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Площадь Тахрир, Каир, Египет
Дата … 10 февраля 2011 года
Численность … >100 тыс. человек
Против правительства Хосни Мубарака
Гайд-парк, Лондон, Великобритания
Дата … 15 февраля 2003 года
Численность (по всему городу) … 750 тыс. человек
Против войны в Ираке
Площадь аль-Катиба, Газа, Палестинские территории
Дата … 8 декабря 2012 года
Численность … 200 тыс. человек
В честь 25-летия «Хамас»
Площадь Синтагма, Афины, Греция
Дата … 20 мая 2010 года
Численность … 30 тыс. человек
Против попыток балансирования дефицита бюджета
Проспект Боливара, Каракас, Венесуэла
Дата … 30 сентября 2010 года
Численность … 200 тыс. человек
В поддержку оппозиционного кандидата в президенты Энрике Каприлеса
Зукотти-парк, Нью-Йорк, США
Дата … 15 октября 2010 года
Численность (за весь день) … 10 тыс. человек
Против неравенства доходов
Болотная площадь, Москва, Россия
Дата … 10 декабря 2011 года
Численность … >60 тыс. человек
Против фальсификаций на парламентских выборах
Технический переулок, Москва, Россия
Дата … 27 октября 2012 года
Численность … одиночный пикет
Против пыток и репрессий
Площадь Независимости, Киев, Украина
Дата … 23 ноября 2004 года
Численность (за весь день) … 250 тыс. человек
Против признания официальных результатов президентских выборов
Улица Царя-освободителя, София, Болгария
Дата … 24 февраля 2013 года
Численность … 40 тыс. человек
Против высоких счетов за электричество и правительства Бойко Борисова
Площадь Мая, Буэнос-Айрес, Аргентина
Дата … 8 ноября 2012 года
Численность … 150 тыс. человек
Против правительства Кристины Киршнер
Бульвар Кетагалан, Тайпей, Тайвань
Дата … 25 октября 2008 года
Численность … нет данных
Против прокитайской политики тайваньского правительства
Площадь Ким Ир Сена, Пхеньян, Северная Корея
Дата … 14 февраля 2013 года
Численность … нет данных
Празднование третьих ядерных испытаний, проведенных Северной Кореей
Площадь Революции, Гавана, Куба
Дата … 28 марта 2012 года
Численность … нет данных
В честь приезда папы Бенедикта XVI
Национальная аллея, Вашингтон, США
Дата … 20 января 2009 года
Численность … 1,5 млн. человек
В честь первой инаугурации Барака Обамы
МЕТОДИКА Митинги воссозданы по фотографиям с места событий на картах городов. Все схемы представлены в одном масштабе. Численность митингов приведена по данным СМИ.