Почти половина людей не замечают драки, если заняты погоней, выяснили психологи из Юнион-колледжа. Эксперимент был поставлен на полицейских, которые преследовали актера в костюме конфедерата времен Гражданской войны США. Днем на постановочную драку обращали внимание 56% испытуемых, ночью — 35%.
Световая карта поверхности Земли, составленная в результате наложения снимков, которые были сделаны американским метеорологическим спутником Suomi NPP в апреле и октябре 2012 года. Фото: NASA
КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что большинство людей не склонны к беспричинной злобе.
ТАКЖЕ стало известно, что доисторические люди изображали походку животных гораздо точнее, чем современные художники.
НАКОНЕЦ, появились свидетельства тому, что пожилые люди куда более доверчивы, чем люди среднего возраста.