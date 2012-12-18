Инсталляция Waste Not, название которой представляет собой перевод китайского лозунга Wu jin qi yong («Не выбрасывай!») времен китайской «культурной революции», открылась в июне 2009 года в Музее современного искусства (MOMA) в Нью-Йорке в рамках выставки Projects 90. Работа состоит из вещей (старой посуды, обуви, газет и т. д. ), которые на протяжении 50 лет год за годом собирала мать художника, Чжао Сян-юань. Сун Дун создал Waste Not, чтобы показать современным западным потребителям «внутреннее содержание» китайского дома.

Выставка

Waste Not стала первой персональной выставкой китайского художника в MOMA и одновременно одной из самых больших инсталляций, когда-либо там выставлявшихся. Она занимает 279 кв. м и состоит из предметов, разложенных вокруг каркаса типичного китайского дома, похожего на тот дом, в котором Сун Дун жил в детстве. «К сожалению, у моей матери никогда не было такой большой комнаты, в которой она могла бы разложить все свои вещи и, окинув их взглядом, почувствовать себя по‑настоящему богатой».

Идея

Идея инсталляции возникла у художника в 2002 году, когда от сердечного приступа скончался его отец. «Моя мама погрузилась в депрессию — перестала разговаривать и смотреть телевизор. Я хотел помочь ей выйти из ее замкнутого мира, который составляли все эти вещи, и предложил сделать из них произведение современного искусства. Поначалу она не хотела, чтобы я куда-либо их перевозил, но потом согласилась — если для тебя это так важно, сказала она, я готова на все».

Чжао Сян-Юань

Родилась в 1938 году в состоятельной семье офицера армии Гоминьдана — политической партии, которая в 1949 году проиграла гражданскую войну коммунистам. В 1953 году отец Чжао был несправедливо обвинен в шпионаже и приговорен к семи годам тюрьмы. В результате ее семья оказалась на грани нищеты, что наложило отпечаток на всю жизнь Сян-юань. Опасаясь возможного дефицита товаров, она, как и многие бедные китайцы в те годы, никогда не выкидывала даже старые и сломанные вещи. «Я и моя сестра, — рассказывает Сун Дун, — часто пытались уговорить ее выбросить часть вещей, однако это всегда приводило к конфликтам. Мы не понимали, насколько велика разница между нашим и ее менталитетом, сформировавшимся в жестких исторических условиях». В январе 2009 года Чжао Сян-юань умерла. Она упала с лестницы и разбилась, пытаясь помочь покалеченной птице, сидевшей на дереве.

Мусор

Китай является одним из крупнейших мировых экспортеров бытового мусора — на долю страны приходится около 90% отходов, который развитые страны отправляют на переработку в страны Азии. Большая часть мусора сортируется и перерабатывается на небольших заводиках в китайских деревнях разнорабочими, которые получают за этот труд менее 3 долларов в день. Пластиковые отходы, непригодные для утилизации, сжигают либо растворяют в кислотных ваннах. Владельцы этих предприятий, как правило, становятся очень богатыми людьми. Самая богатая женщина Китая, Чжан Инь, которой принадлежит более 3,4 млрд долларов, сделала свое состояние на импорте и переработке бумажных отходов из США.