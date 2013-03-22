Площадь Тахрир, Каир, Египет

Дата … 10 февраля 2011 года

Численность … >100 тыс. человек

Против правительства Хосни Мубарака

Гайд-парк, Лондон, Великобритания

Дата … 15 февраля 2003 года

Численность (по всему городу) … 750 тыс. человек

Против войны в Ираке

Площадь аль-Катиба, Газа, Палестинские территории

Дата … 8 декабря 2012 года

Численность … 200 тыс. человек

В честь 25-летия «Хамас»

Площадь Синтагма, Афины, Греция

Дата … 20 мая 2010 года

Численность … 30 тыс. человек

Против попыток балансирования дефицита бюджета

Проспект Боливара, Каракас, Венесуэла

Дата … 30 сентября 2010 года

Численность … 200 тыс. человек

В поддержку оппозиционного кандидата в президенты Энрике Каприлеса

Зукотти-парк, Нью-Йорк, США

Дата … 15 октября 2010 года

Численность (за весь день) … 10 тыс. человек

Против неравенства доходов

Болотная площадь, Москва, Россия

Дата … 10 декабря 2011 года

Численность … >60 тыс. человек

Против фальсификаций на парламентских выборах

Технический переулок, Москва, Россия

Дата … 27 октября 2012 года

Численность … одиночный пикет

Против пыток и репрессий

Площадь Независимости, Киев, Украина

Дата … 23 ноября 2004 года

Численность (за весь день) … 250 тыс. человек

Против признания официальных результатов президентских выборов

Улица Царя-освободителя, София, Болгария

Дата … 24 февраля 2013 года

Численность … 40 тыс. человек

Против высоких счетов за электричество и правительства Бойко Борисова

Площадь Мая, Буэнос-Айрес, Аргентина

Дата … 8 ноября 2012 года

Численность … 150 тыс. человек

Против правительства Кристины Киршнер

Бульвар Кетагалан, Тайпей, Тайвань

Дата … 25 октября 2008 года

Численность … нет данных

Против прокитайской политики тайваньского правительства

Площадь Ким Ир Сена, Пхеньян, Северная Корея

Дата … 14 февраля 2013 года

Численность … нет данных

Празднование третьих ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей

Площадь Революции, Гавана, Куба

Дата … 28 марта 2012 года

Численность … нет данных

В честь приезда папы Бенедикта XVI

Национальная аллея, Вашингтон, США

Дата … 20 января 2009 года

Численность … 1,5 млн. человек

В честь первой инаугурации Барака Обамы