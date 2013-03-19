Австралия

«Политическое чаепитие. Джулия Гиллард и Тони Эббот обвинили друг друга в подстегивании общественного страха по поводу мигрантов». (ABC News)

Алжир

«В сердце скандала в So­natrach (круп­ней­шая нефтегазовая компания страны. — Esquire)». (El Watan)

Ангола

«Вооруженные силы Анголы усиливают меры по борьбе с нелегальной иммиграцией». (Angop)

Антигуа и Барбуда

«В день президентских выборов в Кении вооруженные мачете бандиты убили как минимум 15 человек». (Antigua Observer)

Бахрейн

«Король Бах­рейна поздравил Королеву Вели­кобритании с выходом из больницы». (Bahrain News Agency)

Белиз

«Символическая очистка земли на границе Белиза и Гва­темалы прошла успешно и без происшествий». (Amandala)

Белоруссия

«Команда президента Бела­руси заняла первое место в эста­фетной гонке на «Минской лыжне — 2013″. («Белта»)

Бенин

«Трибунал в Котону: прокурор заявляет о попытке покушения на общественную безопасность». (L'Araignee)

Болгария

«Дви­жение «Болгария граждан» не будет создавать коалицию с ГЕРБ (Граждане за Европейское развитие Болгарии. — Esquire)». (Българска Телеграфна Агенция)

Ботсвана

«Солдаты ВС Ботсваны называли нас секс-объектами», — уверяют курсанты». (The Monitor)

Бразилия

Дон Одилио Шерер: «Называть конкретные имена до конклава — безумие». (Agencia Brasil)

Бруней

«Молитвы в память о жертвах трагедии в Тавау. Вчера в университете Брунея помолились о группе студентов, погибших во время экспедиции в Сунгаи Тавау». (BruDirect)

Буркина-Фасо

«23-й Фестиваль кино и телевидения стран Африки в Уагадугу (FESPACO): «Тей» сенегальца Але­на Гомиса удостоен «Золотого жеребца». (AIB)

Бурунди

«Стартовал На­ци­­ональный форум женщин Бу­рунди». (Burundi Information)

Вануату

«Бизнес-сооб­щество озабочено муниципальными налогами на рекламу». (Vanuatu Daily Post)

Венгрия

«Потоки итальянского мусора легально сжигаются в венгерских печах». (HVG.hu)

Венесуэла

«Тема дня: противоречивая информация о Чавесе создает неопределенность». (El Universal)

Восточный Тимор

«Президент обнародовал государственный бюджет на 2013 год». (Sapo.tl)

Габон

«Убийство в Нджоле: почему ритуальные убийства продол­жаются?» (Gaboneco)

Гаити

«Трудности правосудия на Гаити. Бывший диктатор Жан-Клод Дювалье воспринял вызов в Апелляционный суд как личное оскорбление». (Haiti Progres)

Гамбия

«Президент Джаммех получил престижную награду за заслуги перед отечеством». (Daily Observer)

Гана

«Кардинал африканского происхождения Тарксон — следующий папа римский?» (The Chronicle)

Гвинея

«36 человек, получивших ранения, приняты в медицинский центр». (Radio Kankan)

Германия

«Больше указателей, новые громкоговорители: железнодорожники обязаны отремонтировать каждый третий вокзал». (Bild)

Гондурас

«Политики и военные объединились в заботах о здоровье Чавеса». (La Prensa. hn)

Греция

«Самарас и Эрдоган обсудили регион Эгейского моря и решили строить отношения на взаимном доверии». (Ekathimerini.com)

Грузия

«Михаил Саакашвили и Бид­зина Иванишвили провели встречу, которая выявила основные различия между ними». (Civil.ge)

Дания

«Бендтнер влип: приговор может быть вынесен уже сегодня днем». (Ekstrabladet)

Джибути

«Выборы 2013 имеют историческое значение. Лига арабских государств сообщила, что ее данные сходятся с данными международных наблюдателей, а значит, выборы были проведены без нарушений». (La Nation)

ДР Конго

«Лайнер авиакомпании CAA разбился в Гоме». (Radio Okapi)

Зимбабве

«За смертью 12-летнего мальчика в Бити стоит Мутаса». (Zimbabwe Independent)

Израиль

«Шелли Яцимович — последняя надежда ультраортодоксальных партий». (Haaretz)

Индия

«Сушил Кумар Шинде уверяет, что телефон Аруна Джаи­тлей не прослушивался». (Times of India)

Индонезия

«Что будет с плантациями дуриана?» (Kompas.Com)

Ирак

«Ад-Даб­бах: «Правительство Ирака требует от Кувейта прекратить работы по строительству порта Мубарак». (National Iraqi News Agency)

Ирландия

«Биологическая мать близнецов выиграла дело о суррогатном материнстве в Верховном суде». (IrishTimes.com)

Исландия

«Посещаемость кинотеатров в Исландии упала на 4,3%». (IceNews)

Испания

«Кризис гиганта. Горигол­зарри призывает начать приватизацию Bankia в 2014 году». (El Pais)

Йемен

«Сана накладывает запрет на ношение оружия в общественных местах». (Yemen Times)

Кабо-Верде

«Прощание с Ману «Ка­том» Сантосом. В понедельник в штате Флорида после пяти лет борьбы с раком кишечника скончался Ману «Кат» Сантос». (Visao News)

Казахстан

«Добыча нефти на Кашан­ге начнется в июне». (Gazeta.kz)

Кения

«В Кении проходят выборы президента». (Daily Nation)

Китай

«Рост индекса CPI стимулируют праздничные расходы. В сравнении с прошлым годом индекс CPI вырос на 2,6%». (People)

Колумбия

«Сантос предложил Анхелино Гарсону объединиться с Национальной федерацией производителей кофе, чтобы победить безработицу». (El Espectador.com)

Коморские острова

«Бывший вице-президент Иди Надхоим доволен качеством мазута». (Al-Watwan)

Конго

«Права человека: празднование Всемирного дня борьбы с сексуальной эксплуатацией». (Les Depeches de Brazzaville)

Кот-д'Ивуар

«Кот-д'Ивуар и Россия укрепляют взаимовыгодное сотрудничество». (AIP)

Кувейт

«Правительство Кувейта планирует обсудить проект полного страхования жизни и здоровья пожарных». (Kuwait News Agency)

Кыргызстан

«Бишкекский горкенеш соберется на внеочередную сессию для обсуждения вотума недоверия мэру И. Омуркулову». (АКИpress)

Лаос

«Лидеры Лаоса поздравляют своих болгарских коллег в Национальный день Болгарии». (KPL)

Лесото

«Нтсие арестован в Юж­ной Африке. Идет подготовка документов для его экстрадиции в Лесото». (Public Eye)

Либерия

«Мадам Бро вчера поговорила с группой протестующих». (The Inquirer)

Ливан

«Все указывает на то, что Аль-Каида собирается использовать Ливан в качестве нового поля битвы», — предупреждает спикер Набих Берри». (The Daily Star)

Лихтенштейн

«Качественно новый уровень произведений на выставке современного искусства поразил жюри». (Liechtensteiner Vaterland)

Литва

«Латыши не хотят терять свою индивидуальность. Жители Латвии обеспокоены тем, что с переходом на единую европейскую валюту они потеряют символ независимости государства». (LRT.lt)

Македония

«Иванов настаивает на комиссии по расследованию событий 24 декабря». (Дневник)

Малави

«В тюрьмах Малави закон­чилась еда». (The Nation)

Малайзия

«В султанате Сулу боевики полностью ликвидированы», — уверяют сотрудники полиции». (The Star)

Мальта

«Мускат продал деревню», — Гонзи». (The Malta Independent)

Мавритания

«Президент республики и его гости из Нигерии пришли к единому мнению в вопросах борьбы с терроризмом». (AMI)

Маршалловы острова

«Проверка почвы в Ронгелапе вновь ставит вопрос о безопасности проживания на зараженной радиацией территории». (The Marshall Islands Journal)

Монако

«Две нации объединили усилия для поддержания безопасности на железных дорогах. Монако и Франция подписали двухстороннее соглашение о проведении спасательных операций в подземном тоннеле». (The Monaco Times)

Намибия

«Школьница жестоко изнасилована и убита в нескольких километрах от дома». (Namibia)

Науру

«Парламент распущен в связи в политическими беспорядками». (Nauru newsagency)

Новая Зеландия

«28-летнего корабельного электрика признали виновным в создании интимных видеофильмов прямо на борту судна и в последующем распространении их при помощи своего портативного компьютера». (The New Zealand Herald)

Острова Кука

«Скончался кокосовый король». (Cook Islands News)

Пакистан

«Премьер-министр Аш­раф совершит первый визит в Индию. Визит запланирован как частный, поэтому премьер-министра будут сопровождать члены его семьи и некоторые чиновники». (Dawn.com)

Палау

«После пожара на электростанции введен государственный контроль потребления электроэнергии». (Tia Belau)

Россия

«МГУ попал в сотню лучших вузов по версии газеты Times». («Коммерсантъ»)

Руанда

«Правительство региона Ньямашеке хвалят за снижение уровня преступности». (News of Rwanda)

Сальвадор

«Каждый день в Саль­вадоре в ДТП умирают 5 человек». (El Mundo)

Самоа

«Никаких казино по воскресеньям. Жители ближайших деревень рады появлению казино, но не хотят, чтобы оно работало по воскресеньям». (Samoa Observer)

Сан-Томе и Принсипи

«Всеобщая забастовка сотрудников сферы здравоохранения закончится только 11 марта». (Tela Non)

Свазиленд

«Мавусо во власти стыда. Владельцы спортивного центра Мавусо заявили о своем намерении запретить членам элитной футбольной лиги пользоваться своими раздевалками». (Swazi Observer)

Северная Корея

«Ким Кум Ок, представительница Кореи, выиграла золотую медаль на 14-м Азиатском марафоне, демонстрируя стойкость населения страны, которое с честью проходит через все тяготы и лишения». (Rodong)

Сейшельские острова

«Численность населения наших островов достигла рекордной цифры 90 495 человек». (Seychelles Nation)

Сенегал

«9 погибших в пожаре в районе Медины». (Sud Quotidien)

Сирия

«Национальное собрание ратифицировало соглашение об открытии облегченной кредитной линии между коммерческим банком Сирии и иранским Банком развития экспорта». («Тищрин»)

Сомали

«В Кении прошли выборы. Явка — рекордная». (Radio Banadir)

Суринам

«В Суринаме открываются автоматизированные мойки». (DWT)

США

«Северная Корея грозится нарушить перемирие с Южной». (CNN)

Таджикистан

«Таджикский авторынок лихорадит. Отмена льготного режима на ввоз машин на территорию Таджикистана стала причиной роста цен на новые автомобили». (News.tj)

Тонга

«Правительство Тонга выделило более 70 домов жителям общины, пострадавшей от цунами». (Taimi Media)

Туркменистан

«Туркме­нистан принял участие в Между­народной конной выставке в Бель­гии». («Туркменистан сегодня»)

Уганда

«Бесигье и его помощник арестованы». (Daily Monitor)

Узбекистан

«Министерства правды» Узбекистана: ответственные за статистику совсем заврались". («Фергана»)

Украина

«Бюветы на вес золота, но о них никто не заботится». (Kyiv Post)

Уругвай

«Мухика представил план разрешить использование марихуаны в больницах в лечебных целях». (El Observador)

Фиджи

«Мужчину обвинили в трех изнасилованиях после того, как он выложил в сеть фотографии порнографического содержания». (Fijivillage)

Финляндия

«8 лет обвиняемому в убийстве. Такой приговор вынес районный суд Хельсинки во вторник утром». (Helsingin Sanomat)

Хорватия

«Йосипович: «Политика милитаризации вызывает у меня неприятные ассоциации». (Hina.hr)

ЦАР

«Движение освобождения народа Центральной Африки (MPLC) захватила власть в Банги». (Le Confident)

Чехия

«Клаус: «Жалоба на меня — это всего лишь попытки моих политических оппонентов меня очернить». (iDnes.cz)

Швейцария

«Рекордное количество проголосовавших на выборах в Ке­нии». (NZZ.Ch)

Шри-Ланка

«Шри-Ланка готовит официальный ответ на резолюцию, наложенную против страны Комитетом по правам человека ООН». (Sri-Lanka News-Niwsfirst)

Эквадор

«Чавеса могли тайно вывезти обратно на Кубу». (El Comercio.com)

Эстония

«Семь лжесоискателей водят за нос работодателей. Они провоцируют работодателей на очень личные вопросы, а потом требуют компенсацию за нарушение правил собеседования». (Postimees)

Южная Корея

«Корея зашла в политический тупик из-за споров невозможности двух партий прийти к консенсусу». (Donga.com)

Ямайка

«Мирье завершила дачу показаний в Карибском суде». (Gleaner)

Япония