Запретов на миллион жителей … 114.7 Всего запретов … 10.5 Пример документа: Брошюра «Расовая гигиена и демографическая политика в национал-социалистической Германии (Биологические основы и их осмысленное применение для сохранения и приумножения нордической крови)» под издательством «Русская правда» — 2000″ 0 114 Число судебных решений на миллион населения

В России существует исчерпывающий федеральный список экстремистских материалов, которые нельзя хранить, воспроизводить и распространять массовым образом. Он насчитывает (по состоянию на начало марта 2013 года) 1669 пунк-тов и регулярно обновляется за счет решений судов. Так, лозунг «Россия для русскихъ», с твердым знаком, был поставлен вне закона решением Черемушкинского суда г. Москвы, а дневники Йозефа Геббельса — Миякинским райсудом Башкортостана. Поскольку экстремистская природа информационных материалов признается судом по месту их «распространения, обнаружения или нахождения организации, осуществившей производство», статистика судебных решений может служить показателем активности экстремистов в регионах России. При пересчете учитывалось количество судебных решений на душу населения в том или ином регионе.

В качестве примеров использованы описания запрещенных материалов из федерального списка, опубликованного на сайте министерства юстиции РФ.