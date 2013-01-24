Правоохранительная система комиксов про супергероев коррумпирована и неэффективна, выяснила Лиза Корт-Батлер, криминолог из Университета Северной Каролины. Контент-анализ «Бэтмена» и «Супермена» показал, что идеология комиксов сходна с принятой в обществе: преступника можно обезвредить, но не перевоспитать.
Искусственно раскрашенные волокна коллагена, извлеченные из человеческого колена во время артроскопической операции. Ширина кадра, сделанного под сканирующим электронным микроскопом, — 0,016 миллиметра. Фото: Anne Weston, LRI, Cruk, Wellcome Images
КРОМЕ ТОГО, стало известно, что дикие гиены хуже решают головоломки, чем живущие в неволе.
ТАКЖЕ выяснилось, что вокруг звезды HD 40307 в созвездии Живописца обращается планета в семь раз больше Земли — возможно, пригодная для жизни.
НАКОНЕЦ, оказалось, что стрекозы умеют фокусировать взгляд на своей добыче.