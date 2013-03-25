Алкогольное опьянение не сказывается на способности свидетелей опознавать преступников, выяснили Ангелика Хагсанд из Университета Гетеборга и ее соавторы, напоив 80 человек и показав им ролик с похищением человека. Через неделю подвыпившие участники эксперимента узнавали похитителей не хуже трезвых
Pseudophoraspis incurvata, один из трех новых видов тараканов, обнаруженных в китайских провинциях Хайнань, Юньнань и Гуанси. Хотя он относится к семейству гигантских тараканов Blaberidae, в длину особи не превышают 3 см.
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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что в солнечные дни девушки легче дают номера своих телефонов симпатичным незнакомцам на улице
НАКОНЕЦ, ученые обнаружили, что привлекательные люди кажутся остроумными
Dr. Zongqing Wang. Institute of Entomology, College of Plant Protection, Southwest University, Beibei, Chongqing 400716, China