 году.

«В школе я гулял с одноклассницей Саней. Натуральная блондинка, коса толщиной с кулак. Дело верно шло к свадьбе. Но после выпускного я сразу пошел в армию. Там я в знак любви к Сане сделал машинку из механического бритвенного станка и сам себе наколол татуировку. Только зря старался. Годик она меня ждала, а потом замуж выскочила. Я и не узнал бы об этом, если бы не приехал родителей своих хоронить. Отец скончался на службе, а мать его всего на два месяца пережила. Когда на наколку свою смотрю, больше не Саню вспоминаю, а свою молодость. Как с пацанами куролесили, как мамка с утра в школу будила, как с отцом на рыбалку ходили. А девчонка… сегодня она есть, а завтра ее попутным ветром унесло, и поминай как звали».

Евгений Григорьев 56 лет, электрик. Татуировка сделана в 1970 году.

«Летом я ездил к дедушке под Тамбов в деревню Александровку. В клубе на танцах познакомился с Валей Трусовой. Мне было лет 14, а она постарше на год. Светленькая, симпатичная. Как встречались с ней? По деревне гуляли. До армии даже не поцеловались ни разу. В 18 лет меня забрили в солдаты. Служил недалеко от Байконура в войсках связи. Сослуживцы и накололи мне татуировку «Валя». Мы же переписывались с ней, и я думал на Вале жениться. Но перед дембелем пришло от нее письмо: «Не приезжай. Я встречаюсь с другим парнем». Оказалось, Валя морочила мне голову. Обидно мне было. Хотел татуировку кислотой выжечь. А потом оставил эту затею — есть и есть. С тех пор Валю не видел, да и желания не было. Жизнь уже прожита. Судьбы у нас уж очень разные».

Виктор Правосудов 54 года, инженер по эксплуатации автомобильной и гусеничной техники. Татуировка сделана в 1972 году.

«Летом 1972 года перед поступлением в военное училище мы вместе с товарищем поехали отдыхать на Волгу в город Сызрань. Дискотек тогда там не было, а в кино все ходили. Вот перед просмотром какого-то отечественного фильма мы и познакомились. Увидел девушку небольшого росточка и средней комплекции, да и подошел. А тогда как знакомились: «Здрасте-здрасте. Откуда вы родом, а вы?» Мне уже тогда было почти 19 лет, а Ирине на год меньше. Со мной ей было как за каменной стеной, я тогда был чемпионом Москвы по классической борьбе. Потом уехал учиться в Ташкент. Ирина мне ничего не обещала. Перед отъездом сухо сказала: «Просто будем переписываться». А я только прилетел в Ташкент, как в знак верности и любви к Ире решил сделать татуировку. Сослуживцы мне и накололи на руке две буквы В. И. — Витя, Ирина. Когда она увидела татуировку, только одно сказала: «Какой же ты дурак!» А я ей в ответ: «Большое тебе спасибо за такие слова». В общем, я ей больше писал. Ирина была сдержанной девушкой, а позже оттаяла. В 1975 году мы поженились. На тот момент я был адъютантом заместителя командующего воздушно-десантными войсками генерал-лейтенанта И.И. Лисова и крепко стоял на ногах. Три года назад мы отметили жемчужную свадьбу, а в следующем справим янтарную. Наш род продолжили дочь Ольга и сын Юрий. Я совсем не жалею о том, что сделал наколку. Хотя бы ради того, чтобы слышать от Ирины: «Вить, дурак ты был молодой, но я так тебя люблю!»

Владимир Тимофеевич 59 лет, водитель. Татуировка сделана в 1968 году.

«С Тамарой я сидел за одной партой с шестого класса. Это была брюнетка с длинными волосами и огромными карими глазами. После школы я ушел в армию, служил в Белоруссии. Тамара обещала ждать меня. Вот в знак любви к ней я и наколол ее имя. До дембеля оставалось 4 месяца, но по дороге к Тамаре я задержался на несколько лет — разбился на машине. Человек, который со мной ехал, погиб. За это я получил срок — 3 года. По путевке прокурора меня отправили в Бобруйск, а потом в Новокузнецк. Не сразу, но Тамара перестала меня ждать. Все банально. Потом мы с ней пару раз виделись. Не то чтобы мне все равно было, но у Тамары тогда уже была семья, ребенок. Я ни о чем не жалею. Смотрю на татуировку и вспоминаю юность».

Сергей Агафонов 47 лет, предприниматель. Татуировка сделана в 1976 году.

«Была у меня еще в школе первая любовь. Галей ее звали. Лет в 15, не долго думая, я взял и, так сказать, увековечил ее имя у себя на руке. Сам наколол татуировку. Больно было и в то же время приятно. Все-таки любовь у меня к ней была. Только я был из простой семьи — рабочий класс, а она богатенькая. Ее мать в элитном магазине торговала. Вот из-за этого неравенства наша любовь и закончилась. Мамаша запретила Гале встречаться со мной, а та и послушалась. Видать, не так уж сильно и нужен я ей был. Да я и ни о чем не жалею. Шестнадцати лет мне еще не было, как женился на прекрасной девчонке. Вначале у нас дочка родилась, а потом сын. Сейчас растим внуков. А Галя до сих пор торгует в рыбном магазине. Страшная, как бабка, стала».

Виктор Бурлаков 52 года, автослесарь. Татуировка сделана в 1976 году.