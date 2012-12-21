ВРАЖДУЮЩИЕ СТОРОНЫ:
Официальный твиттер-аккаунт армии обороны Израиля (IDF).
Официальный твиттер-аккаунт бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», боевого крыла ХАМАС, правящего в секторе Газа.
— 14 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию против террористов в Секторе Газа, главные цели — ХАМАС и «Исламский джихад».
IDFspokesperson
Первая цель, пораженная несколько минут назад, — Ахмед аль-Джабари, глава боевого крыла ХАМАС.
AlqassamBrigade
Аль-Кассам скорбит о смерти своего лидера, который был убит израильскими беспилотниками в Газе.
IDFspokesperson
Мы рекомендуем хамасовским боевикам — рядовым и командующим — не высовываться в ближайшие дни.
AlqassamBrigade
@idfspokesperson Наши благословенные руки дотянутся до ваших лидеров и солдат, где бы они ни были (вы открыли себе врата ада).
AlqassamBrigade
«Облачный столп» (название израильской операции. — Esquire) станет началом освобождения оккупированной Палестины, родины палестинцев, за которую мы с гордостью отдаем жизни.
— 15 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Доброго утра нашим американским друзьям. Пока вы спали, трое израильтян были убиты ракетой, попавшей в их дом.
AlqassamBrigade
Враг подтвердил убийство троих сионистов и ранение еще троих в результате ракетных обстрелов сопротивления.
IDFspokesperson
Террористические группы Газы пускают ракеты из жилых кварталов. Вы бы стали растить ребенка в таком районе?
AlqassamBrigade
Десятки беспилотников и истребителей парят над Газой. Да прибудет с тобой мир, Газа.
— 16 НОЯБРЯ —
AlqassamBrigade
Аль-Кассам впервые запустил ракеты дальнего радиуса в здание израильского кнессета в Иерусалиме.
IDFspokesperson
Что бы вы делали, если бы ракеты сыпались на вашу страну? RT — если вы согласны, что у Израиля есть право на самооборону.
AlqassamBrigade
Израильские оккупационные силы хладнокровно убивают детей в Газе!
— 17 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Когда членам ХАМАС нужно спрятаться, они бегут в больницы. ХАМАС использует мирных жителей как живой щит.
AlqassamBrigade
Операция «Камни из глины» (название палестинской операции против Израиля, отсылает к
— 18 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Несколько минут назад ракета, пущенная из Газы, упала рядом с детским садом в Ашкелоне. Хорошо, что занятия сегодня отменены.
AlqassamBrigade
Аль-Кассам — сионистам: «Ваши лидеры вводят вас в заблуждение. Наши источники подтверждают, что заканчиваются ракеты в бессмысленном «Железном куполе» (система ПРО Израиля. — Esquire)».
— 19 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Видео: ВВС Израиля отзывают авианалет, когда замечают гражданских рядом с целью в Газе.
AlqassamBrigade
@idfspokesperson Сборище лжецов, вы намеренно убиваете мирных жителей Газы, и мы обещаем: ваши преступления не останутся безнаказанными.
— 20 НОЯБРЯ —
IDFspokesperson
Только что 5 солдат израильской армии были ранены ракетой, пущенной из Газы по Израилю.
AlqassamBrigade
@idfspokesperson Бригады аль-Кассама всегда готовы раскроить ваши наглые головы.
IDFspokesperson
Несколько минут назад мы хирургически ликвидировали разведывательный центр ХАМАС на седьмом этаже здания прессы в Газе. Прямое попадание подтверждено.
AlqassamBrigade
Израильские беспилотники разбомбили машину, принадлежащую Al-Aqsa TV в Газе, двое сотрудников телекомпании убиты.
IDFspokesperson
Предупреждение репортерам в Газе: держитесь подальше от хамасовских боевиков и объектов. ХАМАС — террористическая группа — будет использовать вас как живые щиты.
AlqassamBrigade
@idfspokesperson Предупреждение израильтянам: держитесь подальше от IDF = IOF (Israel occupation forces, «армия израильской оккупации». — Esquire). Мы бьем по израильским солдатам, истребителям, танкам и базам.
— 21 НОЯБРЯ —
AlqassamBrigade
О, сионисты, вы сами тянете себя в ад, возвращайтесь домой — в Германию, Польшу, Россию, Америку, да куда угодно.
IDFspokesperson
После восьми дней армия обороны Израиля достигла своих целей в операции «Облачный столп». Вступает в силу соглашение о прекращении огня.
AlqassamBrigade
Армия Израиля подняла белый флаг перед лицом боевого крыла ХАМАС.
IDFspokesperson
Более 1500 террористических объектов были поражены в ходе операции. «Железный купол» отразил 421 ракету из Сектора Газа.
— 22 НОЯБРЯ —
AlqassamBrigade
@idfspokesperson Почему вы называетесь самой большой армией в твиттере?