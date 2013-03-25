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Алкогольное опьянение не сказывается на способности свидетелей опознавать преступников, выяснили Ангелика Хагсанд из Университета Гетеборга и ее соавторы, напоив 80 человек и показав им ролик с похищением человека. Через неделю подвыпившие участники эксперимента узнавали похитителей не хуже трезвых 1 .

Pseudophoraspis incurvata, один из трех новых видов тараканов, обнаруженных в китайских провинциях Хайнань, Юньнань и Гуанси. Хотя он относится к семейству гигантских тараканов Blaberidae, в длину особи не превышают 3 см.

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ТАКЖЕ выяснилось, что городской шум снижает разнообразие птиц 2 , видеоигры помогают детям с дислексией 3 , а взрослые люди чувствуют себя безопаснее в присутствии полицейских, но только в неблагополучных районах. В тихих местах люди в форме, напротив, вселяют беспокойство 4 . Во рту у гренландского кита обнаружен 4-метровый орган с пещеристым телом внутри 5 . 3,5 млн лет назад на Юконе жили гигантские верблюды 6 . Неандертальцы и кроманьонцы из Леванта, судя по структуре их больших берцовых костей, покрывали за день большее расстояние, чем современные бегуны по пересеченной местности 7 . Пчел манит кофеин, содержащийся в нектаре 8 , шмели различают электрическое поле цветов 9 , а поверхность крыльев цикад разрывает бактерий на части 10 . В делах о банкротстве судьи склонны идти навстречу людям, которые извиняются за свою неудачу 11 . Люди с большей охотой становятся донорами крови, если их просят «предотвратить смерть», а не «спасти жизнь" 12 . Число лесных слонов в Центральной Африке сократилось за последние 10 лет на 62% 13 , новое измерение радиуса протона показало, что он чуть меньше, чем предполагалось прежде 14 , а сперматозоиды мышей и человека двигаются против потока 15 . Аллигатор из Аризоны научился плавать с протезом хвоста 16 . В Японии произвели на свет 25 поколений клонированных мышей — прежде это считалось невозможным 17 . Китайцы, работающие из дома, делают больше своих коллег, ходящих в офис 18 . Сербские физики нашли 13 частных решений проблемы трех тел 19 . Грибы-симбионты виргинского пырейника смещают эффективный пол гермафродита в женскую сторону 20 . После того как в Америке разрешили использование в голове костных трансплантов, напечатанных на 3D-принтере, первому пациенту заменили 75% черепа изготовленной на заказ репликой 21 .

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КРОМЕ ТОГО, стало известно, что в солнечные дни девушки легче дают номера своих телефонов симпатичным незнакомцам на улице 22 , зубы на нижней челюсти вымершей хрящевой рыбы геликоприона образовывали циркулярную пилу 23 , а бактериофаг, поражающий холерный вибрион, обладает адаптивной системой борьбы с иммунитетом бактерии 24 . Треть мумий, сохранившихся в Египте, Перу, Юго-Восточных штатах Америки и на Алеутских островах, при жизни страдали атеросклерозом 25 . Кембриджские исследователи научились предсказывать сексуальную ориентацию, политические симпатии и расовую принадлежность пользователей Facebook по отмеченным ими страницам — с точностью больше 80% 26 . В 6,5 световых годах от Солнца нашли неизвестную звездную систему 27 . Закоренелые преступники используют религиозные убеждения для самооправдания, а не покаяния 28 , дрозофилы защищают свои яйца от ос-паразитов, откладывая их в забродивший субстрат 29 , а самым многочисленным живым существом на Земле оказался вирус HTVC010P, поражающий бактерию Pelagibacter ubique 30 . Недоношенные дети, родившиеся на 29-й неделе беременности, уже умеют различать фонемы «ба» и «га" 31 , а самцы амазонской лягушки Rhinella proboscidea способны доставать яйца из мертвых самок своего вида и оплодотворять их 32 . Рыбы-клоуны по ночам снабжают кислородом своих симбионтов-актиний, нагоняя вокруг себя потоки воды 33 .

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НАКОНЕЦ, ученые обнаружили, что привлекательные люди кажутся остроумными 34 , а те, кто сидят на диетах, едят не меньше прочих, но получают меньше удовольствия 35 . Нейроны мыши, пересаженные крысам, функционируют на 38% дольше, чем в естественных условиях 36 . Активность двух областей мозга во время оценки риска отличает демократа от республиканца с точностью 83% 37 . В индивидуальных видах спорта преимущество своего поля проявляется в фигурном катании, но не в легкой атлетике 38 . Почти 90% рыб, продающихся в США под названием мексиканский лучиан, на деле принадлежат к другим видам и даже семействам 39 . Это удалось выяснить при помощи анализа ДНК, которому вскоре будет подвергнуто сердце английского короля Ричарда I Львиное Сердце 40 .