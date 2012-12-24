Архив Другое Сейчас кому-то влетит Журналист и художник Джеймс Бридл ведет фотоблог от имени американских беспилотных бомбардировщиков. James Bridle / Booktwo.org война интернет №86 Блог Dronestagram состоит из спутниковых снимков, которые показывают мишени беспилотной авиации США с точки зрения самих бомбардировщиков. Сообщения о налетах Джеймс Бридл получает в Бюро расследовательской журналистики — некоммерческой организации, которая сотрудничает с ведущими мировыми СМИ (BBC, Al Jazeera, Financial Times, Le Monde и др.). Рада, Йемен, 24.12.2012 216 likes dronestagram 2 погибших, 3 раненых. Сообщается, что среди погибших был Абдель Рауф Насиб, которому удалось выжить после первой в истории Йемена атаки беспилотника, которая была зафиксирована 3 ноября 2003 года. Мир-Али, Северный Вазиристан, Пакистан, 03.01.2013 169 likes dronestagram 4 погибших. По данным CNN, беспилотник выпустил ракету по машине, а затем по тем, кто бросился помогать раненым. Мир-Али, Северный Вазиристан, Пакистан, 21.12.2012 194 likes dronestagram 3 погибших. В тот же день в провинции разбился американский беспилотник. Аль-Байда, Йемен, 25.01.2013 200 likes dronestagram 3−5 погибших. Вместо двух мотоциклистов беспилотник попал в жилой дом. Среди погибших — двое детей. Ангур-Ада, Пакистан, 03.01.2013 215 likes dronestagram 6−10 погибших. Среди убитых — Маулви Назир, один из лидеров «Талибана». Таппи, Пакистан, 24.10.2012 109 likes dronestagram 3−5 погибших (1 гражданский). Также погибли 3 коровы, которых собирались забить на праздник Ид-аль-Адху. Джахана, Йемен, 23.01.2013 140 likes dronestagram 6−7 погибших, в том числе 2 саудовца. По некоторым данным, это была секретная операция саудовской авиации. Бобар-Гар, Пакистан, 06.01.2013 190 likes dronestagram 8−18 погибших. В районе предположительно располагался тренировочный лагерь пакистанских талибов. Мариб, Йемен, 19.01.2013 219 likes dronestagram8 погибших. Незадолго до удара местные племена блокировали дороги в знак протеста против налетов. Шин-Варсак, Пакистан, 29.11.2012 305 likes dronestagram 4 погибших. Число беспилотных ударов в Пакистане снижается — это была первая операция за 36 дней. Вади-Абида, Йемен, 21.10.2012 78 likes dronestagram 4 погибших — по данным СМИ, вероятные члены «Аль-Каиды», в том числе полевой командир аль-Акили. Бейт-аль-Ахмар, Йемен, 07.11.2012 267 likes dronestagram 3 погибших, в том числе предполагаемый полевой командир «Аль-Каиды» Аднан аль-Кади. Ранен ребенок. война интернет №86 война интернет №86 27 февраля 2013 Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет