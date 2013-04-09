Запретов на миллион жителей 114.7
Всего запретов 10.5
Пример документа: Брошюра «Расовая гигиена и демографическая политика в национал-социалистической Германии (Биологические основы и их осмысленное применение для сохранения и приумножения нордической крови)» под издательством «Русская правда» — 2000″
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Число судебных решений на миллион населения

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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В России существует исчерпывающий федеральный список экстремистских материалов, которые нельзя хранить, воспроизводить и распространять массовым образом. Он насчитывает (по состоянию на начало марта 2013 года) 1669 пунк-тов и регулярно обновляется за счет решений судов. Так, лозунг «Россия для русскихъ», с твердым знаком, был поставлен вне закона решением Черемушкинского суда г. Москвы, а дневники Йозефа Геббельса — Миякинским райсудом Башкортостана. Поскольку экстремистская природа информационных материалов признается судом по месту их «распространения, обнаружения или нахождения организации, осуществившей производство», статистика судебных решений может служить показателем активности экстремистов в регионах России. При пересчете учитывалось количество судебных решений на душу населения в том или ином регионе.

В качестве примеров использованы описания запрещенных материалов из федерального списка, опубликованного на сайте министерства юстиции РФ.