Продюсер Саймон Гордеев. Фотограф Альфред Кромбак ( Alfred Cromback ). Норберт Витте: «Я происхожу из старинного ярмарочного рода. Про моего деда, Отто Витте, даже написана книга, называется «Бывший король Албании». Он был знаменитым авантюристом и в начале XX века много путешествовал с цирком по Европе. Однажды на Балканах его захватили македонские разбойники, но в 1912 году он бежал от них, попал в Африку, а оттуда — с тремя влюбленными в него пигмейками — пробрался в Турцию, где был завербован османами и даже умудрился похитить стратегические планы болгар в начинающейся Первой Балканской войне (конфликт 1912−1913 годов, в котором против Османской империи выступили Болгария, Греция, Сербия и Черногория. — Esquire). Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

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Где бы дед ни появлялся, он всегда соблазнял женщин, и среди этих дам была даже принцесса Абиссинии (историческое название Эфиопии. — Esquire). Дед рассказывал, как в момент политической смуты в Албании — вследствие своей схожести с племянником султана — он организовал по просьбе османских войск ложное правительство, управлял гаремом и даже участвовал в планировании войны против Сербии и Черногории. Целых пять дней он был королем Албании. Дед утверждал также, что в 1925 году он баллотировался на пост президента Рейха: набрал несколько тысяч голосов, но отказался от них в пользу Гинденбурга (рейхспрезидент Германии с 1925 по 1934 год. — Esquire). И хотя исторических доказательств ни одной из этих историй нет, сам дед свято верил в каждую. Ему даже удалось убедить берлинскую полицию, что «Король Албании» — это неотъемлемый от его имени сценический псевдоним, что и было отражено сначала в его паспорте, а затем и на надгробной плите. Отец всегда говорил мне, что я пошел в деда. Сам он, в отличие от деда, был человеком солидным: владел барами, стриптиз-клубами и танцплощадками. А я учился в интернате, и моим домом стал парк развлечений «Гамбургер дом». Наверное, поэтому я всегда мечтал о собственном парке. Когда мне исполнилось семнадцать, я начал с лотерейного стенда, среди призов которого частенько ночевал, когда был маленьким. В это же время я познакомился со своей женой — ей тогда было четырнадцать. Она тоже была из семьи аттракционистов, но, в отличие от меня, выросла на электромобилях. Мы поженились, купили эти самые электромобили, потом другие аттракционы, а потом и американские горки «Катапульта» — самые быстрые на тот момент. Наш бизнес рос, но летом 1981 года произошел несчастный случай, который отбросил нас назад — цепь нелепых случайностей привела к катастрофе. Мне нужно было заменить неисправную часть двигателя в «Катапульте». Я раздал указания рабочим, которые занимались ремонтом, и уехал. Это было перед самым закрытием парка, и в тот момент, когда они начали работать, карусель «Скайлаб», стоявшая рядом с «Катапультой», пошла на дополнительный круг. Когда кран ремонтников начал движение, «Скайлаб» еще крутилась вместе с последними посетителями. Вдобавок ко всему был туман, плохая видимость. И вот в темноте, в тумане, кран врезается в один из вагончиков: искры, грохот, и карусель падает на бетонное основание. Погибли семь человек, пятнадцать получили ранения. Даже теперь, после всех дальнейших событий, могу сказать, что это был самый страшный момент, который я пережил в своей жизни. После нескольких судов мне дали условный срок за халатность, но мы потеряли все сбережения, поскольку кран не был застрахован. Нам с женой потребовалось почти десять лет, чтобы вернуться в прежнее состояние. Десять лет мы кочевали с передвижными парками, причем чаще всего раздельно: жена, в основном, по Югославии, я — по Италии. Это был сложный период. Наши дети — к тому моменту уже пятеро — подросли, и нужно было что-то постоянно придумывать, чтобы семья не развалилась.

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В 1989 году — накануне падения Берлинской стены — мы перебрались в парк культуры «Плентервальд» в Восточном Берлине. В ГДР это был культовый парк отдыха. Его открыли в конце 1960-х рядом с советским мемориалом — Трептов-парком. Когда стена рухнула и берлинский сенат объявил конкурс на устройство там большого центра развлечений, мы его выиграли, и в 1991 году вступили во владение парком. Первое, что мы сделали, — срыли весь асфальт. Затем проложили дорожки, выкупили у парижского парка «Замок с привидениями», «Шляпо-бан», «Мертвую петлю», «Гигантские чашки», а на входе поставили огромных динозавров. Потом мы открыли всевозможные «Американские горки», а «Лебединый поезд» с прудами и водопадами и детская железная дорога огибали парк. У моих детей было все, о чем может мечтать ребенок, — огромное пространство, полное аттракционов, сладостей и праздника. В общей сложности мы вложили в парк около 50 миллионов евро, каждый год добавляя новые аттракционы, и поток посетителей все время увеличивался. Дошло до полутора миллионов в год, и этот момент мы стали испытывать острую нехватку парковочных мест. Люди оставляли машины в лесу, на аллеях, но правительство запретило использовать для парковки территорию прилегающего заповедника. Пока мы пытались решить этот вопрос, парк нес убытки, и росли долги. Банки требовали расплаты по кредитам, город не шел на уступки, и постепенно мы стали терять посетителей. Все закончилось тем, что берлинское правительство разорило нас: по сути, они отрезали посетителям доступ. Осенью 2001 года «Шпрее-парк» был признан банкротом. Но, несмотря на долг в 15 миллионов, никто из моих кредиторов не был на меня сердит — они знали, что я не виноват в сложившейся ситуации. Все говорили мне одно и то же: не нужно было браться за такое дело без политической поддержки. Тем временем жена моего друга, родом из Перу, постоянно рассказывала о том, как плохо у нее на родине обстоят дела с парками: аттракционы старые, и если приехать туда с тем, что есть в Европе, можно сорвать куш. Сначала я говорил: «Латинская Америка? Никогда!» Признаться, я подумывал о Польше или России. Но в Польше нам отказали, а в России в те времена постоянно менялись таможенные правила, и многие владельцы парков, которые пробовали затеять бизнес в России, потеряли все свое состояние. И вот, в одну ночь я решил: хорошо, мы переедем в Лиму и там начнем все заново. Мне нужны деньги, чтобы платить по долгам; мы заработаем их, вернемся, а дети, если захотят, смогут продолжить дело там — так я думал. Тогда я еще не знал, что уже был тяжело болен и что местный климат вскоре добьет меня. В начале 2002 года мы упаковали в контейнеры шесть из наших аттракционов и улетели — со всеми нашими детьми, собаками, попугаями. Часть сотрудников тоже поехала с нами. Мы не объявляли о своих планах, и когда о нашем отъезде прознали, для прессы это означало одно: бегство. Они убежали, писали газеты, а значит, они мошенники. Писали и о пятидесяти миллионах, которые мы якобы прихватили с собой. Из-за этого возникли проблемы с ввозом аттракционов на перуанской границе — всем хотелось получить что-то от этих миллионов.

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В Перу мы оказались абсолютными гринго, не знали ни языка, ни уклада. Нас обжуливали на каждом шагу. Коррупция съедала наше время и деньги, и лишь спустя полгода мы нашли место рядом с большим супермаркетом, стали все налаживать. Но во влажном климате электрика быстро выходила из строя, простои стали регулярными, и на постоянные ремонты мы тратили больше, чем зарабатывали. Впрочем, вопреки всему наши аттракционы работали. Для Перу это была диковина, и наш «Ковер-самолет» был главным хитом. Многих на нем тошнило, но он был всегда переполнен. И тут я сделал страшную ошибку — вляпался в эту историю с наркотиками. Жена вместе с младшими детьми к тому моменту уже уехала в Германию: им было тяжело в Лиме, и отношения наши разладились. Мы остались вдвоем с сыном Марселем. Моим приятелем стал человек, который помогал мне в свое время договариваться с перуанской таможней. В прошлом он был наркодилером — такой настоящий бандит с фотографиями «разыскивается» на стенах, — и его компания даже одолжила мне денег. Но в качестве расплаты он предложил поучаствовать в транспортировке в Европу золота-сырца, которое там нелегально перерабатывали. Отправить груз в Германию они хотели вместе с моим аттракционом «Ковер-самолет», спрятав внутри. Да, операция была нелегальной, но в Германии, в отличие от Перу, за это бы не наказали строго. Согласился я легко. Во‑первых, мне нужно было вернуть банкам деньги. А во-вторых, знаете, я и сам в некотором роде мафиози — путешествуя по Италии, не раз имел дело с такими пацанами. Не хочу говорить, что это правильно — я знал, что иду на преступление, — но все, о чем я думал: раздать долги и вернуться к семье. В последний момент, когда все уже было готово к отправке, мне сказали, что вместо золота в «Ковер-самолет» спрячут кокаин. Я пытался отказаться: за всю свою жизнь не имел дела с наркотиками. Но мне дали понять, что если я сейчас соскочу, то потеряю сына. И тут у меня случилось несколько сердечных приступов подряд. Врачи посоветовали срочную операцию в Германии. Не случись этого, наверное, я рискнул бы и принял другое решение. Но я сказал: черт с вами — и полетел в Германию, оставив Марселя, моего сына, в Перу при нашем парке. Я, конечно, беспокоился, но меня уверили, что в случае чего он ничем не рискует. Внутри моего «Ковра-самолета» спрятали 180 килограммов кокаина общей стоимостью в 14 миллионов долларов, и, согласно легенде, аттракцион должен был отправиться морем через Голландию на ремонт. А поскольку я на тот момент должен был оказаться в Германии, мне поручили его встретить.

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