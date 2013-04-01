Пер Сегербак

Работал в компании по производству телефонов Ericsson. Теперь не выходит из дома без костюма, который защищает его от электромагнитного излучения.

Сильвия Линдхольм

Балдахин над кроватью изготовлен из специального защитного материала.

Ларс Ростлунд

Не расстается с прибором для измерения электрических полей.

Анна Розенквист Аттербомм

Носит защитную блузку и шлем, когда водит автомобиль или идет в магазин.

Ригмор Гранлунд Линд с мужем Джоном

Золотая фольга на стене защищает от беспроводного интернета, который установили новые соседи.

Ригмор Гранлунд Линд

Пончо сшито из материала, защищающего от электромагнитного излучения.