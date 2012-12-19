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Почти половина людей не замечают драки, если заняты погоней, выяснили психологи из Юнион-колледжа. Эксперимент был поставлен на полицейских, которые преследовали актера в костюме конфедерата времен Гражданской войны США. Днем на постановочную драку обращали внимание 56% испытуемых, ночью — 35%. 1

Световая карта поверхности Земли, составленная в результате наложения снимков, которые были сделаны американским метеорологическим спутником Suomi NPP в апреле и октябре 2012 года. Фото: NASA

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КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что большинство людей не склонны к беспричинной злобе. 2 Сомы, обитающие во французской реке Тарн, научились выпрыгивать из воды и ловить голубей, 3 на некоторое время лишая себя возможности дышать, а птенцы зебровой амадины по‑разному ведут себя в зависимости от порядка вылупления из яиц: самые молодые проявляют больше исследовательской активности. 4 Вера в глобальное потепление заставляет людей видеть повсюду его свидетельства, 5 а наблюдение свидетельств, напротив, укрепляет веру в него. Инженер из Флориды соорудил для своего попугая, лишенного способности летать, робота, 6 на котором тот научился передвигаться по дому. Частная космическая компания Space X подписала первый военный контракт. 7 Исследователи из Канзаса, Мюнстера и Копенгагена нашли ископаемую инфузорию в коконе пиявки, жившей 200 млн лет назад. 8 Антисептики, которыми смазывают кожу перед уколом, могут переносить множество бактериальных инфекций, 9 подавляющее большинство исследований (90%), 10 проводящихся на приматах в Великобритании, приносят хоть какую-то пользу, а при помощи всего лишь девяти направленных мутаций можно увеличить чувствительность пигмента родопсина в глазу к инфракрасному свету. 11 Фотосинтез появился на Земле 2,4 млрд лет назад. 12 Яйца рачков Eucypris virens способны выдержать встречу с пищеварительными белками, соляным раствором инсектицидом или ультрафиолетовым излучением, а также пережить глубокую заморозку, гидратацию или гипоксию. 13

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ТАКЖЕ стало известно, что доисторические люди изображали походку животных гораздо точнее, чем современные художники. 14 Сигаретные окурки в гнездах городских птиц снижают их зараженность эктопаразитами. 15 Люди, которые умеют внимательно слушать, производят лучшее впечатление, чем те, кто хорошо говорят. 16 Австралийский робот доплыл до Америки. 17 Самые распространенные методы повреждения гениталий — это, в порядке убывания, велосипеды, бритье и стрижка, молнии на джинсах, падения в ванной, баскетбол, бейсбол и софтбол, лыжи и сноуборды. 18 Исследовательский аппарат «Мессенджер» нашел на полюсах Меркурия залежи поверхностного льда. 19 В США создали искусственный мозг на 2,5 млн нейронов, способный решать не слишком сложные задачи. 20 Из 50 самых популярных ингредиентов в американских поваренных книгах 40 в разное время связывали с повышенным или пониженным риском рака. 21 Самцы сиамских бойцовых рыбок во время драк глотают воздух с поверхности воды. 22 Американский ученый открыл аутсорсинговый проект по почтовому сбору фекалий со своих сограждан: 23 он хочет узнать, как влияет диета на микрофлору кишечника. Изотопный анализ экскрементов горилл показал, что их диета изменчива. 24 Центры чтения в человеческом мозгу универсальны 25 — вне зависимости от письменности, которой пользуется тот или иной народ. Ареалы европейских книжных червей изменились за последние столетия. 26 Об этом свидетельствуют следы их деятельности (дырки), оставленные в библиотеках всего континента. Хедж-фонды манипулируют ценой акций в своем портфеле: 27 в последний день отчетного периода они дорожают на 0,3%, а на следующий — дешевеют на 0,25%.

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