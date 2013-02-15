Архив Другое Только не заводись Англичанин Ник Баллон (Nick Ballon) побывал в Боливии и запечатлел один из «домов любви» — гаражный комплекс, где молодые пары могут уединиться за небольшую плату. фото любовь боливия №86 Статистика показывает, что из-за высоких цен на жилье большинство молодых боливийских семей вынуждены жить с родителями вплоть до 35−40 лет. «Дома любви», ставшие особо популярными в последнее время, предлагают парам уединение менее чем за два доллара в час. фото любовь боливия №86 фото любовь боливия №86 15 февраля 2013 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет