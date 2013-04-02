25 самых активных предпринимателей России

Esquire составил рейтинг российских бизнесменов по количеству учрежденных ими компаний

КАК СОСТАВЛЯЛСЯ РЕЙТИНГ В основу рейтинга легли данные о количестве компаний, зарегистрированных каждым участником на свое имя. Сведения взяты из Единого реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) и постановлений арбитражных судов, разбиравших дела о налоговых правонарушениях. Также в рейтинге приводится число компаний, в которых фигурант значился генеральным директором. Указанные предприниматели ведут скрытную жизнь, поэтому источником биографических сведений служили показания в рамках судебных разбирательств, налоговых проверок и уголовных дел. В качестве места жительства указывался адрес регистрации, который не всегда совпадает с фактическим. Несмотря на то что некоторые фигуранты мертвы, они продолжают осуществлять активную предпринимательскую деятельность и потому включены в рейтинг.

МЕСТО ИМЯ ЧИСЛО ФИРМ 1 Игорь Сумкин 2200 2 Семья Баевых-Горских 1104 3 Елена Ахлебинина 1000 4 Владимир Леденев 851 5 Алексей Мизгин 807 6 Степан Богучаров 736 7 Роман Вербицкий 690 8 Дмитрий Ситников 673 9 Братья Алабушевы 589 10 Юрий Назаровский 500 11 Владимир Лагунов 480 12 Григорий Финкин 478 13 Иван Беглов 389 14 Тимур Конев 378 15 Дмитрий Афонин 367 16 Алексей Синяговский 359 17 Ирина Медова 331 18 Сергей Аносов 300 19 Владимир Майоров 300 20 Константин Пушников 277 21 Валентин Слисарчук 271 22 Михаил Кедров 259 23 Владимир Запольский 225 24 Евгений Бойцов 210 25 Юлия Копылова 183

ЧТО ТАКОЕ ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ Компании, которые сотнями открывают участники рейтинга Esquire, принято называть фирмами-однодневками, но это несправедливо: многие из них функционируют годами, и даже переживают своих создателей. Оснований считать их бизнес сомнительным тоже немного. Пусть их телефоны не отвечают, по адресу регистрации прописано несколько десятков компаний, а налоговые декларации пусты, — но ведь нельзя же ожидать от серийного предпринимателя, открывшего несколько сотен фирм, что он будет успевать отвечать на все звонки.

По оценкам главы Центрального Банка, каждая вторая компания в России (а это больше двух миллионов юридических лиц) предпочитает не привлекать к себе лишнего внимания. Но активность этого сектора поражает воображение. Так, в 2011 году 250 тыс. российских фирм не заплатили никаких налогов и подали нулевые годовые отчеты (то есть не вели никакой легальной экономической деятельности), но вместе с тем через их банковские счета прошло 4,2 трлн рублей. Объем всех операций таких компаний может превышать годовой бюджет России. Отрасль находится на подъеме: с 2009 года, по подсчетам Росфинмониторинга, количество «фиктивных» фирм увеличилось в два раза, а объемы обналичивания и вывода денег за рубеж из года в год растут на 25−30%.

Экономические функции компаний, открытых участниками рейтинга, очень разнообразны. В первую очередь это участие в транзите денег, который некоторые исследователи называют «отмыванием». Чтобы представить всю сложность этого бизнеса, можно вспомнить историю исчезновения 5,4 млрд рублей из бюджета России в 2007 году, более известную как «дело Магнитского». По данным полиции, чтобы легализовать похищенную сумму, пришлось осуществить более 10 тыс. транзакций через десятки банков только на территории России. Каждая из этих операций проходила через фиктивную фирму.

Другая функция этих фирм — скрывать реальных владельцев и бенефициаров компаний, которые не хотели бы афишировать свое участие в громких сделках. Типичные примеры: хищения при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан», где подряды получали фирмы, зарегистрированные на известного серийного предпринимателя Юлию Баеву-Горскую (№2 рейтинга). Реальные владельцы этих фирм неизвестны до сих пор. Неизвестны и люди, получившие в 2009−2010 годах 3,5 млрд рублей из бюджета под видом возмещения НДС на счета компаний той же Баевой-Горской.

Третья важнейшая функция однодневок — оптимизация налогооблагаемой базы. Последний известный пример — обыски в дочерней компании «Русала», которая подозревается в уклонении от уплаты налогов на 200 млн рублей. Схема почти всегда идентична. Одна компания заключает с другой фиктивный договор на поставку товара или услуг, перечисляет деньги на ее счета и показывает расход в отчетности. Это снижает прибыль и, следовательно, исчисляемый с нее налог. Кроме того, такие операции позволяют претендовать на вычеты по НДС. В реальности никакие товары или услуги по таким договорам не поставляются. В госкомпаниях та же схема используется для завышения цен на приобретаемые товары. Например, судя по решениям арбитражных судов, в 2004−2008 годах топливная дочка аэропорта «Шереметьево» — ЗАО «ТЗК Шереметьево» — закупала авиакеросин через длинную цепочку фирм с признаками однодневок. На каждом этапе перепродажи цена на керосин повышалась, а полученная разница выводилась в офшоры.

Наконец, фиктивные компании используются в серых импортных схемах и для обналичивания денег. Все перечисленные функции тесно переплетаются между собой: успешная фирма «с признаками однодневки» может одновременно служить для разных целей.

Компании, принадлежащие участникам рейтинга и их коллегам, участвуют в высокоприбыльных финансовых операциях. В Москве средняя ставка по обналичиванию или транзиту денежных средств составляет 5−7%. Объем рынка при этом исчисляется триллионами. Норма прибыли в отрасли выше, чем в торговле наркотиками или оружием. Может быть, поэтому предприниматели, попавшие в рейтинг, ведут скромный образ жизни и наотрез отказываются давать интервью.

1

Игорь Владимирович Сумкин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 48 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 2200

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 1613 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Профит», ООО «Альфа-Мир», ООО «Бетта», ООО «Гамма» и ООО «Дельта».

КАРЬЕРА: Сколько именно компаний учредил Игорь Сумкин, доподлинно неизвестно; запросы из региональных налоговых органов позволяют судить, что не меньше 2200. Его компании зарегистрированы в 36 регионах страны — от Якутии до Карелии и от Дагестана до Архангельской области. Предпринимательская карьера началась, по всей видимости, в 2002 году. В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Согласно показаниям Сумкина, первые свои компании (числом «больше ста») он продал неизвестным лицам за 3000 рублей. Известно, что лидер рейтинга, как и многие другие его участники, не вмешивается в управление активами, в частности, не подписывает финансовые документы и не заключает договоры, несмотря на то что числится генеральным директором по меньшей мере полутора тысяч фирм. По адресу регистрации Сумкина неоднократно выезжали представители разных силовых ведомств (Генпрокуратура, ФСБ, МВД, ФНС), но обнаружить его им не удалось, место жительства его неизвестно. Самая известная компания Сумкина — «Кварц» — выполняла оборонные подряды для ГУП НПЦ «Спурт», разработчика радиоэлектроники для ракетно-космической отрасли. Суд счел, что подряды были фиктивными.

Схема Сумкина Как фирмы-однодневки служат оборонно-промышленному комплексу ГУП НПЦ «СПУРТ» Деньги возвращаются лично директору «Спурта» Виктору Дьячкову, сотрудники которого сами разрабатывают ПО Деньги за разработку программного обеспечения для военной техники ООО «КВАРЦ»

Генеральный директор Игорь Сумкин

(№1 в рейтинге)

2

Семья Горских-Баевых

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва — деревня Мелекшино, Рязанская область

ВОЗРАСТ: Вадим Геннадьевич Горский — 31 год, Юлия Геннадьевна Баева-Горская — 29 лет, Артем Геннадьевич Баев — 34 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 1104 — 490 (Юлия), 368 (Артем), 246 (Вадим)

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: Юлия — гендиректор более 100 компаний, Артем — 166, Вадим — 251

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Шик», ООО «Блеск», ООО «ГрандСтайл».

КАРЬЕРА: Семейное предприятие с богатой историей и обширными связями в кругу госчиновников. Артем Баев начинал работу курьером. Создал больше 350 компаний, построил бизнес на госпоставках. Однозначным успехом было завоевание рынка осетрины, крабов и черной икры для нужд ФСО на 800 тыс. рублей в 2007 году. Две компании Юлии Баевой, сестры Артема, — «СистемаСпецСтрой» и «Восток Строй» — были подрядчиками на строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан». В частности, «СистемаСпецСтрой», не имея строительного опыта, получила подряд на 10,3 млрд рублей. В 2009 году Баева поменяла фамилию в связи с замужеством и открыла еще около сотни фирм. В 2009−2010 годах 5 ее компаний получили из бюджета в виде возмещения НДС 3,5 млрд рублей. Решения об этом принимала московская Налоговая инспекция №28 — та же, что и в печально знаменитом деле Магнитского. Вадим Горский — самый разносторонний бизнесмен во всем рейтинге. Его компании поставляли услуги структурам Управления делами президента, СВР и МВД, продавали ФСО средство для ухода за туалетом и черную икру, ремонтировали сантехнику в МГУ. Горский скрытен: в 2002 году менял фамилию, дважды терял паспорт, в судах под его фамилией появляются люди с разными лицами. Факт его брака с Юлией Баевой не имеет однозначных доказательств, однако общность интересов, контрагентов и карьерный путь позволяют предположить родство.

Схема Баевой-Горской Как фирмы-однодневки помогают в строительстве крупнейшего нефтепровода ООО «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ — ТИХИЙ ОКЕАН» Дочерняя структура Транснефти Деньги за строительство одного из участков нефтепровода — 10,3 млрд руб. ООО «СИСТЕМАСПЕЦСТРОЙ» Один из генеральных подрядчиков ВСТО Генеральный директор Юлия Баева-Горская (№2 в рейтинге) Передав все строительные работы субподрядчикам, фирма Баевой-Горской заработала 2,7 млрд руб. 2,9 млрд руб. 2,8 млрд руб. 1,9 млрд руб. «ОМСКНЕФТЕГАЗСТРОЙ» «СИБНЕФТЕПРОВОДСТРОЙ» «ВОЛГАНЕФТЕГАЗСПЕЦСТРОЙ»

3

Елена Леонидовна Ахлебинина

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 33 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: более 1000

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 1346 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Араторн», ООО «Рэй», ООО «Правоведъ», ООО «Дом на набережной», ООО «Норд-Ост».

КАРЬЕРА: Серийную предпринимательскую деятельность начала в 2002 году и продолжает до сих пор, основав за это время более тысячи компаний. Работает в самых разных отраслях — от финансов до вывоза мусора. В частности, компания Ахлебининой «Кросс Медиа Сервис» участвовала в производственной цепочке съемок художественного фильма «Небесная жизнь» для ОАО «Авиационный парк», принадлежащего Департаменту имущества города Москвы. В 2012 году суд признал наличие налоговых нарушений при производстве фильма. Другая ее компания — ООО «Паритет» — продавала металлолом ФГУП «Производственное объединение «Баррикады», принадлежащему Росимуществу производителю артиллерийских орудий и ракетных комплексов. Еще одна структура — ООО «Евроимпэкс» — поставляла услуги авиакомпании «Волга-Днепр».

4

Владимир Владимирович Леденев

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 47 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 851

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 825 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Евросеть», ООО «Гольфстрим», ООО «Пилигрим», ООО «Оптический дом», ООО «Лазерные Шоу Системы Интернейшнл».

КАРЬЕРА: Начал серийную предпринимательскую деятельность в 1999-м и уже через десять лет был основателем и директором почти полутора тысяч фирм. Как и другие участники рейтинга, Леденев сотрудничал с Ракетно-космической корпорацией «Энергия». Сразу три его компании поставляли оборудование ОАО «НПК «Дедал», дочерней структуре Росатома (через «Атомэнергопром»); сумма сделок, в реальности которых сомневались налоговые инспекторы, превысила 10 млн рублей. Отличается либеральным стилем в работе: зачастую не знает ни директоров собственных компаний, ни владельцев фирм, в которых работает директором сам.

5

Алексей Владимирович Мизгин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Петушки, Владимирская область

ВОЗРАСТ: 40 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 807

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 600 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «ЕвроНьюс», ООО «Серебряный Дождь», ООО «БизнесМедиаГрупп».

КАРЬЕРА: Житель города Петушки занимался азартными играми (зарегистрированное им ООО «Золотой легион» арендовало залы для игровых автоматов), имел интересы в пищевой отрасли — его структуры сотрудничали с контрагентами мясокомбината «Клинский» и фабрики «Ударница». Фирма Мизгина «Реал», также как и компания другого участника рейтинга, Владимира Леденева, участвовала в налоговой оптимизации продавца автозапчастей «Техком ЛТД».Типичная карьера серийного предпринимателя началась то ли с утери паспорта, то ли с перепродажи готовых компаний — показания расходятся.

6

Степан Александрович Богучаров

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: умер в 2008 году в возрасте 33 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 736

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 632 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ЗАО «Лувр», ООО «Моэстро», ООО «Шах-Дор», ООО «Центр юридического сопровождения использования недвижимости».

КАРЬЕРА: Путь в бизнесе начал в 2001 году с должности курьера в московском юридическом центре «Гарант». В его обязанности входило возить документы в налоговую инспекцию, фонд социального страхования и другие госорганы, а заодно регистрировать на свое имя компании. Гендиректор «Гаранта» В.Е. Маслов (который в середине 2000-х ударился в бега, закрыв свой юридический центр) утверждал, что впоследствии все эти фирмы будут переписаны на других людей. Но этого не происходило, а самого Богучарова в связи с деятельностью его компаний неоднократно вызывали в милицию, ФСБ и налоговые органы. С 2005 года он нигде не работал, а в 2008-м погиб в ДТП, но целый ряд компаний были зарегистрированы уже после его смерти — в частности, ООО «Русская потеха» в 2011 году и ЗАО «Прессинг» в 2012-м.

7

Роман Андреевич Вербицкий

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Ульяновск

ВОЗРАСТ: 29 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 690

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 615 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Соня 2002», ООО «Пласт-2000», ООО «Красота и комфорт», ООО «Борей Техно», ЗАО «Лобстер Пот».

КАРЬЕРА: Родился в поселке Хор (район имени Лазо, Хабаровский край), жил в Ульяновске, после чего переехал в Москву и поступил в Московский государственный университет тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ). Именно там, по данным службы по экономическим и налоговым преступлениям ГУВД Москвы, началась его предпринимательская карьера. Летом 2004 года около института он «встретил двух молодых людей, которые предложили зарегистрировать на его имя организации, а за это предложили ему деньги». Он отдал им копию паспорта, однако фамилии людей, которые привели его в бизнес, не помнит и с тех пор никогда их не видел. Вершиной деловой карьеры Вербицкого стала регистрация компании ООО «Ай Би Групп», через которую в 2006 году РКК «Энергия» покупала электроэнергию на Байконур. В конце 2000-х он работал инженером-программистом и разрабатывал сайты в Москве, в то время как его компании действовали по всей России — например, продавали офисную технику и оказывали транспортные услуги в Сибири, а также поставляли мясо в сеть нижегородских супермаркетов «Сладкая жизнь».

Схема Финкина-Вербицкого-Беглова-Леденева Как фирмы-однодневки помогают в освоении космоса ОАО «РКК ЭНЕРГИЯ» Деньги за поставку электроэнергии на космодром Байконур Деньги за поставку электроэнергии на космодром Байконур ЗАО «МЕЖРЕГИОНЭНЕРГО» Деньги за чартерные перевозки ЗАО «МЕТРОНОМ» ООО «ТЕХЭНЕРГОМАШ» Генеральный директор Владимир Леденев

(№4 в рейтинге) ООО «ДЕЛЬТА АВИА» Генеральный директор Григорий Финкин

(№12 в рейтинге) ООО «ВИЗИТ» Деньги за поставку электроэнергии на космодром Байконур ООО «АЙ БИ ГРУПП» Генеральный директор Роман Вербицкий

(№7 в рейтинге) ООО «ИНКОР» Генеральный директор Иван Беглов

(№13 в рейтинге) ООО «ДЕЛЬТА ПЛЮС» ООО «ВЕСТА» Контракты, заключенные с фирмами участников рейтинга, по мнению налоговой инспекции, позволили РКК «Энергия» завысить свои расходы и, таким образом, уменьшить налогооблагаемую базу. Большая часть налоговых претензий была оспорена «Энергией» в суде.

8

Дмитрий Валерьевич Ситников

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Свердловская область

ВОЗРАСТ: 40 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 673

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 627 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Профит», ООО «Догма», ООО «Баллада», ООО «Лира», ЗАО «Олвэйс-Радужный».

КАРЬЕРА: Биография Ситникова известна плохо. Согласно показаниям в арбитражном суде, он и сам не может вспомнить названия большинства компаний, которые начал регистрировать еще в середине 2002 года. Имеет обширный управленческий опыт — был гендиректором более 600 фирм, для которых «неоднократно подписывал чистые листы бумаги». В конце 2000-х работал охранником в одном из ЧОПов Свердловской области, где и сосредоточена основная масса его активов. Последняя из его известных компаний — садово-огородный кооператив «Солнечный» — зарегистрирована в 2010 году.

9

Братья Алабушевы

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: Олег Александрович — 43 года, Александр Александрович — 31 год

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 589 — 322 (Олег), 267 (Александр)

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: Олег — гендиректор 244 компаний, Александр — 246

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Джой», ООО «Лаура», ООО «РРЭП-41», ООО «ВИП маг», ООО «Центр свободной печати».

КАРЬЕРА: Взлет братьев Алабушевых начался в 2000 году, когда старший, Олег, получая кредит, позволил сделать копию своего паспорта. С тех пор он учредил больше 300 компаний, а его младший брат Александр — больше 250. Предпринимательская деятельность не прерывалась даже тогда, когда Олег Алабушев отбывал срок в ИК №1 в городе Скопино Рязанской области (в 2006−2008 годах), вероятнее всего, по статье 228.1 (приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта). Связи, приобретенные в это время, возможно, помогли его компаниями стать крупными поставщиками продуктов питания в МВД (сгущенное молоко) и ФМС (макароны, сахар и сгущенное молоко на сумму 108 млн рублей). Компания Олега Алабушева «Гранд Торг» поставила 3184 шкафа Центральному телеграфу в Москве — каждый шкаф обошелся налогоплательщикам в 346 рублей.

10

Юрий Валентинович Назаровский

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 62 года (предположительно)

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: около 500

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор около 600 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Ад бюро», ООО «Элит Трейдинг», ООО «Элит Консалт», ООО «Элит Медиа», ООО «Элита».

КАРЬЕРА: Точных данных о том, жив ли до сих пор Назаровский, нет. Специалисты Налоговой инспекции №6 по Москве утверждали, что он умер еще 15 мая 2007 года, однако в мае 2009 года краснодарские оперативники опрашивали его в рамках дела о налоговых претензиях к компании «Торус-Полимер», которая занимается производством полиэтилена и красителей и оптимизировала налогообложение при помощи Назаровского ООО «Рост». При этом известно, что в 2002 году Назаровский вышел на пенсию и подрабатывал на автостоянке, а впоследствии вел бродяжнический образ жизни.

11

Владимир Леонидович Лагунов

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: нет данных

ВОЗРАСТ: нет данных

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 480

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 440 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Муза», ООО «Мечта-2», ЗАО «Спецбуркомплект», ЗАО «Шеф Султан», ООО «Новая Дизайн-студио».

КАРЬЕРА: Самый таинственный участник рейтинга — неизвестен не только возраст Логунова, но и место прописки. По крайней мере, его поисками занимались правоохранительные органы Республики Коми и Курганской области. Бывшая жена рассказывала им, что «неоднократно давала объяснения в отношении бывшего мужа». Уже пять лет он формально числится «безвестно отсутствующим». Это, впрочем, не помешало ему в позапрошлом году учредить в Архангельской области ТСЖ «На Двине» и ООО «Добрый дом». Самое громкое дело, в котором фигурируют компании Логунова, связано с налоговыми претензиями к ОАО «Бритиш Американ Тобакко-Ява», которые, впрочем, арбитраж признал безосновательными.

12

Григорий Геннадьевич Финкин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 30 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 478

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 394 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Система», ООО «Энергия», ООО «Инициатива», ООО «Русфирм».

КАРЬЕРА: В большой бизнес попал через телекоммуникационную отрасль (покупал сим-карту на Савеловском рынке, где у него сняли копию паспорта) и быстро вошел во вкус предпринимательской деятельности. В допросах не отрицал, что открыл более 100 компаний (на самом деле — 394). Его фирма ООО «Лоран» оказывала услуги Сергиево-Посадскому мясокомбинату, производителю деликатесов в диапазоне от «Паштета деликатесного с укропом» до колбасок «Чивап-чи-чи». Авиакомпания «Дельта Авиа», не имеющая в парке ни одного самолета, обеспечивала чартерными перевозками РКК «Энергия».

13

Иван Алексеевич Беглов

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Выкса, Нижегородская область

ВОЗРАСТ: 28 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 389

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 414 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Для Вас», ООО «Инсайт», ООО «Владислав», ООО «Комплексная сервисная компания «Лимб-Универсал».

КАРЬЕРА: Вероятно, самый образованный участник рейтинга, поскольку, согласно допросам, обучался как минимум в двух вузах — Московском государственном университете тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ) и Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Согласно показаниям, которые он дал сотрудникам ОБЭП родного города Выкса, карьеру начал январе 2005 года, на третьем курсе МИТХТ, когда к нему «подошли незнакомые молодые люди и предложили, чтобы он от своего имени открыл несколько фирм с целью их дальнейшей перепродажи». Первые активы Беглов продавал по 80−200 рублей за штуку. Именно тогда он учредил и возглавил ООО «Инкор», которая упоминалась в схемах поставки электроэнергии через ракетно-космическую корпорацию «Энергия» на Байконур. Несмотря на то что деловая активность Беглова в основном пришлась на 2005−2007 годы, последнюю свою компанию он зарегистрировал в прошлом году (ООО «ПромРесурс», Челябинская область).

14

Тимур Ровшанович Конев

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Мурманск

ВОЗРАСТ: 29 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 378

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 352 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Аякс», ООО «Арсенал», ООО «Химреал».

КАРЬЕРА: Один из самых молодых и активных участников рейтинга смог достичь признания в бизнес-среде, начав систематическую предпринимательскую деятельность только в 2006 году. Мурманчанин Конев хорошо известен по всей стране — от Москвы, где его фирма «Кожхимпоставка» продавала свиную кожу обувной фабрике «Парижская коммуна», до Иркутска, где в сфере интересов предпринимателя (и налоговых инспекций) попали его транзакции с контрагентами продавца надувных лодок ООО «Галеон» (суд первой инстанции намекнул в своем решении, что контрагентов они выбирают не слишком тщательно).

ФИГУРАНТ РЕЙТИНГА,

пожелавший остаться неназванным

«Вызвали меня однажды к следаку. Женщина-следак была. Так она мне и говорит: «Объясните, чем вы занимаетесь». Я ей отвечаю: «Красотку смотрели?» Кивает. «Вот я — как Ричард Гир, покупаю и перепродаю компании. Замечательное кино, не правда ли?» Ну, она вся краской и залилась. Формально я олигарх, но при этом не задаюсь. Делом этим я занимаюсь уже 15 лет. Помню, родился у меня сын, я искал подработку. До этого был токарем, потом в армии отслужил, потом еще пару лет на пожарке отработал. Ну так вот, я нашел в газете «Из рук в руки» объявление: требуются готовые фирмы. Так и пошло. Работает это вот как: коммерсант хочет открыть компанию, а времени стоять в очереди у него нет. Тогда я стою в очередях за него. Стою по полтора месяца. В налоговой иногда такие очереди бывают, что даже ОМОН зовут, чтобы порядок охранял. И когда я оформляю все до последней бумажки, коммерсант у меня эту компанию забирает. Я озвучивать свой доход не буду. Достаточно вбить в «Яндекс» «купить готовые фирмы», и вы сами узнаете сколько я получаю. Важно ли мне, кто и с какой целью перекупит мою компанию? Не очень. Я откажу коммерсанту, только если вижу, что он явный криминал, что наркотиками или оружием торгует. Жена относится к моей работе с пониманием. Когда к нам приходят милиционеры, жена их строит. Заставляет ботинки в прихожей снимать. О чем я говорю с милицией, я вам не расскажу. Но судимостей у меня нет. Вообще, мне кажется, что моя история стоит не меньше миллиона долларов. Я знаю очень много. Жаль, всего рассказать не могу. Мне не очень понятно, почему государство гнобит таких, как я. Вот наши политики только говорят о помощи малому бизнесу, а я его на деле создаю. Я создаю рабочие места. Еще я приношу доход нотариусу, плачу госпошлину за регистрацию фирмы. От моего имени в бюджет государев поступило уже не меньше миллиона рублей. И как можно после этого говорить, что я плохой, что я мошенник?»

15

Дмитрий Евгеньевич Афонин

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Свердловская область

ВОЗРАСТ: нет данных

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 367

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 338 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Терем-Теремок», ООО «Казус», ООО «Прелюдия», ООО «Крот», ООО «Эль».

КАРЬЕРА: Ключевую роль в деловой карьере Афонина сыграл человек по имени Алексей, фамилию которого он не знает. Согласно его показаниям в ГУВД Свердловской области, в 2004 году Алексей предложил «заработать представлением своих паспортных данных и подписей в различных организациях». За каждую компанию Афонин получал 400 рублей, регистрируя до десяти в неделю. При этом «его деятельность в качестве номинального директора заключалась в подписании у нотариуса заявления о государственной регистрации юридического лица при создании, решений о создании, о назначении себя на должность директора и главного бухгалтера, заполнении банковских карточек, договоров банковских счетов и подписании чистых листов бумаги формата А4». Фирмы Афонина фигурировали в налоговых разбирательствах вокруг таких компаний, как «Сарапульский радиозавод», «Машины непрерывного транспорта» (Кировская область) и «Нераздельное имение Василия и сыновей» (Алапаевск).

16

Алексей Сергеевич Синяговский

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Свердловская область

ВОЗРАСТ: нет данных

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 367

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 338 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Хилтон», ООО «Атриум», ООО «Мега», ООО «Афганец», НОУ «Институт виртуальных технологий в образовании».

КАРЬЕРА: Наиболее полную характеристику Синяговского дал в суде московский участковый Ю.А. Хмелев: «Ведет антисоциальный образ жизни, бомж, употребляет наркотики, состоит на учете в ОВД по району Измайлово г. Москвы как алкоголик». С 2003 года Синяговский почти не живет дома, хотя с тех пор зарегистрировал не меньше половины из трех с лишним сотен своих компаний. Московский арбитраж снял налоговые претензии с оптового торговца зерном ЗАО «Росзерно», которое сотрудничало со структурами Синяговского. По меткому определению суда, «то обстоятельство, что сосед Синяговского А.С. в своих объяснениях указал, что не видел последнего 2 года, и его разыскивает милиция, не имеет правового значения».

17

Ирина Олеговна Медова

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 33 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 331

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 334 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «ЧарБухСервис», ООО «ИнжЭкоГеоТех», ООО «СтройПлюсТрейд», ООО «Спецкомтехника МКС».

КАРЬЕРА: Хотя Медова и потеряла свой паспорт в 2006 году, что могло бы стать логичным стартом карьеры, ее путь в бизнесе начался раньше — еще в октябре 2002 года она зарегистрировала пять компаний. Среди фирм, которые сотрудничали со структурами Медовой и вызвали вопросы со стороны налоговых органов, можно отметить московские строительные компании «Нитис» и ХСТФ «Фобос».

18

Сергей Валентинович Аносов

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 44 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: более 300

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 157 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Лигион», ООО «Моби», ООО «Триада», Фонд содействия развитию малого предпринимательства «Бизнесмен».

КАРЬЕРА: Деловые интересы Аносова простираются от Хабаровска до Калининграда, но живет он по всей видимости в столице. В 1990-е годы привлекал внимание правоохранительных органов. Так, 23 октября 1997 года Аносов был задержан в вестибюле метро «Шаболовская» в Москве, у него было изъято 0,1 грамма опия. В управлении своими компаниями не участвует. ООО «Аграрно-промышленное предприятие «Развитие» (Кострома) купило у компании Аносова «Одра» имущества на 6 млн рублей. Сделка была основанием для получения налоговых вычетов, но вызвала вопросы у налоговой инспекции, и вычеты были оспорены в суде.

19

Владимир Владимирович Майоров

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 33 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: более 300

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор не менее 200 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Резюмер XXI», ООО «Столичник», ООО «Конверс», ООО «Топливная энергетика», ООО «Креатив».

КАРЬЕРА: Инвалид второй группы, наблюдавшийся у психиатра с 1991 года в связи с психическим расстройством, как и многие другие участники рейтинга, потерял свой паспорт — впоследствии тот был возвращен неизвестными лицами. Человек с обширными деловыми связями: среди его заказчиков дочерние структуры «Транснефти» (ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»; головная компания — оператор магистральных трубопроводов России) и Департамента имущества города Москвы (ГУП «Специализированное управление по тоннельным работам №29»). Заказчики заплатили фирмам Майорова больше 10 млн рублей за поставки химических веществ (СМН) и работы «по устройству «Стены в грунте» в количестве 600 куб. м» (СУТР №29). Налоговая инспекция не хотела признавать расходы по этим сделкам и связанные с ними налоговые вычеты, но оба раза не смогла доказать в судах отсутствие у Майорова реальных деловых отношений с партнерами.

20

Константин Сергеевич Пушников

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: поселок Двуреченск, Свердловская область

ВОЗРАСТ: 33 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 277

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 123 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Шепра», ООО «Сапшо», ООО «Изон», ООО «Мобия», ООО «Глориозо».

КАРЬЕРА: Биография Пушникова известна со слов его отца и матери, которых опрашивали свердловские налоговики. В 1999 году он вернулся в родной Двуреченск из армии, но вскоре уехал в Москву. Дважды терял паспорт, а один раз менял старый, пришедший в негодность. Бизнес-интересы Пушникова в основном сосредоточены в столице, где зарегистрировано более 250 его компаний.

21

Валентин Васильевич Слисарчук

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 70 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 271

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 280 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Декор», ООО «Космея», ООО «Участие», ООО «Шервуд», ООО «Добрый бор».

КАРЬЕРА: Расцвет предпринимательской деятельности пришелся на время подработки Слисарчука в консалтинговой фирме «Гранд» в 2004−2006 годах. В его обязанности входило оформление компаний, которые, согласно его показаниям в арбитраже, впоследствии должны были переписываться на других людей. Этого, однако, не происходило. В отличие от прочих участников рейтинга имеет четкую региональную специализацию — абсолютное большинство его компаний зарегистрированы в Москве и Санкт-Петербурге. Фирмы Слисарчука фигурируют в налоговых разбирательствах компаний «Московский завод «Кристалл», «Фаберлик» и «Курская кожа».

ТАТЬЯНА, 65 лет,

жена Валентина Слисарчука

«Муж с вами говорить не станет, да и не надо, он все равно псих. Я его уже один раз сдавала в психушку на месяц. Потом, правда, сжалилась и забрала. Но по полнолуниям он меня продолжает доставать. Он ведь постоянно впутывается в истории. И все потому что игроман. А вообще обидно — ведь хороший был. Всю жизнь города строил, пахал. Ташкент отстроил, потом Тольятти, потом Набережные Челны. Но «Спортлото» его сгубило. А с этими фирмами так было. Лет пять назад ему знакомый рассказал, что можно получить 250 рублей просто так: мол, оставить свою подпись на какой-то бумажке. А 250 рублей — это 10 билетов. Муж-то мой — идиот, не смотрел, что подписывает. Уж сколько он таких бумаг подписал, не знаю. Продолжалось это несколько месяцев. Я про эту историю узнала, только когда в почте нашла повестку в суд. Ну что, ходили. Судья усатый был. Мой объяснил, что не преступник он, что на билеты не хватало. Он, конечно, дурак, но честный. Он читал все книги из серии «Жизнь замечательных людей». И отпустил его судья. Зову его теперь «мой миллиардер». В какие он еще аферы с тех пор вляпался, и представить страшно. Но из него же и слова не вытащить. Да и вижу я его, как и его пенсию, очень редко».

22

Михаил Геннадьевич Кедров

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Красноярск

ВОЗРАСТ: нет данных

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 259

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 107 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Клондайк», ООО «Кристобель», ООО «Карат», ООО «Каскад», ООО «Континент».

КАРЬЕРА: Подавляющее большинство компаний, учрежденных Кедровым, появились в 2002−2004 годах. Как сам он рассказал оперуполномоченному 5 отдела ГУВД по г. Москве, именно тогда он пытался устроиться на работу и оставлял во множестве организаций ксерокопии своих документов. Тем не менее ряд его фирм появились совсем недавно — например, ООО «Курортное агентство» (2012 год, Курская область). Несмотря на то что родом он из Сибири, а живет, по последним данным, в Москве, чаще всего его компании всплывают при налоговых проверках ростовских компаний — «Ростсельмашэнерго», «Ростовский литейный завод» и «Транспортная компания «Ростсельмаш».

23

Владимир Апполинарович Запольский

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 33 года

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: более 300

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор не менее 200 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Инновационный центр», ООО «Технологии развития», ООО «Все очень просто».

КАРЬЕРА: Основатель «Центра делового планирования» и еще двух сотен компаний умер от злоупотребления спиртными напитками и несколько лет не дожил до главной сделки созданных им фирм. Это случилось в 2011 году, когда Департамент ЖКХ г. Москвы проводил конкурс на закупку противогололедных реагентов на 2 млрд рублей. Один из победителей конкурса — ЗАО «НПО «Реаген ты» — предоставил требуемые финансовые гарантии в виде поручительства на 2,5 млрд от компании «Альфа Ком», учредителем которой перед конкурсом стала одна из компаний Запольского.

24

Евгений Михайлович Бойцов

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: Москва

ВОЗРАСТ: 35 лет

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 210

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 298 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Бизнесторг», ООО «Дизельторг», ООО «Дентторг», ООО «Импульс-Торг», ООО «КонсулОптТорг».

КАРЬЕРА: Пик деловой активности Бойцова пришелся на 2002−2004 годы, когда он работал курьером в пяти юридических конторах, в каждой из которых он оставлял ксерокопию своего паспорта. По последним данным, является грузчиком-маркировщиком ЗАО «Керамика». Был директором ООО «МаксиСталь» — одной из фирм, которые использовала для мошенничества семья Сергеевых, задержанная в 2012 году на Рублевке. По данным полиции, Сергеевы размещали в интернете объявления о продаже стройматериалов по низким ценам, просили у клиентов предоплату, после чего фирмы-однодневки, с которыми были заключены соглашения, исчезали. Всего в деле больше 50 пострадавших, сумма ущерба — более 80 млн рублей.

25

Юлия Геннадьевна Копылова

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА: деревня Ольхи, Тульская область

ВОЗРАСТ: нет данных

ЧИСЛО УЧРЕЖДЕННЫХ КОМПАНИЙ: 183

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ОПЫТ: гендиректор 277 компаний

ИНТЕРЕСНЫЕ АКТИВЫ: ООО «Фродо», ООО «Этто», ООО «Вензелъ», ООО «ВДВ-Снаб», ООО «Ком-Бат».

КАРЬЕРА: Дом, в котором согласно адресу регистрации проживает Юлия Копылова, представляет собой снесенное общежитие. Неудивительно, что предпринимательница, которая заслужила доверие санатория Управления делами президента «Барвиха» (она поставляет туда кожгалантерею), не слишком часто бывает в родной деревне. В бизнес Копылову привел знакомый по фамилии Щекин, одолживший у нее паспорт. Ее интересы не ограничиваются кожей: среди компаний, переводивших деньги на счета фирм Копыловой, «Южная строительная компания» (Астрахань) и «Ногинский завод топливной аппаратуры» (Московская область).