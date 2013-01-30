Разыскивается: Дастин Маккомбз.

Мужчина, белый, возраст — 21 год.

Обвинение: сексуальное насилие.

Размер залога: $60 000.

ОФИС ШЕРИФА ГРАФСТВА ДЖЕФФЕРСОН (ШЕРИФ): Друзья, имейте в виду, что он еще не предстал перед судом. Он разыскивается по обвинению. Пока его вина не доказана, действует презумпция невиновности.

КЕЙТИ ДРИСКЕЛЛ: Полная чушь. Любой, кто знает Дасти, понимает, что он никогда-никогда-никогда бы ни с кем так не поступил.

ДАСТИН МАККОМБЗ: Хорошо, что я уехал из штата.

ШЕРИФ: Не важно, куда ты уехал — ордер на арест подразумевает общенациональную экстрадицию. Тебя вернут в Алабаму. Пожалуйста, сдайся властям. Так будет лучше и тебе, и твоей семье.

ДАСТИН: Ха-ха, чтобы предстать перед несправедливым судом, который вы все называете справедливым? Я это сделаю, как только обзаведусь адвокатом. Вам, ребята, лучше попридержать коней. А я могу сдаться в графстве Сент-Клэр? Я слышал, там гораздо лучше.

ШЕРИФ: Дастин, это замечательная идея. Я думаю, тебе стоит обзавестись адвокатом и следовать его советам. Ордер пришел к нам из графства Шелби, можешь сдаться там.

ДАСТИН: А меня там будут держать до суда?

ШЕРИФ: Дастин, если хочешь, я могу ответить на твои вопросы здесь. А можешь послать письмо по почте, и я с радостью отвечу приватно. Выбор за тобой.

ДАСТИН: Здесь нормально.

ШЕРИФ: Хорошо, Дастин, по нашим записям, ордер на тебя от графства Шелби. Когда ты сдашься, то сможешь внести залог. Если такой возможности у тебя нет, то ты останешься в тюрьме графства Шелби. У тебя также есть пара ордеров по административным правонарушениям из других юрисдикций.

ДАСТИН: Это за ПДД в Сьюмитоне и Дейдвилле, я знаю.

ДАСТИН: А можно как-то назначить дату суда без ареста?

ШЕРИФ: Хорошо, Дастин. Я рад, что ты про них знаешь. К сожалению, назначить дату суда нельзя, пока ты не сдашься или тебя не арестуют. Поэтому важно обзавестись адвокатом, который помог бы тебе пройти через систему. Обычно, если залог есть, тебя просто запишут, и ты сможешь ждать суда на свободе.

ДАСТИН: ОК.

ДАСТИН: Мне, кстати, кажется, что это все тянет на оскорбление чести и достоинства — знаете, это ваше название «Гаденыш недели».

ДЖЕН МАККОМБЗ: Дасти, все, что ты здесь говоришь — публично и может быть использовано против тебя. Сделай, что должен: найми адвоката и дай ему все уладить. Бежать бессмысленно, потому что от этого тебе будет только хуже, братик. Я против термина «Гаденыш недели» — как же это уничижительно! И, ей-богу, что случилось с презумпцией невиновности?

ДАСТИН: Я сдамся, когда буду готов. А что с залогом в 60 штук?

ШЕРИФ: Тихо, Дастин, не говори здесь о своем деле.

ДАСТИН: Просто хотел внести ясность: я никого не насиловал, у меня никогда и в мыслях такого не было. Это все чудовищное недоразумение.

КЕЙТИ: Обвинения в изнасиловании основаны на слухах! Доказательств нет, но есть доказательства, что он этого не делал, и они уже у адвоката. =)

ШЕРИФ: Отличные новости, Кейти. А есть шанс, что ты сама явишься с повинной по своим ордерам?

КЕЙТИ: На меня нет никаких ордеров… ха-ха. Я никогда ничего такого не делала, чтобы на меня был ордер.

ШЕРИФ: Нет, Кейти, на тебя выписано два ордера — полное имя и дата рождения совпадают.

КЕЙТИ: За что? Я в пятницу была в суде и узнавала.

ШЕРИФ: Не знаю, что тебе сказали в суде, но на тебя есть два ордера. Скинул тебе на почту подробности.

Вскоре после этой переписки Дастин Маккомбз был арестован в штате Огайо. О судьбе Кейти Дрискелл ничего не известно.