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Алкогольное опьянение не сказывается на способности свидетелей опознавать преступников, выяснили Ангелика Хагсанд из Университета Гетеборга и ее соавторы, напоив 80 человек и показав им ролик с похищением человека. Через неделю подвыпившие участники эксперимента узнавали похитителей не хуже трезвых1.

Pseudophoraspis incurvata, один из трех новых видов тараканов, обнаруженных в китайских провинциях Хайнань, Юньнань и Гуанси. Хотя он относится к семейству гигантских тараканов Blaberidae, в длину особи не превышают 3 см.

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ТАКЖЕ выяснилось, что городской шум снижает разнообразие птиц2, видеоигры помогают детям с дислексией3, а взрослые люди чувствуют себя безопаснее в присутствии полицейских, но только в неблагополучных районах. В тихих местах люди в форме, напротив, вселяют беспокойство4. Во рту у гренландского кита обнаружен 4-метровый орган с пещеристым телом внутри5. 3,5 млн лет назад на Юконе жили гигантские верблюды6. Неандертальцы и кроманьонцы из Леванта, судя по структуре их больших берцовых костей, покрывали за день большее расстояние, чем современные бегуны по пересеченной местности7. Пчел манит кофеин, содержащийся в нектаре8, шмели различают электрическое поле цветов9, а поверхность крыльев цикад разрывает бактерий на части10. В делах о банкротстве судьи склонны идти навстречу людям, которые извиняются за свою неудачу11. Люди с большей охотой становятся донорами крови, если их просят «предотвратить смерть», а не «спасти жизнь"12. Число лесных слонов в Центральной Африке сократилось за последние 10 лет на 62%13, новое измерение радиуса протона показало, что он чуть меньше, чем предполагалось прежде14, а сперматозоиды мышей и человека двигаются против потока15. Аллигатор из Аризоны научился плавать с протезом хвоста16. В Японии произвели на свет 25 поколений клонированных мышей — прежде это считалось невозможным17. Китайцы, работающие из дома, делают больше своих коллег, ходящих в офис18. Сербские физики нашли 13 частных решений проблемы трех тел19. Грибы-симбионты виргинского пырейника смещают эффективный пол гермафродита в женскую сторону20. После того как в Америке разрешили использование в голове костных трансплантов, напечатанных на 3D-принтере, первому пациенту заменили 75% черепа изготовленной на заказ репликой21.

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что в солнечные дни девушки легче дают номера своих телефонов симпатичным незнакомцам на улице22, зубы на нижней челюсти вымершей хрящевой рыбы геликоприона образовывали циркулярную пилу23, а бактериофаг, поражающий холерный вибрион, обладает адаптивной системой борьбы с иммунитетом бактерии24. Треть мумий, сохранившихся в Египте, Перу, Юго-Восточных штатах Америки и на Алеутских островах, при жизни страдали атеросклерозом25. Кембриджские исследователи научились предсказывать сексуальную ориентацию, политические симпатии и расовую принадлежность пользователей Facebook по отмеченным ими страницам — с точностью больше 80%26. В 6,5 световых годах от Солнца нашли неизвестную звездную систему27. Закоренелые преступники используют религиозные убеждения для самооправдания, а не покаяния28, дрозофилы защищают свои яйца от ос-паразитов, откладывая их в забродивший субстрат29, а самым многочисленным живым существом на Земле оказался вирус HTVC010P, поражающий бактерию Pelagibacter ubique30. Недоношенные дети, родившиеся на 29-й неделе беременности, уже умеют различать фонемы «ба» и «га"31, а самцы амазонской лягушки Rhinella proboscidea способны доставать яйца из мертвых самок своего вида и оплодотворять их32. Рыбы-клоуны по ночам снабжают кислородом своих симбионтов-актиний, нагоняя вокруг себя потоки воды33.

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НАКОНЕЦ, ученые обнаружили, что привлекательные люди кажутся остроумными34, а те, кто сидят на диетах, едят не меньше прочих, но получают меньше удовольствия35. Нейроны мыши, пересаженные крысам, функционируют на 38% дольше, чем в естественных условиях36. Активность двух областей мозга во время оценки риска отличает демократа от республиканца с точностью 83%37. В индивидуальных видах спорта преимущество своего поля проявляется в фигурном катании, но не в легкой атлетике38. Почти 90% рыб, продающихся в США под названием мексиканский лучиан, на деле принадлежат к другим видам и даже семействам39. Это удалось выяснить при помощи анализа ДНК, которому вскоре будет подвергнуто сердце английского короля Ричарда I Львиное Сердце40.

Dr. Zongqing Wang. Institute of Entomology, College of Plant Protection, Southwest University, Beibei, Chongqing 400716, China