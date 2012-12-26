ПАВЕЛ ЧИКОВ, глава правозащитной ассоциации «Агора»

1

Закон противоречит международному соглашению

Есть соглашение между правительствами России и США, оно является международным договором и, как следствие, накладывает на Россию ряд международных обязательств. Почему? Потому что это соглашение было не только подписано, но и ратифицировано, а ратификация любого международного договора и пакта по конституции проходит процедуру ровно такую же, как и любой законопроект. Он сначала вносится на рассмотрение в Государственную думу, там его обсуждают, голосуют, отправляют в Совет Федерации и кладут на стол президенту для подписи. Потом документ вступает в законную силу со всеми вытекающими отсюда последствиями. И, поскольку этот договор не отменен и не признан утратившим силу, мы, с одной стороны, имеем закон, позволяющий американцам усыновлять детей, а с другой стороны — запрещающий им это делать. Чтобы отменить договор, нужно пройти процедуру денонсации — то есть одна из сторон должна отказаться от своих обязательств. Сначала это происходит на дипломатическом уровне, а затем проходит через парламент. Поскольку есть два противоречащих друг другу законодательных акта, в силу вступает следующее правило: действует та норма, которая имеет наибольшую юридическую силу. В этом случае мы должны действовать по статье 15 российской конституции, где в части 4 написано следующее: «При противоречии Федерального законодательства международным договорам действует международный договор». Точка. Таким образом, этот закон не может действовать и не может применяться, поскольку его применение будет нарушением конституции РФ, которая, ко всему прочему, является не просто основным законом, но и законом прямого действия.

2

Закон вторгается в сферу компетенции регионов

Согласно той же конституции Россия является федеративным государством. Ее федеративность проявляется в том, что есть определенные предметы ведения, отнесенные к компетенции субъектов федерации или федеральных властей. В статье 72 конституции указано следующее: «В совместном ведении РФ и субъектов РФ находятся, в частности: подпункт «ж», пункт 1, координация в вопросах отцовства и детства». То есть все, что связано с детишками, относится к предмету совместного ведения федерации и субъектов. Конечно, Путин у нас давно забыл о том, что живет в федеративном государстве и, очевидно, давно не заглядывал в конституцию. И ни один из субъектов РФ даже ничего не мяукнул по поводу того, что федеральные власти не спросили их мнения по данному вопросу. Такое добровольное делегирование полномочий.

3

Закон нарушает свободу объединения

В той части закона, которая касается некоммерческих организаций (НКО), написано следующее: «Российским гражданам, имеющим гражданство США, запрещается возглавлять или быть членами некоммерческих организаций». То есть американец вполне может возглавлять НКО, а тот, у кого два гражданства, таковым быть не может. Вне всякого сомнения, это является дискриминацией, которая запрещена конституцией — в отличие, к слову сказать, от закона «Магнитского», не имеющего никаких признаков дискриминации в отношении граждан РФ. Он касается только определенных лиц, которые, по мнению властей США, причастны к гибели Магнитского. То, что написано в российском законе — это неограниченный круг, охватывающий всех, у кого есть гражданство США и России. То есть прямая дискриминация, запрещенная, помимо конституции РФ, конвенцией совета Европы «О защите прав человека и основных свобод», статьи 11, 14. И, поскольку здесь речь идет о руководстве НКО, то в терминах Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) это необоснованное нарушение свободы объединения. Самый очевидный адресат этой части закона — Людмила Алексеева, которая имеет и российское, и американское гражданство и возглавляет Московскую Хельсинкскую группу. Как только министерство юстиции потребует сместить ее с должности руководителя, это чистое дело для ЕСПЧ.

4

Закон позволяет закрыть любое НКО

Вторая норма закона, касающаяся НКО, требует от министерства юстиции приостановки деятельности всех организаций, получающих имущество или деньги от граждан и организаций США, занимающихся политической деятельностью или иным образом угрожающих интересам РФ. При этом в статье 2 законопроекта написано: «Министерство юстиции вправе приостановить деятельность организаций, которые реализуют на территории РФ проекты, представляющие угрозу РФ». Никаких упоминаний американцев нет. Получается, что формулировка статьи позволяет министерству прекращать деятельность любой организации, которая, по его мнению, угрожает интересам РФ — вне зависимости от того, имеют ли они какие-то денежные средства, или же не имеют. Эта формулировка либо безграмотная, либо мудреная, с дальним прицелом.

5

Закон не регулирует процесс закрытия НКО

Есть проблемы и с самой процедурой приостановления. Согласно российскому законодательству, это довольно тяжелый институт: деятельность НКО может быть приостановлена только в двух случаях: если она подпадает под действие закона об иностранных агентах и если прокуратура обратилась в суд по статье 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». — Esquire). Каким образом будет происходить приостановление в случае принятия нового закона, не совсем понятно, и на какой срок — тоже. Опять же, что делать с имуществом НКО? Ну хорошо, мы получаем деньги от американской организации. Минюст выносит постановление о приостановлении нашей деятельности. А дальше — что? В законе не написано. А у меня, например, есть проекты, которые финансируются из других источников. Как мне выполнять свои обязательства? А если я хочу вернуть денежные средства гражданину США, то как мне это сделать? Да никак, потому что приостановление блокирует банковские операции. К тому же в законопроекте нет списка интересов РФ, равно как и угроз им.

6

Закон не защищает граждан РФ на родине

Статья 1 законопроекта звучит так: «К мерам воздействия на лиц, причастных к нарушению прав гражданина РФ на территории США, относится запрет на въезд совершившим преступления в отношении граждан РФ на территории США». То есть если американский гражданин совершил преступление на территории РФ, то он под действие этого закона не подпадает. Соответственно, если он напился и нарушил права жителей, например, Москвы, то он все равно может въезжать сюда сколько угодно.

7

За закон голосовал умерший депутат

То, что за закон голосовал умерший депутат, вряд ли может помешать его введению. В думе этот факт объяснили просто — голосовали по доверенности его однопартийцы. Проблема в том, что по гражданскому кодексу доверенность утрачивает свою силу с момента смерти доверителя, и если в момент смерти депутата кто-то за него уже успел проголосовать, то голос действительным не считается. Но юридически на законопроект это никак не повлияет — да, если бы это был ключевой голос, необходимый для создания большинства, тогда другое дело. А здесь — одним голосом больше, одним — меньше, без разницы.

АННА СТАВИЦКАЯ, партнер московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры»

8

Закон противоречит семейному кодексу

Семейный кодекс РФ не предусматривает ограничений на право усыновления.

9

Закон противоречит Венской конвенции

Этот закон не соответствует Венской конвенции о праве международных договоров, которая была принята 23 мая 1969 года и ратифицирована РФ. В этой конвенции достаточно четко расписывается, что такое международный договор и что должна делать сторона, его подписавшая. Так, в статье 26 говорится о том, что каждый договор обязателен для его участников и должен добросовестно им исполняться. А в статье 27 сказано: «Участник не может ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения им договора». Там же указано, что международный договор имеет приоритетное значение над внутренним правом.

10

Закон противоречит Декларации прав человека

Существуют всеобщая Декларация прав человека и ряд пактов о правах человека. В них говорится, что каждый человек должен обладать всеми указанными в них правами и свободами, без какого-либо различия по принципу пола, расы, языка, политического и иного убеждения, социального происхождения и иных обстоятельств. В частности, в Международном пакте о гражданских и политических правах, в статьях 23, 24, указано, что «каждый ребенок имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его положении со стороны семьи, общества, и государства». То есть власти должны исходить из того, что лучше для ребенка в его ситуации. В Международном пакте о социальных и культурных правах, статья 10, — точно такие же положения.

11

Закон противоречит международным договорам о правах ребенка

Конвенция о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 года, достаточно подробно регулирует все, что касается прав детей. Из нее следует, что права ребенка — один из главных приоритетов государства. Статья 11 гласит: «Государства-участники применяют меры для борьбы с незаконным перемещением ребенка из-за границы. С этой целью государства-участники содействуют заключению двусторонних и многосторонних соглашений». И, если сейчас процедура перемещения ребенка в США регулируется законодательно, то какой она будет после принятия закона и кто будет зарабатывать на этом деньги — очень большой вопрос. К тому же будет утерян контроль над теми детьми, которые уже усыновлены в США.

Есть Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей. В ней прямым текстом говорится: «Каждое государство должно уделять первоочередное значение благополучию ребенка». В статье 4 указывается, что «если родители не проявили заботы о своем ребёнке, или она является ненадлежащей, то следует рассмотреть вопрос заботы о нем со стороны родственников, или о передаче ребенка в другую семь на усыновление». И нигде не указано, что гражданство и национальность этой семьи имеет хоть какое-то юридическое значение.