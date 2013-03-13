Институт, основанный Альфредом Кинси в 1947 году в Блумингтоне (Индиана), прославился публикацией двух первых своих отчетов: «Сексуальное поведение мужчины» (1948) и «Сексуальное поведение женщины» (1953). Книги, которые стали известны как «отчеты Кинси», вызвали волну возмущения: прежде никто не мог представить, насколько распространены в консервативных штатах гомосексуальные отношения и секс вне брака, а сама тема не обсуждалась.
Прибор овальной калибровки для фаллометрии
Биотезиометр для измерения чувствительности головки члена
Видеозаписи, использовавшиеся в эксперименте «Влияние возбуждения на готовность к секусальному риску».
Rigiscan, прибор для измерения эрегированности пениса
Вагинальный фотоплетисмограф №1 для измерения прилива крови
Вагинальный фотоплетисмограф №2
Мужской вибратор №1
Серебряные электроды
Мужской вибратор №2
Ароматизированный кулон