Владимир Путин

Президент России с 2000 по 2008 год и с 2012 года по настоящее время. Указ №1763 от 31 декабря 1999 года «О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи».

СУТЬ: Предоставление правовых и социальных привилегий экс-президенту и его ближайшим родственникам.

ЦИТАТА: «Президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью. [Он] не может быть привлечен к уголовной или к административной ответственности, задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Неприкосновенность президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку».

Барак Обама

Президент США с 2009 года по настоящее время. Указ №13489 от 21 января 2009 года «Об архиве президента».

СУТЬ: Отмена указа Джорджа Буша-младшего от 1 ноября 2001 года, согласно которому бывший глава государства имел право наложить запрет на обнародование почти любой части своего архива.

ЦИТАТА: «Заявление о прерогативе бывшего президента на конфиденциальность архива. При получении такого заявления от бывшего президента, архивариус должен проконсультироваться с генеральным прокурором, с юрисконсультом президента и другими агентствами исполнительной власти, с которыми он сочтет нужным это сделать, руководствуясь своим намерением удовлетворить заявление бывшего президента или обнародовать его архив, невзирая на таковое заявление».

Джордж Буш-младший

Президент США с 2001 по 2009 год. Меморандум, адресованный главе Агентства США по международному развитию от 22 января 2001 года.

СУТЬ: Возвращение так называемой «политики Мехико» — практики, введенной президентом-республиканцем Рональдом Рейганом и прекращенной при демократе Билле Клинтоне, согласно которой неправительственные организации, финансируемые американскими властями, не могут производить и пропагандировать аборты.

ЦИТАТА: «Я убежден, что деньги налогоплательщиков не должны быть использованы, чтобы оплачивать аборты, а также защищать и пропагандировать практику абортов как внутри страны, так и за ее пределами».

Фелипе де Хесус Кальдерон Инохоса

Президент Мексики с 2006 по 2012 год. Указ от 4 декабря 2006 года «Об установлении мер экономии бюджета и порядка расходования средств президентской администрации».

СУТЬ: Сокращение зарплат президента и членов его кабинета на 10%.

ЦИТАТА: «В течение фискального 2007 года меры, предусмотренные настоящим указом, должны привести к экономии 25 миллиардов 500 миллионов песо (около 60 млрд рублей. — Esquire)».

Аугусто Пиночет

Президент Чили с 1974 по 1990 год, глава хунты с 1973-го. Декрет №1 от 11 сентября 1973 года — Конституционный акт правительственной хунты.

СУТЬ: Установление в стране военной диктатуры.

ЦИТАТА: "Объявляется, что хунта в процессе выполнения своей миссии гарантирует сохранение всей полноты судебной власти, будет соблюдать законы республики и конституцию в той мере, в которой теперешняя ситуация в стране позволит наилучшим образом исполнение заложенных в ней постулатов".

Билл Клинтон

Президент США с 1993 по 2001 год. Указ №12834 от 20 января 1993 года «Об этических обязательствах лиц, назначаемых на свои посты актами исполнительной власти».

СУТЬ: Введение специального кодекса поведения для чиновников, назначаемых президентом.

ЦИТАТА: "Я обязуюсь в течение пятилетнего срока после прекращения исполнения мной моих должностных обязанностей в органе исполнительной власти, куда я был назначен, не заниматься лоббистской деятельностью, затрагивающей любых сотрудников этого органа".

Бронислав Коморовский

Президент Польши с 2010 года по настоящее время. Распоряжение от 17 сентября 2010 года «О признании памятником истории комплекса «Старгард-Щециньски».

СУТЬ: Защита архитектурного комплекса, в который входят храм Благословенной Девы Марии-владычицы мира и средневековая крепостная стена города Щецин.

ЦИТАТА: «Территорию исторического памятника составляют территория костела Благословенной Девы Марии-владычицы мира, дом священника и комплекс городских укреплений, состоящих из частей стен, а также Мельничных (Портовых) ворот, Валовых ворот, Пыжицких ворот, Белоглавой башни, Башни Пленников, Башни Ткачей, Красноморской башни и трех бастионов».

Мобуту Сесе Секо

Президент Демократической Республики Конго с 1965 по 1997 год. Речь от 24 ноября 1965 года, иллюстрировавшая первое решение Сесе Секо.

СУТЬ: Временное упразднение политических партий, которое обернулось запретом всех политических партий, кроме правящей, на 25 лет — вплоть до 1990 года.