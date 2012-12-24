Рада, Йемен, 24.12.2012

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dronestagram 2 погибших, 3 раненых. Сообщается, что среди погибших был Абдель Рауф Насиб, которому удалось выжить после первой в истории Йемена атаки беспилотника, которая была зафиксирована 3 ноября 2003 года. Мир-Али, Северный Вазиристан, Пакистан, 03.01.2013

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dronestagram 4 погибших. По данным CNN, беспилотник выпустил ракету по машине, а затем по тем, кто бросился помогать раненым.

Мир-Али, Северный Вазиристан, Пакистан, 21.12.2012

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dronestagram 3 погибших. В тот же день в провинции разбился американский беспилотник. Аль-Байда, Йемен, 25.01.2013

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dronestagram 3−5 погибших. Вместо двух мотоциклистов беспилотник попал в жилой дом. Среди погибших — двое детей.

Ангур-Ада, Пакистан, 03.01.2013

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dronestagram 6−10 погибших. Среди убитых — Маулви Назир, один из лидеров «Талибана». Таппи, Пакистан, 24.10.2012

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dronestagram 3−5 погибших (1 гражданский). Также погибли 3 коровы, которых собирались забить на праздник Ид-аль-Адху.

Джахана, Йемен, 23.01.2013

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dronestagram 6−7 погибших, в том числе 2 саудовца. По некоторым данным, это была секретная операция саудовской авиации. Бобар-Гар, Пакистан, 06.01.2013

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dronestagram 8−18 погибших. В районе предположительно располагался тренировочный лагерь пакистанских талибов.

Мариб, Йемен, 19.01.2013

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dronestagram 8 погибших. Незадолго до удара местные племена блокировали дороги в знак протеста против налетов. Шин-Варсак, Пакистан, 29.11.2012

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dronestagram 4 погибших. Число беспилотных ударов в Пакистане снижается — это была первая операция за 36 дней.

Вади-Абида, Йемен, 21.10.2012

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dronestagram 4 погибших — по данным СМИ, вероятные члены «Аль-Каиды», в том числе полевой командир аль-Акили. Бейт-аль-Ахмар, Йемен, 07.11.2012

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dronestagram 3 погибших, в том числе предполагаемый полевой командир «Аль-Каиды» Аднан аль-Кади. Ранен ребенок.

Блогсостоит из спутниковых снимков, которые показывают мишени беспилотной авиации США с точки зрения самих бомбардировщиков. Сообщения о налетах Джеймс Бридл получает в Бюро расследовательской журналистики — некоммерческой организации, которая сотрудничает с ведущими мировыми СМИ (BBC, Al Jazeera, Financial Times, Le Monde и др.).