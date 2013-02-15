Статистика показывает, что из-за высоких цен на жилье большинство молодых боливийских семей вынуждены жить с родителями вплоть до 35−40 лет. «Дома любви», ставшие особо популярными в последнее время, предлагают парам уединение менее чем за два доллара в час.