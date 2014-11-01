Цитаты политиков взяты из открытых информационных источников, цитаты людей с психическими расстройствами — из записей их бесед с врачами.
«Моя личная внутренняя точка зрения, что человеку дана жизнь Господом Богом, если так можно сказать. Людьми, понятно, но через людей».
«Я слышу голос Бога — он вкладывает мне в голову все устройство мира и души».
«Я, как волчок, кружусь, я — как стрела, и у меня мысли идут с центробежной силой, они хотят оторваться. Мысли летят туда-сюда, я их стараюсь собрать вместе».
«Это мой стиль — переполняют мысли. Они бегут стремительнее логики и последовательного расположения материала».
«Я предлагаю решить большую, крупную задачу — создать лунную базу. Это будет база для дальнейших прыжков и подскоков».
«Я хочу полететь на Луну, проверить, что на Луне есть, а если там ничего нет, я отрекусь от Луны».
«Указательный палец, поднятый кверху, — когда люди доказывают справедливость, то они могут сделать такой жест».
«Главным пальцем должен стать большой палец. Он работает со всеми пальцами в единой команде, а не просто указывает, что делать».
«Есть хорошие числа, а есть плохие. На плохом нельзя останавливаться, только на хорошем, и поэтому ты вынужден считать снова и снова, снова и снова, пока чудо не остановит тебя».
«Везде цифра семь. И это сверху. Семь планет вы видите. Какую восьмую вы видите? Марс, Сатурн, Луна. Где восемь или шесть? Семь планет вы можете наблюдать. Сам Бог послал нам цифру семь».
«Живут очень странные люди: ни с кем не общаются, по ночам поют запрещенные песни, читают запрещенные книги. Слишком гордые и независимые, очень высоко себя ставят, хотя на самом деле они настоящее говно».
«Люди все очень талантливые, но многие из них нервные вампиры. Хорошие люди, но из тебя высасывают все соки. Он уходит окрыленный, потому что я ему что-то обещал. Он уходит в надежде, он высосал из меня всю энергию, а я сижу без сил».
«Лопата — эмблема труда, а труд несовместим с жульничеством».
«У некоторых совесть просто чиста, потому что они ею не пользуются. Но когда ее начинаешь ковырять, она начинает выделять сок».
«Своего ничего не имеют — пускай мои мысли отсасывают».
«Хотят использовать мой ум — так сказать интеллектуальный продналог с меня берут».
«В моем носу заключена власть, и я могу контролировать то, что показывают по телевизору, и то, что люди говорят и делают».
«Я абсолютный и чистый демократ, но вы знаете, в чем беда — даже не беда, трагедия настоящая? В том, что я такой один, других таких в мире просто нет».