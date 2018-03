В понедельник вышли две последние серии третьего сезона «Твин Пикс», которые не только не ответили на главные вопросы, но и породили дюжину новых. Пожалуй, с абсолютной ясностью можно сказать только одно — «всё не то, чем кажется». Пока часть поклонников пытается разобраться в хитросплетениях сюжета, приводим реакции остальных.

«Я после финальных серий «Твин Пикс».

«Это я пытаюсь переварить финал и начать анализировать все детали».

Me trying to process the finale and beginning to over analyze ever little detail. #TwinPeaks #TwinPeaksfinale pic.twitter.com/Tl79AOHMNO — Lexie M (@CloudyKodiak) September 4, 2017

«Не думала, что они покажут нам дорогу из Одессы в Твин Пикс в реальном времени».

I didn't know they were gonna show us the drive from Odessa to Twin Peaks in real time. #TwinPeaks — Kerry Hogan (@krryhgn) September 4, 2017

Твин Пикс закончился непонятно — давайте снимем 3-й сезон и всё проясним. Спасибо — теперь для прояснения надо снимать ещё пару сезонов. — Котовасия (@vad_olga) September 5, 2017

«Как вы думаете, что хотел сказать Дэвид Линч в финале?»

What do you think David Lynch meant by the finale? #TwinPeaks — Mickey Wilson (@MickeyWilsonSFX) September 4, 2017

Возможно, идеальное резюме по #TwinPeaks:

Альберт: Ты сдаешь на старости лет.

Гордон: Не там, где это непростительно, приятель.

Possibly the perfect summation of #TwinPeaks :Albert: You've gone soft in your old age. Gordon: Not where it counts, buddy. pic.twitter.com/UrvsUkLVsl — Emily Sears (@emily_dawn) September 4, 2017

Линч завтра, когда его спросят о 18-й серии «Твин Пикса»:

— Верьте мне или нет, но «Голова-ластик» — мой самый духовный фильм.

— Расскажите об этом подробнее.

— Нет.

Lynch tomorrow when everyone asks about Part 18 #TwinPeaks pic.twitter.com/uSJmR0mcIx — Scott ��� (@scott325) September 4, 2017

Думаю, будет справедливо сказать, что нас всех линчевали

I think it's fair to say, we've all just been Lynched. #TwinPeaks pic.twitter.com/iryjBuoy5l — Danielle Jackson (@hella_danielle) September 4, 2017

«Мэри Ребер, которая играет Элис Тремон в 18-м эпизоде — реальная владелица дома Палмеров. Стирая границы между вымыслом и реальностью».