10 января главное следственное управление СК РФ заявило, что объединяет в одно производство два уголовных дела. Первое — о предполагаемых массовых беспорядках на Болотной площади, по которому проходят 18 человек (Максим Лузянин уже осужден на 4,5 года, а еще 11 обвиняемых уже полгода находятся в СИЗО). Второе — дело Сергея Удальцова, Леонида Развозжаева и Константина Лебедева, которые, по версии следствия, и были организаторами беспорядков.

Столкновения с полицией 6 мая начались после того, как демонстранты, которые шли от Большой Якиманки на Болотную площадь, чтобы провести митинг, обнаружили, что на площадь их не пускают. Произошло это несмотря на то что, по словам организаторов, именно такой сценарий акции был согласован с полицией и именно он был опубликован накануне вечером (5 мая, в 18.02) на официальном сайте ГУ МВД по Москве, где и остается до сих пор: «6 мая 2012 года в Москве планируется проведение нескольких общественных мероприятий с большим количеством участников. Как ожидается, наиболее массовыми из них будут следующие: с 16.00 до 19.30 часов группе граждан согласовано шествие с заявленной численностью до 5 тыс. человек от Калужской площади по улицам Большая Якиманка и Большая Полянка через Малый Каменный мост до Болотной площади, где состоится митинг».

Однако, если изучить материалы «Болотного дела», оказывается, что для себя полицейские спланировали совершенно другой сценарий, который не предусматривал митинга на площади, и при этом решили никому больше об этом не рассказывать. Вот что написано в документе, подготовленном ГУВД Москвы по запросу Следственного комитета:

«4 мая 2012 года в Департаменте региональной безопасности города Москвы состоялось рабочее совещание с участием организаторов публичной акции 6 мая 2012 года Удальцова С.С., Митюшкиной Н.Л., Давидиса С.К., руководителя Департамента региональной безопасности города Москвы… Дейниченко Д.Ю., на котором были обсуждены вопросы организации маршрута движения участников публичного мероприятия 6.05.2012 г., расстановка арочных металлодетекторов, установка сцены и другие организационные вопросы. После проведенного совещания… сотрудниками УООП ГУ МВД России по г. Москве был подготовлен план обеспечения общественного порядка и безопасности в городе Москве 6 мая 2012 года и картографическое решение, которыми предусматривалась выгородка сквера Болотной площади металлическими барьерами, размещение участников митинга обозначено только на проезжей части Болотной набережной.

Учитывая, что согласование маршрута демонстрации и места проведения митинга были согласованы на вышеуказанном совещании в 21.00 час. 4 мая 2012 года, план обеспечение общественного порядка и безопасности и картографическое решение готовились в максимально сжатые сроки (в ночь с 4 на 5 мая т.г. и день 5 мая т.г.), после чего утверждены руководством ГУ МВД России по г. Москве 5 мая 2012 года.

С организаторами публичного мероприятия картографическое решение и план обеспечения общественного порядка и безопасности… не согласовывались, до общественности и участников мероприятия не доводились, т.к. эти документы носят служебный характер, в них отражено количество и расстановка сил полиции, технических и специальных средств полиции, а также определены особые задачи нарядам полиции…

Рисунки, размещенные в сообщении (на сайте ГУ МВД по Москве. — Esquire), являются схематичными и отображают приблизительный маршрут следования колонны, а также условное место проведения митинга — «Болотная площадь».