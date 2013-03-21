Минута молчания в ознаменование 10-летия терактов в США на матче американских футбольных команд San Francisco 49ers и Seattle Seahawk. 2011 год.

Минута молчания в знак траура по жертвам цунами 2004 года в Украинской раде. 2005 год.

Минута молчания в знак траура по жертвам массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» перед выступлением баскетбольной команды Miami Heat. 2012 год.

Минута молчания в знак траура по жертвам землетрясения в Японии на товарищеском футбольном матче между США и Аргентиной. 2011 год.

Минута молчания в знак траура по жертвам массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» на канале Fox (США). 2012 год.

Минута молчания в знак траура по Борису Ельцину на заседании законодательного собрания Петербурга. 2007 год.

Минута молчания в знак траура по патриарху на заседании законодательного собрания Петербурга. 2008 год.

Минута молчания в ознаменование второй годовщины трагедии в Беслане на совещании Владимира Путина с членами Совета безопасности. 2005 год.

Минута молчания в знак траура по Ким Чен Иру на заседании Генеральной ассамблеи ООН. 2011 год.

Минута молчания перед матчем Челси—Ливерпуль в знак годовщины со дня трагедии на стадионе Хиллсборо, где в 1989 году в давке погибли 96 человек. 2012 год.

Траур по погибшим в Донецкой и Луганской областях шахтерам на праздновании дня ВМФ России в Севастополе. 2011 год.

Митинг «Россия против террора», посвященный памяти погибших при взрыве «Невского экспресса» (Санкт-Петербург). 2009 год.

Минута молчания в знак траура по скончавшейся матери Робби Фара — игрока регбийного клуба Wests Tigers на матче с Sydney Rooster. 2012 год.

Минута молчания в знак траура по жертвам массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» перед началом торгов на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже. 2012 год.

Барак и Мишель Обама на церемонии памяти жертв терактов 11 сентября. 2012 год.