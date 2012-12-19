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Почти половина людей не замечают драки, если заняты погоней, выяснили психологи из Юнион-колледжа. Эксперимент был поставлен на полицейских, которые преследовали актера в костюме конфедерата времен Гражданской войны США. Днем на постановочную драку обращали внимание 56% испытуемых, ночью — 35%.1

Световая карта поверхности Земли, составленная в результате наложения снимков, которые были сделаны американским метеорологическим спутником Suomi NPP в апреле и октябре 2012 года. Фото: NASA

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Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
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КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что большинство людей не склонны к беспричинной злобе.2 Сомы, обитающие во французской реке Тарн, научились выпрыгивать из воды и ловить голубей,3 на некоторое время лишая себя возможности дышать, а птенцы зебровой амадины по‑разному ведут себя в зависимости от порядка вылупления из яиц: самые молодые проявляют больше исследовательской активности.4 Вера в глобальное потепление заставляет людей видеть повсюду его свидетельства,5 а наблюдение свидетельств, напротив, укрепляет веру в него. Инженер из Флориды соорудил для своего попугая, лишенного способности летать, робота,6 на котором тот научился передвигаться по дому. Частная космическая компания Space X подписала первый военный контракт.7 Исследователи из Канзаса, Мюнстера и Копенгагена нашли ископаемую инфузорию в коконе пиявки, жившей 200 млн лет назад.8 Антисептики, которыми смазывают кожу перед уколом, могут переносить множество бактериальных инфекций,9 подавляющее большинство исследований (90%),10 проводящихся на приматах в Великобритании, приносят хоть какую-то пользу, а при помощи всего лишь девяти направленных мутаций можно увеличить чувствительность пигмента родопсина в глазу к инфракрасному свету.11 Фотосинтез появился на Земле 2,4 млрд лет назад.12 Яйца рачков Eucypris virens способны выдержать встречу с пищеварительными белками, соляным раствором инсектицидом или ультрафиолетовым излучением, а также пережить глубокую заморозку, гидратацию или гипоксию.13

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ТАКЖЕ стало известно, что доисторические люди изображали походку животных гораздо точнее, чем современные художники.14 Сигаретные окурки в гнездах городских птиц снижают их зараженность эктопаразитами.15 Люди, которые умеют внимательно слушать, производят лучшее впечатление, чем те, кто хорошо говорят.16 Австралийский робот доплыл до Америки.17 Самые распространенные методы повреждения гениталий — это, в порядке убывания, велосипеды, бритье и стрижка, молнии на джинсах, падения в ванной, баскетбол, бейсбол и софтбол, лыжи и сноуборды.18 Исследовательский аппарат «Мессенджер» нашел на полюсах Меркурия залежи поверхностного льда.19 В США создали искусственный мозг на 2,5 млн нейронов, способный решать не слишком сложные задачи.20 Из 50 самых популярных ингредиентов в американских поваренных книгах 40 в разное время связывали с повышенным или пониженным риском рака.21 Самцы сиамских бойцовых рыбок во время драк глотают воздух с поверхности воды.22 Американский ученый открыл аутсорсинговый проект по почтовому сбору фекалий со своих сограждан: 23 он хочет узнать, как влияет диета на микрофлору кишечника. Изотопный анализ экскрементов горилл показал, что их диета изменчива.24 Центры чтения в человеческом мозгу универсальны 25 — вне зависимости от письменности, которой пользуется тот или иной народ. Ареалы европейских книжных червей изменились за последние столетия.26 Об этом свидетельствуют следы их деятельности (дырки), оставленные в библиотеках всего континента. Хедж-фонды манипулируют ценой акций в своем портфеле: 27 в последний день отчетного периода они дорожают на 0,3%, а на следующий — дешевеют на 0,25%.

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НАКОНЕЦ, появились свидетельства тому, что пожилые люди куда более доверчивы, чем люди среднего возраста.28 Мужчины и женщины, глядя на гетеросексуальную пару, предпочитают рассматривать спутницу,29 а интуиция помогает находить верное решение в 90% случаев, если времени на включение рассудка нет.30 Дети заражаются страхом перед зубными врачами от родителей,31 особенно отцов. Марсоход Curiosity нашел следы органики 32 в марсианской почве. Также оказалось, что американский Гран-каньон в десять раз старше, чем считалось прежде.33 Уровень мирового океана поднимается на 0,6 мм в год за счет таяния ледников.34 Секвенирование генома верблюда бактриана показало, что его общий предок с другими парнокопытными жил около 60 млн лет назад.35 Окуни, которые попадаются в сети, лучшие отцы.36 Геоглифы на плато Наска 37 оказались тропинками. У человекообразных обезьян случается кризис среднего возраста.38