Студия Kink — крупнейший производитель BDSM-фильмов для интернета — расположена в Арсенале Сан-Франциско. Здание было построено в 1912−1914 годах и стало частью архитектурного ансамбля Вудвордских садов, включавшего в себя также зоопарк, аквариум, художественный музей и парк аттракционов. Арсенал использовался как по прямому назначению — в качестве военного склада, так и для проведения профессиональных боксерских боев. В 1934 году стал главным опорным пунктом Национальной гвардии, которая противостояла участникам всеобщей забастовки (разгон бастующих стал известен как «Кровавый четверг»). В 1970-е здание, получившее статус памятника архитектуры, почти не использовалось и стало приходить в упадок, хотя в нем было снято несколько сцен «Звездных войн». Кинокомпания Kink приобрела Арсенал за $14,5 млн в 2006 году и, таким образом, спасла его от разрушения — часть здания собирались снести под дорогостоящее жилье.


В тесте использованы настоящие названия порнофильмов, однако не все они были сняты на студии Kink.
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