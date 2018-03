Первый и пока единственный дом, построенный на искусственном архипелаге The World в 4 километрах от Дубая, ОАЭ . Архипелаг состоит из 300 частных островов и по форме повторяет карту мира. В настоящий момент его застройка приостановилась в связи с мировым финансовым кризисом. Фото: Reuters

Семейная пара на фоне круизного корабля «Коста Конкордия», который потерпел крушение на западном побережье Италии в ночь на 14 января. Фото: Reuters

Уходящая луна на фоне горы Цвайершпитце (1858 метров над уровнем моря). Верхняя долина Рейна, Швейцария. Фото: EPA / ИТАР-ТАСС

Набережная Женевского озера, Версуа, Швейцария. Жертвами сильных холодов в Европе уже стали более 260 человек. Фото: AFP / Fotolink

Автомобиль швейцарца Паскаля Прокопа, оборудованный дровяной печью, Метменштеттен, Швейцария. Таким образом молодой человек спасается от морозов, обрушившихся на Европу. Фото: Reuters

Вид с воздуха на трущобы города Петаре, к востоку от Каракаса, Венесуэла. Фото: AFP / Fotolink

Контролируемый взрыв моста на территории форта Стюбен в Стюбенвилле, штат Огайо, США. Министерство транспорта закрыло 83-летний мост три года назад из-за плохого состояния и редкого использования. Фото: AP / Fotolink

Проект «Центра бессознательного фермерства» Анри Форда — студента факультета архитектуры Королевского колледжа искусств, Лондон, Великобритания. Цыплята, которые должны выращиваться в таком центре, лишены всех органов чувств и конечностей, пребывая в состоянии «зомби». По мнению автора, это было бы более гуманно, чем нынешняя практика содержания животных на птицефермах. Фото: André Ford / The Royal of College of Art

Индийская семья, которая претендует на место в Книге рекордов Гиннесса как самая многочисленная семья альбиносов. У 50-летнего Росетаури и 45-летней Мани Пулан — шесть детей, а также два близких родственника с альбинизмом. Фото: Zuma / legion-media.ru

Снимок гоночного автомобиля размером с песчинку, распечатанный на сверхскоростном 3D-принтере, Вена, Австрия.

Ранее обычная скорость 3D-печати исчислялась миллиметрами в секунду, новая технология позволяет создавать объекты со скоростью до 5 метров в секунду благодаря технологии двухфотонной литографии, разработанной в Венском техническом университете. В сконструированном его специалистами принтере в качестве расходного материала используется жидкая смола, которая затвердевает в нужных местах под действием сфокусированного лазерного пучка, управляемого движущимися зеркалами. Точка фокуса, перемещаясь, оставляет в смоле линию твердого полимера толщиной в несколько сотен нанометров. Длина автомобиля, представленного на фото, составляет всего 285 мкм.

Фото: Rex / FOTODOM

Конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Бобби Раш переодевается в толстовку и темные очки во время заседания Палаты представителей, Вашингтон, США. Так политик высказал свое отношение к убийству безоружного подростка Трейвона Мартина, который был застрелен месяц назад в пригороде Орландо, штат Флорида, из-за того, что вызвал подозрение у полицейского своим внешним видом. Фото: AP

Монтажники проводят профилактический осмотр высоковольтной линии электропередачи, провинция Аньхой, Китай. Фото: Rex / Fotodom

Импровизированный питомник, где содержалось более 300 собак бойцовых пород, Сан-Пабло, Филиппины. В результате полицейского рейда арестованы 7 граждан Южной Кореи, которых обвиняют в организации тотализатора и онлайн-трансляции собачьих боев. Фото: AFP / Fotolink

Планктон на пляже острова Ваадху, Мальдивы. Свечение объясняется биолюминесценцией — химическими процессами в организме животных, при которых освобождающаяся энергия выделяется в форме света. Фото: Barcroft Media / All Over Press

Прыгун Джо Иган во время подготовки к выступлению на Королевской пасхальной выставке в Сиднее — крупнейшему сельскохозяйственному смотру в Австралии. Фото: REX / Fotodom

Муниципальный служащий моет 70-метровый памятник Юрию Гагарину, Москва. 12 апреля в России отмечается День космонавтики. Фото: AFP / Fotolink

Двенадцатилетнюю Уме парализовало 3 года назад и с тех пор ее хозяева потратили несколько тысяч долларов на то, чтобы обеспечить собаке необходимую медицинскую помощь. Фото: Rex / Fotodom

Лимонная акула с лазером S3 Krypton, прикрепленным к спинному плавнику, недалеко от Барбадоса. Биолог Люк Типл прикрепил лазер в рамках эксперимента по исследованию поведения рыб. Компания Wicked Lasers предоставила ему аппарат своего производства, вдохновившись фильмом «Остин Пауэрс: международный человек-загадка», в котором главный отрицательный персонаж Доктор Зло говорил: «Знаете, у меня ведь было одно простое требование — акулы с чертовыми лазерами на головах». В фильме, впрочем, Доктору Зло пришлось довольствоваться мутировавшими морскими окунями. Фото: REX / Fotodom

Индийские марабу на свалке недалеко от заповедника дикой природы Дипор Бил, Гувахати, Индия. Быстрое исчезновение заболоченных территорий становится угрозой для выживания этого вида птиц, сегодня их популяция насчитывает менее 1000 особей. Фото: EPA / ИТАР-ТАСС

Солнечное затмение в Чико, Калифорния, США. Сегодня жители стран Северного полушария могли наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, при котором Луна закрывает диск Солнца не полностью. Фото: AP

Забастовка шахтеров, направленная против сокращения государственной поддержки отрасли, которая продолжается уже более трех недель, Леон, Испания. Фото: AFP / East News

Канатоходец Ник Валленда идет по канату, натянутому над Ниагарским водопадом между США и Канадой. За последние 128 лет Ник стал первым человеком, которому удалось получить разрешение Комиссии Ниагарского водопада на подобный трюк. Фото: AP

Голые добровольцы, окрашенные в красный и золотой цвета, позируют для американского фотографа Спенсера Туника, Мюнхен, Германия. Инсталляция по мотивам «Кольца нибелунгoв» приурочена к открытию оперного фестиваля. Фото: Getty Images / Fotobank

Следы отступившей воды в одном из домов города Крымска. В наводнении, обрушившимся на Краснодарский край, по официальным данным погибли более 170 человек, из них 160 — в Крымске. Фото: Reuters

Деревья, покрытые снегом, рядом c Северным полярным кругом. Автор снимка — студент из Италии Николло Бонфадини — в полном одиночестве провел девять дней в этой местности. Фото: Niccolò Bonfadini / solentnews.co.uk

Грегер Йоханссон во время отборочного тура Чемпионата Европы по дрэг-рейсингу, Стокгольм, Швеция. Двигатель на мотоцикле Йоханссона взорвался, когда он прогревал резину перед заездом. Фото: REX / Fotodom

Боевой робот Kuratas, разработанный японской компанией Suidobashi Heavy Industry, Токио. Стоимость четырехтонной машины, которая в данный момент проходит тестирование и вскоре должна поступить в продажу, составит $1,35 млн. Управлять роботом можно как дистанционно, так и сидя в центральной части корпуса. Фото: AFP / Fotolink

Неизвестная собака породы эрдельтерьер, запечатленная фотографом-анималистом Рэном Незерлендом на одной из американских выставок. Собаку украшают портреты лягушонка Кермита, Великого Гонзо, мисс Пигги, а также персонаж Зверь из Маппет-шоу. Фото: Barcroft Media / All Over Press

Бассейн, расположенный на 24-м этаже гостиницы Holiday Inn, Шанхай, Китай. Фото: Rex / Fotodom

Частные дома на крыше восьмиэтажного торгового центра, Чжучжоу, Китай. Фото: Zuma / Legion-Media

Сью Остин и ее изобретение — подводная инвалидная коляска, которую она разработала с помощью ученых и экспертов-ныряльщиков, Лондон, Великобритания. На этой неделе Сью будет участвовать в спектакле под водой в бассейне города Уэймут. Спектакль входит в мероприятия, посвященные культурной программе Паралимпиады. Фото: Rex / Fotodom

Празднование «Дня рыжих», Бреда, Нидерланды. Фото: EPA / ИТАР-ТАСС

Выброс вещества из внешних слоев атмосферы Солнца, скорость которого составляет 1500 км/с. Когда выброс достигает Земли он может оказать влияние на ее магнитное поле, вызывая полярные сияния, магнитные бури, нарушения в работе электрооборудования, ухудшение условий распространения радиоволн. Фото: Reuters

87-летняя Джоанна Каас, которая входит в книгу рекордов Гиннесса как самая взрослая гимнастка в мире, Лондон, Великобритания.

Фото: Steve Meddle / Rex Features

Парламентские выборы, деревня Курково, Белоруссия. Фото: Zuma / Legion-Media

Снимок тихоходки, сделанный с помощью электронного микроскопа. Тихоходки — это тип микроскопических беспозвоночных размером не больше 1,5 мм, известных своей выносливостью и способностью впадать в анабиоз при особо неблагоприятных условиях жизни. Так, они могут пережить космическую радиацию, температуру -271 °С в жидком гелии, давление в 6 раз выше, чем на дне Марианской впадины, а также 120 лет спячки. Фото: SPL / EAST NEWS

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев испытывает стрелковое вооружение на полигоне Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), Климовск, Московская область. Фото: РИА Новости

Глазное яблоко неизвестного существа, которое было обнаружено на пляже города Помпано-Бич, штат Флорида. Находка будет отправлена во Флоридский Научно-исследовательский институт ихтиологии и дикой природы для дальнейшего изучения. Фото: AP

Члены Свободной сирийской армии запускают самодельную бомбу во время столкновения с регулярными войсками, Алеппо, Сирия. Фото: Reuters

Один из восьми дата-центров компании Google, округ Дуглас, штат Джорджия, США. Фото: AP

Пересохшая дельта реки, округ Кимберли, Австралия. Фото: Ted Grambeau / www.tedgrambeau.com

Сомалийские рыбаки несут улов на рынок, Могадишо. Фото: AP

Вид на Манхэттен после того, как в городе начались проблемы с электроэнергией из-за урагана «Сэнди», Нью-Йорк, США. Фото: Getty / Fotobank.com

Мальчик идет в школу, Пинту Габанг, Индонезия. Из-за сильных дождей подвесной мост, который был единственным путем из его деревни до учебного заведения, рухнул, и люди вынуждены преодолевать реку по канатам на высоте 10 метров. Фото: Barcroft Media / All Over Press

Победители первой бразильской Олимпиады среди нудистов на пьедестале почета, Сан-Паулу, Бразилия. Около 60 человек в течение трех дней соревновались в 30 дисциплинах. Фото: AFP / Fotolink

Новая дорога в провинции Чжэцзян, Китай. Пожилая пара, проживающая в этом доме, отказалась подписывать соглашение на снос дома из-за слишком низкой, по их мнению, компенсации. Фото: Reuters

Фермеры поливают полицейских молоком во время демонстрации против снижения цен на молочные продукты, Брюссель, Бельгия. Фото: AP

Дом, который съехал в болото во время урагана «Сэнди», Статен-Айленд, штат Нью-Йорк. Фото: Reuters

48-летний Рэнделл Шеперд и 56-летний Ларри Дункан перед церемонией бракосочетания, Сиэтл, штат Вашингтон. 6 декабря в штате Вашингтон вступил в силу закон, разрешающий однополые браки. Фото: Zuma / Legion-Media