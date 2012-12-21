ВРАЖДУЮЩИЕ СТОРОНЫ:

@IDFSpokesperson

Официальный твиттер-аккаунт армии обороны Израиля (IDF). @AlqassamBrigade

Официальный твиттер-аккаунт бригад «Изз ад-Дин аль-Кассам», боевого крыла ХАМАС, правящего в секторе Газа.

— 14 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Армия обороны Израиля начала широкомасштабную кампанию против террористов в Секторе Газа, главные цели — ХАМАС и «Исламский джихад».

IDFspokesperson

Первая цель, пораженная несколько минут назад, — Ахмед аль-Джабари, глава боевого крыла ХАМАС.

AlqassamBrigade

Аль-Кассам скорбит о смерти своего лидера, который был убит израильскими беспилотниками в Газе.

IDFspokesperson

Мы рекомендуем хамасовским боевикам — рядовым и командующим — не высовываться в ближайшие дни.

AlqassamBrigade

@idfspokesperson Наши благословенные руки дотянутся до ваших лидеров и солдат, где бы они ни были (вы открыли себе врата ада).

AlqassamBrigade

«Облачный столп» (название израильской операции. — Esquire) станет началом освобождения оккупированной Палестины, родины палестинцев, за которую мы с гордостью отдаем жизни.

— 15 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Доброго утра нашим американским друзьям. Пока вы спали, трое израильтян были убиты ракетой, попавшей в их дом.

AlqassamBrigade

Враг подтвердил убийство троих сионистов и ранение еще троих в результате ракетных обстрелов сопротивления.

IDFspokesperson

Террористические группы Газы пускают ракеты из жилых кварталов. Вы бы стали растить ребенка в таком районе?

AlqassamBrigade

Десятки беспилотников и истребителей парят над Газой. Да прибудет с тобой мир, Газа.

— 16 НОЯБРЯ —

AlqassamBrigade

Аль-Кассам впервые запустил ракеты дальнего радиуса в здание израильского кнессета в Иерусалиме.

IDFspokesperson

Что бы вы делали, если бы ракеты сыпались на вашу страну? RT — если вы согласны, что у Израиля есть право на самооборону.

AlqassamBrigade

Израильские оккупационные силы хладнокровно убивают детей в Газе!

— 17 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Когда членам ХАМАС нужно спрятаться, они бегут в больницы. ХАМАС использует мирных жителей как живой щит.

AlqassamBrigade

Операция «Камни из глины» (название палестинской операции против Израиля, отсылает к 105-й суре Корана Аль-Филь. — Esquire) проходит успешно. Аль-Кассам движется к достижению исторической цели — освобождение Палестины началось… Мы идем, IDF.

— 18 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Несколько минут назад ракета, пущенная из Газы, упала рядом с детским садом в Ашкелоне. Хорошо, что занятия сегодня отменены.

AlqassamBrigade

Аль-Кассам — сионистам: «Ваши лидеры вводят вас в заблуждение. Наши источники подтверждают, что заканчиваются ракеты в бессмысленном «Железном куполе» (система ПРО Израиля. — Esquire)».

— 19 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Видео: ВВС Израиля отзывают авианалет, когда замечают гражданских рядом с целью в Газе.

AlqassamBrigade

@idfspokesperson Сборище лжецов, вы намеренно убиваете мирных жителей Газы, и мы обещаем: ваши преступления не останутся безнаказанными.

— 20 НОЯБРЯ —

IDFspokesperson

Только что 5 солдат израильской армии были ранены ракетой, пущенной из Газы по Израилю.

AlqassamBrigade

@idfspokesperson Бригады аль-Кассама всегда готовы раскроить ваши наглые головы.

IDFspokesperson

Несколько минут назад мы хирургически ликвидировали разведывательный центр ХАМАС на седьмом этаже здания прессы в Газе. Прямое попадание подтверждено.

AlqassamBrigade

Израильские беспилотники разбомбили машину, принадлежащую Al-Aqsa TV в Газе, двое сотрудников телекомпании убиты.

IDFspokesperson

Предупреждение репортерам в Газе: держитесь подальше от хамасовских боевиков и объектов. ХАМАС — террористическая группа — будет использовать вас как живые щиты.

AlqassamBrigade

@idfspokesperson Предупреждение израильтянам: держитесь подальше от IDF = IOF (Israel occupation forces, «армия израильской оккупации». — Esquire). Мы бьем по израильским солдатам, истребителям, танкам и базам.

— 21 НОЯБРЯ —

AlqassamBrigade

О, сионисты, вы сами тянете себя в ад, возвращайтесь домой — в Германию, Польшу, Россию, Америку, да куда угодно.

IDFspokesperson

После восьми дней армия обороны Израиля достигла своих целей в операции «Облачный столп». Вступает в силу соглашение о прекращении огня.

AlqassamBrigade

Армия Израиля подняла белый флаг перед лицом боевого крыла ХАМАС.

IDFspokesperson

Более 1500 террористических объектов были поражены в ходе операции. «Железный купол» отразил 421 ракету из Сектора Газа.

— 22 НОЯБРЯ —