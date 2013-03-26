Отрывок из стенограммы общения Путина с россиянами в прямом эфире Первого канала

В 2006 году филолог из тартуского университета Роман Лейбов проанализировал стенограммы бесед Владимира Путина с гражданами России в прямом эфире, выявил главную тенденцию и сделал предположение о содержании подобной беседы в будущем.

« МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ СОБАКЕЕВ: Владимир Владимирович, говорит Собакеев Михаил Петрович. Я сам ветеран. Спасибо вам. Скажите, пожалуйста, каков возраст Вселенной?» ПУТИН: Очень важный вопрос, Михаил Петрович. Ученые-астрофизики полагают, что возраст Вселенной можно приблизительно оценить в 13,7 миллиардов лет".

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Прощай, немытая Россия

В 2010 году Esquire составил 5-минутный путеводитель по всему, за что когда-либо извинялся президент и премьер-министр РФ.

«Перед журналистами: «Что такого происходит, что мы должны дергаться, я прошу прощения, «как блоха в аркане»?"

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Пятиминутный путеводитель по административным правонарушениям Владимира Путина Спустя год был составлен путеводитель по всем административным правонарушениям Путина. «05.02.2008 года Владимир Путин и премьер-министр РФ Виктор Зубков инспектировали новый участок объездной дороги Джубга — Сочи. На фотографиях отчетливо видно, что оба они не пристегнуты. При этом Владимир Путин проехал по тоннелю с выключенными фарами». Читать дальше

Век Вовы не видать

4 марта 2012 года Владимир Путин пошел на свой третий президентский срок. Esquire опросил пятерых человек, у которых опыт третьего срока уже был.

« АЛЕКСАНДР П. , 26 лет, Ростовская область, ИК-2: «Я на третий срок заехал, как к себе домой. Кругом родные, уже даже надоевшие лица. Многих знаю с малолетки, есть и те, с кем на втором сроке познакомился».

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Пятиминутный путеводитель по взаимоотношениям Владимира Путина с пресмыкающимися

Осенью 2012 года Esquire составил пятиминутный путеводитель по взаимоотношения Владимира Путина с пресмыкающимися.

«О существовании крокодила по имени Владимир Путин широкой общественности стало известно благодаря сообщению агентства «Франс-пресс», распространенному летом 2011 года. По информации агентства, в разгар гражданской войны в Ливии руководство крокодильего питомника, расположенного в израильском курортном местечке Хамат-Гадер, приняло решение о переименовании содержащегося в питомнике крокодила по имени Муаммар Каддафи. Как заявили работники питомника, переименование носит вынужденный характер, так как в адрес крокодила стали поступать угрозы от сторонников ливийской оппозиции. Несмотря на то что новое имя Муаммара Каддафи названо не было, прессе стали известны имена других крокодилов, обитающих на ферме. Среди прочих были упомянуты крокодил Сильвио Берлускони, крокодил Владимир Путин, а также скончавшийся в 2004 году крокодил Ясир Арафат, переживший лидера Палестинской автономии на несколько недель».

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Говорящий Путин Только на сайте Esquire Владимир Путин говорит именно то, что от него хотят услышать сограждане. «Хочу обратить внимание всех присутствующих и селян, что я молодой бог в силу объективных причин. А если серьезно, я, очевидно, просто кефир». Читать дальше

Пятерка за диктат

Автор книги «Руководство для диктаторов», профессор политологии Нью-Йоркского университета Брюс Буэно де Мескита сформулировал пять правил, которые позволят Владимиру Путину удерживать власть еще 20 лет.

«Стоит ожидать, что Путин будет расходовать ресурсы не на рост экономики, а на удержание власти, используя для этого каждую предоставившуюся возможность. Когда начнутся проблемы в нефтегазовой отрасли, он постарается сделать так, чтобы остальные отрасли пострадали не меньше, потому что контролировать их гораздо сложнее, чем экспорт углеводородов».

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Возраст согласия

Каждый пользователь Esquire может узнать, сколько ему будет лет, когда Владимир Путин покинет пост президента.

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