Я РАСТУ ПО ДНЯМ ИЛИ ПО ЧАСАМ?

ЕСЛИ Я ПРИДУМАЮ ЕЩЕ ОДНУ БУКВУ, ЕЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?

Спросил: Гоша Киселев, 9 лет
Ответила: Софья Леонидовна Корчикова, кандидат филологических наук

В русском языке каждая буква (кроме «ъ» и «ь») обозначает определенный звук. Например, произносим звук «о» — пишем «о», произносим «к» — пишем «к» и т. д. В алфавите есть все необходимые буквы для обозначения всех существующих в природе нашего языка звуков. А так как новый звук еще не родился, то и буква ему не нужна.

ПОЧЕМУ МАМА И ПАПА МНЕ ВРУТ ПРО ДЕТЕЙ? Я САМ ДАВНО ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ОНИ РОДЯТСЯ…

Спросил: Данила Невеселый, 7 лет
Ответила: Наталья Ингридовна Кигай, психоаналитик

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Дорогой Данила! Мама и папа «врут про детей» и про то, как они родятся, потому что боятся говорить правду. Чего они боятся? Некоторые страхи остались у них с тех времен, когда они сами были детьми, а взрослые говорили им, что знать про такие вещи неприлично. Некоторые страхи у них от опытов подростковой и более взрослой жизни. Еще, может быть, они боятся, что ты захочешь новые знания сразу применить на практике, и не знают, как убедить тебя этого не делать, — видимо, им в голову не приходят никакие убедительные аргументы. Кроме того, они боятся, что, зная такие «взрослые» вещи, ты тем самым многое поймешь о них самих.

У МЕНЯ ТОЖЕ ЭНДИВИДАЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ? КТО ТАК РЕШИЛ? НЕУЖЕЛИ У ВСЕХ-ВСЕХ НА ЗЕМЛЕ СРАВНИЛИ ОТПЕЧАТКИ? МОЖЕТ, ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ВСЕ-ТАКИ?

Спросил: Константин Охапкин, 7 лет
Ответил: Владимир Георгиевич Клещев, полковник милиции,
начальник отдела по экспертно-криминалистическому
обеспечению ГУВД округа Балашиха

Уникальность отдельно взятых отпечатков пальцев руки — закон дактилоскопии, чья безусловная справедливость подтверждается двухсотлетней практикой. Дактилоскопическая регистрация определена как наука в 1823 году — тогда исследователи установили, что пальцы рук каждого человека имеют особенные узоры, которые образуются валиками и бороздками эпидермы еще в период внутриутробной жизни. (Согласно учебнику криминалистики параметры линейной возвышенности таковы: ширина 0,4−0,5 мм, высота — 0,1−0,4 мм.) Эти узоры не подвержены трансформациям, при повреждении восстанавливаются в первозданном виде. Если преступник оставил отпечатки своих пальцев, у него не много шансов уйти от правосудия.

ПОЧЕМУ В РАСКРАСКАХ НЕ РИСУЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ?

Спросила: Марина Лапшева, 6 лет
Ответила: Ольга Николаевна Павлова, кандидат психологических наук, психоаналитик

Прежде всего это выгодно родителям. Они хотят, чтобы их дети были белые и пушистые. В процессе раскрашивания ребенок подспудно отождествляет себя с персонажем, над которым работает. Принято считать, что чем больше положительных персонажей он раскрасит, тем больше в нем будет белизны и пушистости.

ПРАВДА ЛИ, ЧТО РАНЬШЕ АКТЕРОВ НЕ УВАЖАЛИ?

Спросила: Настя Гусева, 10 лет
Ответил: Геннадий Григорьевич Дадамян, заслуженный деятель искусств РФ,
профессор кафедры менеджмента РАТИ (ГИТИС)

Правда. В России, как правило, актеров любили, награждали, но никогда не уважали. Впрочем, это касается не только актеров, а всех работников искусств.

ЧТО ТАКОЕ «ОСКОМИНА»? КАК ЕЕ «НАБИВАЮТ»?

Спросил: Валентин Григорьев, 6 лет
Ответила: Ирина Борисовна Левонтина, старший научный сотрудник Института
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, кандидат филологических наук

Оскомина — древнее слово, восходит, возможно, к праиндоевропейскому корню. К сожалению, единственный выразительный элемент, связанный с происхождением слова, это корень «ском» — однокоренные слова встречаются в русских говорах. Например, «скомить» — означает «тосковать», «зудеть», «ныть». А также употребляется для обозначения вкуса в диапазоне от кислого до сладкого. Почему «оскомину» именно «набивают», ни в одном имеющемся в нашем распоряжении словаре не зафиксировано.

КОГДА ЛЮДИ СТАЛИ НОСИТЬ ПУГОВИЦЫ?

Спросила: Марго Баскакова, 5 лет
Ответила: Тамара Игоревна Шестопалова, владелица мастерской по пошиву театральных костюмов

Пуговица уходит корнями в Древнюю Грецию — куда же еще? Древние греки крепили свои туники на плече, набрасывая петли на чудом прилаженные к ткани разномастные пуговицы. Удобные дырочки для пуговицы изобрели лишь в XIII веке, когда средневековой Европе надоели колкие броши и неверные защипы. Тогда же был издан замечательный закон о пуговицах, обязывающий население застегиваться как следует. Вскоре практические достоинства пуговицы дополнились функциями украшения. Золото, серебро, слоновая кость — материал, из которого пуговица изготовлена, а также изощренность самого изделия свидетельствовали о благосостоянии ее носителя. На своем долгом веку пуговица побывала часами, миниатюрным тайником, амулетом и, конечно же, уликой. Берегите ваши пуговицы.

КТО ПРИДУМАЛ БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ?

Спросил: Паша Клюев, 6 лет
Ответил: Геннадий Крамаренко, эксперт научно-исследовательской химической лаборатории

В начале XIX века французские военные создали мясной порошок, состоящий из мяса, соли и маисовой муки. Солдаты восприняли продукт, мягко говоря, вяло. Но уже в 80-х годах того же века производство продукта приобрело промышленные масштабы. Выглядело это так: нежирное мясо доводили до состояния каши, солили и сушили в виде пластин. После этого пластины превращали в порошок. Прессовать порошок в кубики стали позднее. Хочу добавить, что предмет моего комментария не имеет отношения к теме вкусной и здоровой пищи.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РЫБИЙ ГРИПП, И ЕСЛИ ДА, МОЖНО ЛИ ИМ ЗАРАЗИТЬСЯ, ПОЦЕЛОВАВ РЫБУ?

Спросил: Даня Эльконин, 7 лет
Ответил: Виктор Абрамович Зуев, вирусолог, академик РАН

Рыбий грипп, который передавался бы людям, до сих пор не описан. Но многовековое общение с рыбой ни разу к такому случаю не приводило.

Я РАСТУ ПО ДНЯМ ИЛИ ПО ЧАСАМ?

Спросила: Анна Захарова, 7 лет
Ответил: Анатолий Вигдоров, кандидат физических наук

Нельзя исключить такую замечательную возможность, что ты растешь по секундоминутам, складывающимся в часодни. Скорость твоего роста находится в прямой зависимости от генетической предрасположенности организма, которая навязывает ему особенные правила житья-бытья. Даже твои ногти, волосы и ступни имеют скорость отрастания, отличную от аналогичных скоростей, существующих в организмах твоих знакомых коллег по взрослению. Каковы же они, твои скорости, следует спросить осмотревших тебя Айболитов. Но я сомневаюсь, что и они смогут ответить наверняка.

КАК ПУШКИН ЛЕЧИЛ ЗУБЫ?

Спросила: Елизавета Ненашева, 11 лет
Ответил: Ефим Григорьевич Эдль, кандидат исторических наук

Во всяком случае для этого ему приходилось открывать рот — также как и всем нам. Возможно, еще Арина Родионовна в свое время поделилась с ним некоторыми народными хитростями (разные отвары, снадобья с грядки и прочее). Если же зуб надо было удалять, Пушкин шел к зубоволоке (которым, кстати, еще со времен Средневековья по совместительству являлся парикмахер), и тот выдирал несчастный пушкинский зуб безо всякой предварительной «заморозки». Так что Александру Сергеевичу остается только посочувствовать. К сожалению, задним числом.

ПОЧЕМУ ПАПИНА СИГАРЕТА ВКУСНО ПАХНЕТ, ПОКА НЕ ГОРИТ? А КОГДА ОНА ГОРИТ, ТО НЮХАТЬ СОВСЕМ НЕОХОТА?

Спросил: Александр Медведев, 8 лет
Ответил: Эркин Тузмухамедов, табачный эксперт

При горении материалы быстро меняют свою природу и, разрушаясь, могут издавать не совсем приятные запахи. Попробуй поджарить любимый леденец — к примеру, чупа-чупс. Не думаю, что запах горелого «чупса» доставит тебе удовольствие. С сигаретой дела обстоят несколько сложнее. Сигарета сделана из высушенного табака, который обернут в бумагу. Чтобы бумага была белой, ее обрабатывают хлоркой. Чтобы сигарета равномерно горела и не гасла, ее обрабатывают селитрой или другими азотистыми соединениями, ускоряющими горение. Сигарета горит при очень высокой температуре — в конусе температура горения достигает 900 градусов Цельсия! Сам по себе запах табака довольно приятен. При сгорании табака образуется огромное количество новых веществ. Причем образуются они в результате нескольких процессов — в самой зоне горения происходят процессы пиросинтеза, то есть образования новых веществ при очень высокой температуре; дым здесь не образуется. В той части сигареты, где табак тлеет, температура ниже, и образуется дым. В этой зоне сигареты происходит так называемая «сухая дистилляция», где образуются другие вещества. Эти-то вещества и рождают новый запах.

МУХИ ПРАВДА УМИРАЮТ, ЕСЛИ ПОПРОБУЮТ МУХОМОР?

Спросила: Василиса Лазутина, 8 лет
Ответил: Андрей Петрович Ткачук, биолог

В старину из мухоморов делали специальный настой, избавляющий жилье от мух. Кроме того, знахари практиковали врачевание мухоморами. Сейчас, конечно, мухоморами людей не лечат, но дикие звери видят в высокотоксичном мухоморе отличное глистогонное средство и поэтому с удовольствием его едят.

ПОЧЕМУ У НАС НЕ ДЕЛАЮТ КРАСИВЫЕ АВТОМОБИЛИ?

Спросил: Андрей Ропшин, 10 лет
Ответил: Александр Николаевич Захаров, автомобильный дизайнер

В советское время автомобили в основном были нужны грузовые, для оснащения армии и промышленности. Не красивые, а дешевые. Легковых машин выпускалось очень мало — в основном для поощрения передовиков производства. За оставшимися выстраивались бесконечные очереди. Легковушки расхватывали не раздумывая, красивые они или нет. В условиях плановой экономики и отсутствия конкуренции порода наших автомобилей не улучшалась, а внешние формы заимствовались у иностранных образцов. В начале прошлого века русские художники и дизайнеры открыли на Западе новую страницу в мировом искусстве, но на родине дизайн был не нужен. Мы не создали своей школы дизайна, своего стиля, своих «автомобилей-классиков», но и в этих жутких условиях у нас появились такие эпохальные автомобили, как «Победа» и «Нива». В момент своего появления были очень современны и красивы двадцать первая «Волга» и четыреста восьмой «Москвич». У нас много талантливых людей, способных создавать инженерные шедевры мирового уровня там, где есть реальная конкуренция, например в военной промышленности. Наши танки, самолеты, ракеты не только совершенны, но и очень красивы. Сейчас Россия стала открытой и рыночной, здесь выпускаются автомобили крупнейших автомобильных концернов, а наши талантливые дизайнеры у них работают. Это значит совсем скоро и мы будем проектировать современные и красивые машины.

ЗАЧЕМ МУЖЧИНЕ СОСКИ?

Спросил: Марк Томилин, 9 лет
Ответил: Олег Деев, уролог

Пока природа размышляет, кем сделать дремлющее в утробе существо — мальчиком или девочкой, — на всякий случай готовит оба комплекта половых признаков. Когда же она принимает решение, то создает либо женский, либо мужской гормональный фон, включая соответствующие половые железы. А второй, теперь уже лишний комплект признаков, забирает из утробы не целиком. Соски — не единственный волнующий нюанс, доставшийся мужчинам от женских признаков. Кстати, девочкам тоже кое-что перепало от нашего комплекта, только, по‑моему, их это меньше волнует.