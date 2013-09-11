Шейна Матейкен никогда не меняет платья, чтобы «упражняться в возобновляемом дизайне». Каждый день она подбирает новые аксессуары. На эксперимент ее вдохновили воспоминания о католической школе, где форма была обязательной, и ученицы придумывали способы выделиться. «Я хочу снова пожить по тем же правилам, только теперь меня вдохновляет страсть к eBay, а не желание отличаться». Помимо eBay, аксессуары Шейна покупает в секонд-хендах, делает сама и призывает присылать посетителей своего сайта. Каждый день Шейна кладет в копилку 1 доллар. В конце года содержимое копилки, а также все пожертвования, присланные через сайт, она переведет в благотворительный образовательный фонд «Аканкша». 365 долларов — сумма, достаточная, чтобы отправить в школу одного индийского ребенка.
На самом деле платьев семь — по одному на каждый день недели. Фасон платьев разработала дизайнер Элиза Старбак. Их можно носить задом наперед или как открытую тунику. Платья сшиты из специального износоустойчивого хлопка.
Мнение, что школьная форма улучшает успеваемость и дисциплину, опровергли американские ученые Д. Брунсма и К. Рокмор, опубликовав в 2007 году в «Журнале педагогических исследований» статью, где утверждали, что «школьная форма не влияет на употребление алкоголя и наркотиков, поведенческие проблемы или посещаемость. Наблюдается отрицательное влияние формы на академическую успеваемость».
Модная индустрия переводит в год 70 млн тонн воды и выбрасывает в атмосферу 3,1 млн тонн углекислого газа, не считая других отходов легкой промышленности. В структуре антропогенного загрязнения земли это сотые доли процента.
Разочарование в консюмеризме и глобальном потеплении уже породило маленькую школу. В 1991 году, устав «от тирании постоянных перемен», Андреа Циттель решила шить себе идеальное платье каждые полгода и носить его, не меняя. Она поясняла, что, хотя этикет диктует одеваться иначе каждый день, у большинства людей есть любимые вещи, в которых они охотно ходили бы каждый день. Хореограф из Сиэтла Алекс Мартин сшила себе коричневое платье на