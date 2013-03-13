Институт, основанный Альфредом Кинси в 1947 году в Блумингтоне (Индиана), прославился публикацией двух первых своих отчетов: «Сексуальное поведение мужчины» (1948) и «Сексуальное поведение женщины» (1953). Книги, которые стали известны как «отчеты Кинси», вызвали волну возмущения: прежде никто не мог представить, насколько распространены в консервативных штатах гомосексуальные отношения и секс вне брака, а сама тема не обсуждалась.

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