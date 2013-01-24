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Правоохранительная система комиксов про супергероев коррумпирована и неэффективна, выяснила Лиза Корт-Батлер, криминолог из Университета Северной Каролины. Контент-анализ «Бэтмена» и «Супермена» показал, что идеология комиксов сходна с принятой в обществе: преступника можно обезвредить, но не перевоспитать. 1

Искусственно раскрашенные волокна коллагена, извлеченные из человеческого колена во время артроскопической операции. Ширина кадра, сделанного под сканирующим электронным микроскопом, — 0,016 миллиметра. Фото: Anne Weston, LRI, Cruk, Wellcome Images

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что дикие гиены хуже решают головоломки, чем живущие в неволе. 2 Американцы за последние 8 лет не стали больше спешить. 3 Гавайская рыбка-гоби поднимается на присосках по стометровым водопадам, используя для этого те же мышцы, которыми ест. 4 Уровень активности мозга во время просмотра «Улицы Сезам» предсказывает успехи детей в прохождении тестов. 5 Защитники носорогов планируют травить их рога ядом, чтобы они потеряли ценность для браконьеров. 6 Самцы и самки амазонской цихлидовой рыбки кормят своих мальков питательной слизью, 7 а жеребята двугорбого верблюда тайком пьют молоко у чужих матерей. 8 В мозгу у мартышки есть области, которые хранят информацию о ее добрых поступках и сделанных ей одолжениях. 9 Когда дети смотрят на оленей, они не замечают мух, кусающих их в глаз. 10 Кончики пальцев, сморщинившиеся в воде, лучше хватают скользкие предметы. 11 Распространение кондиционеров сократило смертность от экстремальной жары на 80%. 12 В докладах Академии наук США (PNAS) опубликована экспериментальная оценка масштаба фальсификаций на парламентских выборах в России. По оценкам авторов, «Единая Россия» получила по меньшей мере на 800 тыс. голосов больше, чем должна была, и это отразилось на составе Государственной думы. 13

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ТАКЖЕ выяснилось, что вокруг звезды HD 40307 в созвездии Живописца обращается планета в семь раз больше Земли — возможно, пригодная для жизни. 14 Вирус Эбола может передаваться по воздуху, 15 бабуины не проявляют особенных способностей к орфографии, 16 а костюмы женских аватар в игре Second Life откровеннее мужских. 17 Таблетки, найденные на затонувшем во II веке до н.э. римском корабле, предназначались для лечения глазных болезней. 18 Сыновья голых землекопов, употреблявших кокаин, обладают повышенной сопротивляемостью к наркотику, 19 а эмбрионы пятнистой кошачьей акулы умеют замирать, чтобы обманывать хищников, 20 дети старше пяти лет готовы рисковать ради печенья, 21 кареглазые люди легче завоевывают доверие. 22 Огни большого города запускают репродуктивный цикл певчих птиц раньше, чем нужно. 23 Андская мумия 500-летней давности умерла от легочной инфекции, 24 возраст не влияет на работу приобретенного иммунитета у людей, 25 рок- и поп-звезды умирают быстрее, чем обычные люди, 26 а олимпийские чемпионы, напротив, живут почти на три года дольше, 27 вне зависимости от нагрузок, связанных с видом спорта. 28 Марсоход Curiosity готовится к бурению почвы. 29

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