Акция «Сдавайте оружие — получайте наличные» была устроена полицией города Эванстон, штат Иллинойс, и проходила в миссионерской баптистской церкви Храм Христа. Любой житель города мог принести рабочее оружие (не более двух единиц) и получить взамен $100 на условиях полной анонимности и амнистии. Пришедшие обслуживались в режиме «живой очереди».

Дэннис, 62 года

Винтовка Marlin 22-го калибра, охотниье ружье 20-го калибра, винтовка Remington калибра 30−30

«Я купил это оружие, чтобы охотиться. Всю жизнь был охотником, убивал кроликов, птицу, ходил на оленя. Мы с женой жили на острове Бир в штате Мичиган, который на 60% покрыт лесом. Там охота — часть культуры. Все охотились, и я охотился, но никогда не убивал просто так — мы всегда ели дичь. Готовил мясо, как правило, сам, хотя на острове были женщины, которые непревзойденно могли приготовить кролика. Еще очень вкусное мясо у белки и у енота, но их я никогда лично не подстреливал. Однажды я увидел оленя, у которого рога были с восемью отростками — это был самый волнительный охотничий момент в моей жизни. Сердце готово было выскочить из груди, в результате я промахнулся, и олень убежал. Когда мы переехали в Чикаго, я стал охотиться меньше — продолжал ездить на остров, но сильно изменился мой подход к охоте. Сейчас я охочусь исключительно при помощи лука и стрел. Мне кажется, это честнее по отношению к зверю, дает ему больше шансов, вы более или менее с ним на равных. Так что ружья мне больше ни к чему».

Брайан (Боря), 64 года

Пистолет Llama .380

«Я его купил в Индиане, лет двадцать тому назад. Просто так купил — поиграться. Тогда я жил близко к природе. В итоге использовал пистолет ровно два раза: выходил в поле, стрелял в никуда, возвращался домой и клал пистолет на полку. Так он и лежал. Решил его сдать, чтобы деньги получить, а то что он валяется без толку. Когда у меня был этот пистолет, я не чувствовал себя с ним безопаснее. Только люди, которые не уверены в себе, считают, что оружие дает ощущение защищенности, на самом деле это не так — все у нас в головах».

Ричард, 81 год

Револьвер H&R 732

«Револьвер принадлежал подруге — даме моего примерно возраста. Он лежал у нее в шкафу целую вечность, так долго, что она успела забыть, чей это пистолет — то ли остался от покойного мужа, то ли кто-то из детей оставил. Он ее ничуть не беспокоил, но недавно она начала нянчить у себя дома внуков и стала переживать: вдруг он заряжен? Что, если кто-то из детей найдет? Она позвонила мне и спросила: «Ричард, как ты думаешь, можно этот пистолет просто выкинуть в мусорный бак, что за домом?» Я ответил: «Конечно же нет!» Велел ей не трогать револьвер, даже не пытаться проверять, заряжен он или нет, и, когда у меня нашлось время, приехал за ним и забрал к себе. Я бывший морпех, знаю, как обращаться с оружием. Пистолет оказался незаряженным. Да и что это за пистолет — так, мусор. Вот когда я служил в армии, у меня был кольт 45-го калибра, это было оружие! Револьвер провел у меня год, а потом я узнал о том, что полиция скупает у населения оружие. Я бы в жизни не согласился фотографироваться, но я доверяю нашей полиции, и раз они это дело одобряют, то пожалуйста, можете сделать мой портрет».

Линика, 32 года

Пистолет Ruger MK II

«Я законопослушный гражданин моей страны, и я выступаю против насилия в нашем обществе. Этот пистолет не мой, мне его кое-кто дал, чтобы я принесла его сюда и сдала полиции. Я не могу рассказать больше о его владельце или его истории, извините. Я считаю, что слишком много людей сегодня хоронят своих детей из-за бессмысленной жестокости и агрессии. Когда у людей так много оружия дома, это влияет на жизнь всех вокруг, делает нашу жизнь страшнее. Люди начинают бояться выходить на улицу, бояться отпускать детей погулять и поиграть за пределы дома. Я мать и от имени всех матерей в нашей стране я поддерживаю эту инициативу со сдачей оружия. Его просто не должно быть так много у людей, и чем меньше пистолетов, винтовок, ружей в домах наших соседей — тем лучше. Я отказываюсь участвовать в этом замкнутом круге насилия, в который попали многие в нашей стране. Поэтому я здесь. Выполняю свой гражданский долг».

Джей Пэрротт, 44 года, коммандер (капитан) полиции

«Думаю, что наше мероприятие по скупке оружия прошло успешно. Важно то, что люди сдали не только охотничьи ружья, но и пистолеты, которые гораздо чаще используют уличные банды при перестрелках и в вооруженных ограблениях. Вообще, понять, как подобные программы влияют на общую криминальную обстановку в городе, довольно трудно. Особенно если неизвестна история сданного пистолета и мы не знаем, кому он принадлежал и как использовался. Но в любом случае оружие, которое неправильно хранится, становится легкой добычей для бандитов, людей с психическими расстройствами, детей. Так что наша программа — это правильный шаг в сторону снижения криминальной активности в нашем городе».