Идея

Шейна Матейкен никогда не меняет платья, чтобы «упражняться в возобновляемом дизайне». Каждый день она подбирает новые аксессуары. На эксперимент ее вдохновили воспоминания о католической школе, где форма была обязательной, и ученицы придумывали способы выделиться. «Я хочу снова пожить по тем же правилам, только теперь меня вдохновляет страсть к eBay, а не желание отличаться». Помимо eBay, аксессуары Шейна покупает в секонд-хендах, делает сама и призывает присылать посетителей своего сайта. Каждый день Шейна кладет в копилку 1 доллар. В конце года содержимое копилки, а также все пожертвования, присланные через сайт, она переведет в благотворительный образовательный фонд «Аканкша». 365 долларов — сумма, достаточная, чтобы отправить в школу одного индийского ребенка.

Платья

На самом деле платьев семь — по одному на каждый день недели. Фасон платьев разработала дизайнер Элиза Старбак. Их можно носить задом наперед или как открытую тунику. Платья сшиты из специального износоустойчивого хлопка.

Школьная форма

Мнение, что школьная форма улучшает успеваемость и дисциплину, опровергли американские ученые Д. Брунсма и К. Рокмор, опубликовав в 2007 году в «Журнале педагогических исследований» статью, где утверждали, что «школьная форма не влияет на употребление алкоголя и наркотиков, поведенческие проблемы или посещаемость. Наблюдается отрицательное влияние формы на академическую успеваемость».

Мода и экология

Модная индустрия переводит в год 70 млн тонн воды и выбрасывает в атмосферу 3,1 млн тонн углекислого газа, не считая других отходов легкой промышленности. В структуре антропогенного загрязнения земли это сотые доли процента.

Предшественники