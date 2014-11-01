«Люди все очень талантливые, но многие из них нервные вампиры. Хорошие люди, но из тебя высасывают все соки. Он уходит окрыленный, потому что я ему что-то обещал. Он уходит в надежде, он высосал из меня всю энергию, а я сижу без сил».

государственный деятель