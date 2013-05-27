Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в интервью редактору Esquire Полине Еременко категорически опровергает возможность зомби-апокалипсиса: «Такого не может быть. Это даже теоретически невозможно. Я вам говорю как специалист: при таком механизме передачи глобального распространения быть не может. Должны быть очень общие факторы: или вода, или воздушно-капельный механизм (передачи заболевания. — Esquire). Все остальные механизмы, тем более укусы, даже если это комары, — невозможно. Это мы опять людям голову будем морочить и все. То, что вы говорите, — это невозможный вариант».

Палестинкские женщины контрабандой получают из тюрем сперму своих мужей, чтобы на воле забеременеть от них. Ссылка

Существует единица измерения под названием наноакр (4.0468564224 квадратных миллиметра).

Видеоролик, обнаруженный арт-директором Esquire Максимом Никаноровым в процессе работы над 89 номером журнала.

В списке названий несуществующих книг, придуманных Чарльзом Диккенсом для лондонского переплетчика, занимавшегося их изготовлением, фигурируют такие не написанные произведения, как «История посредственных веков», «Искусство укорачивания зубов», «Об использовании ртути античными поэтами», «Книга Моисея и сыновей», «Современные чудеса Мюнгхаузена» и «Хансардский гид по освежению сна».

Единственная страна в мире, в которой выращивание и употребление марихуаны никак не регулируется государством, это Северная Корея.

Подавляющее большинство голубей способны отличить Пикассо от Монэ даже по черно-белым репродукциям. Ссылка

Gif-анимация, обнаруженная главным редактором Esquire Дмитрием Голубовским в процессе работы над 89 номером журнала.

В Бирме 1 апреля 2013 года разрешат выпускать ежедневные газеты, которые, впрочем, будут распространяться только в больших городах.

В США нельзя продавать немытые яйца — по соображениям гигены, а в Европейском Союзе, напротив, нельзя продавать мытые — они быстрее портятся.

Собрав информацию с нескольких миллионов роутеров по всему миру, хакер составил карту активности интернет-пользователей.

C 1990-х годов в Китае исчезло 28000 рек — больше половины всех, имеющих бассейн больше 100 кв. км, выяснила национальная статистическая служба. Правительство винит в этом глобальное потепление, а критики — особенности китайского девелопмента. Ссылка

Финское слово ryssia, то есть «русские», стало глаголом, обозначающим «потерпеть неудачу». Ссылка

В 1942 году для финской армии была написана песня «Нет, Молотов».

Шекспира неоднократно штрафовали за уход от налогов, укрывание зерна в голодные годы и последующее хищническое ценообразование. Кроме того, он подрабатывал ростовщиком. Исследователи из Аберостуивского университета (Уэльс) объясняют это тем, что в отсутствие законов о копирайте он не мог полагаться на доходы от пьес. «Кориолана», по их мнению, он написал движимый муками совести. Ссылка

У Псковской области нет своего флага.

Каждый год муравьи убивают 30 человек.

Программа, обнаруженная арт-директором во время работы над 89 номером.

Нападающий «Милана» и сборной Италии Марио Балотелли завел твиттер. Через день в нем появилась следующая запись.

Только 22 футбольных клуба когда-нибудь выигрывали Кубок Чемпионов или Лигу Чемпионов. За последние двадцать лет этот список вырос на одну позицию, то есть меньше, чем на 5%.

«Ушной червь» в Германии. Злоумышленники расклеивают листовки с несколькими словами из какой-нибудь популярной песни, распространяя таким образом навязчивые мелодии.

В 1976 году Астрид Линдгрен, видному члену правящей Социал-демократической партии Швеции, начислили подоходный налог в размере 102%. По мотивам этого сюжета она написала для газеты Expressen сказку «Помперипосса и Монисманиен». Цитата: «Ах, почему я не старуха без дополнительных источников дохода, — думала Помпериосса. — Как бы я тогда была богата по сравнению с тем, что имею сейчас!»