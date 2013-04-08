Я РАСТУ ПО ДНЯМ ИЛИ ПО ЧАСАМ?

ЕСЛИ Я ПРИДУМАЮ ЕЩЕ ОДНУ БУКВУ, ЕЕ БУДУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
Спросил: Гоша Киселев, 9 лет
Ответила: Софья Леонидовна Корчикова, кандидат филологических наук
В русском языке каждая буква (кроме «ъ» и «ь») обозначает определенный звук. Например, произносим звук «о» — пишем «о», произносим «к» — пишем «к»
ПОЧЕМУ МАМА И ПАПА МНЕ ВРУТ ПРО ДЕТЕЙ? Я САМ ДАВНО ЗНАЮ, ПОЧЕМУ ОНИ РОДЯТСЯ…
Спросил: Данила Невеселый, 7 лет
Ответила: Наталья Ингридовна Кигай, психоаналитик
Дорогой Данила! Мама и папа «врут про детей» и про то, как они родятся, потому что боятся говорить правду. Чего они боятся? Некоторые страхи остались у них с тех времен, когда они сами были детьми, а взрослые говорили им, что знать про такие вещи неприлично. Некоторые страхи у них от опытов подростковой и более взрослой жизни. Еще, может быть, они боятся, что ты захочешь новые знания сразу применить на практике, и не знают, как убедить тебя этого не делать, — видимо, им в голову не приходят никакие убедительные аргументы. Кроме того, они боятся, что, зная такие «взрослые» вещи, ты тем самым многое поймешь о них самих.
У МЕНЯ ТОЖЕ ЭНДИВИДАЛЬНЫЕ ОТПЕЧАТКИ ПАЛЬЦЕВ? КТО ТАК РЕШИЛ? НЕУЖЕЛИ У ВСЕХ-ВСЕХ НА ЗЕМЛЕ СРАВНИЛИ ОТПЕЧАТКИ? МОЖЕТ, ЕСТЬ ПОХОЖИЕ ВСЕ-ТАКИ?
Спросил: Константин Охапкин, 7 лет
Ответил: Владимир Георгиевич Клещев, полковник милиции,
начальник отдела по экспертно-криминалистическому
обеспечению ГУВД округа Балашиха
Уникальность отдельно взятых отпечатков пальцев руки — закон дактилоскопии, чья безусловная справедливость подтверждается двухсотлетней практикой. Дактилоскопическая регистрация определена как наука в 1823 году — тогда исследователи установили, что пальцы рук каждого человека имеют особенные узоры, которые образуются валиками и бороздками эпидермы еще в период внутриутробной жизни. (Согласно учебнику криминалистики параметры линейной возвышенности таковы: ширина
ПОЧЕМУ В РАСКРАСКАХ НЕ РИСУЮТ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ?
Спросила: Марина Лапшева, 6 лет
Ответила: Ольга Николаевна Павлова, кандидат психологических наук, психоаналитик
Прежде всего это выгодно родителям. Они хотят, чтобы их дети были белые и пушистые. В процессе раскрашивания ребенок подспудно отождествляет себя с персонажем, над которым работает. Принято считать, что чем больше положительных персонажей он раскрасит, тем больше в нем будет белизны и пушистости.
ПРАВДА ЛИ, ЧТО РАНЬШЕ АКТЕРОВ НЕ УВАЖАЛИ?
Спросила: Настя Гусева, 10 лет
Ответил: Геннадий Григорьевич Дадамян, заслуженный деятель искусств РФ,
профессор кафедры менеджмента РАТИ (ГИТИС)
Правда. В России, как правило, актеров любили, награждали, но никогда не уважали. Впрочем, это касается не только актеров, а всех работников искусств.
ЧТО ТАКОЕ «ОСКОМИНА»? КАК ЕЕ «НАБИВАЮТ»?
Спросил: Валентин Григорьев, 6 лет
Ответила: Ирина Борисовна Левонтина, старший научный сотрудник Института
русского языка им. В. В. Виноградова РАН, кандидат филологических наук
Оскомина — древнее слово, восходит, возможно, к праиндоевропейскому корню. К сожалению, единственный выразительный элемент, связанный с происхождением слова, это корень «ском» — однокоренные слова встречаются в русских говорах. Например, «скомить» — означает «тосковать», «зудеть», «ныть». А также употребляется для обозначения вкуса в диапазоне от кислого до сладкого. Почему «оскомину» именно «набивают», ни в одном имеющемся в нашем распоряжении словаре не зафиксировано.
КОГДА ЛЮДИ СТАЛИ НОСИТЬ ПУГОВИЦЫ?
Спросила: Марго Баскакова, 5 лет
Ответила: Тамара Игоревна Шестопалова, владелица мастерской по пошиву театральных костюмов
Пуговица уходит корнями в Древнюю Грецию — куда же еще? Древние греки крепили свои туники на плече, набрасывая петли на чудом прилаженные к ткани разномастные пуговицы. Удобные дырочки для пуговицы изобрели лишь в XIII веке, когда средневековой Европе надоели колкие броши и неверные защипы. Тогда же был издан замечательный закон о пуговицах, обязывающий население застегиваться как следует. Вскоре практические достоинства пуговицы дополнились функциями украшения. Золото, серебро, слоновая кость — материал, из которого пуговица изготовлена, а также изощренность самого изделия свидетельствовали о благосостоянии ее носителя. На своем долгом веку пуговица побывала часами, миниатюрным тайником, амулетом и, конечно же, уликой. Берегите ваши пуговицы.
КТО ПРИДУМАЛ БУЛЬОННЫЕ КУБИКИ?
Спросил: Паша Клюев, 6 лет
Ответил: Геннадий Крамаренко, эксперт научно-исследовательской химической лаборатории
В начале XIX века французские военные создали мясной порошок, состоящий из мяса, соли и маисовой муки. Солдаты восприняли продукт, мягко говоря, вяло. Но уже в
СУЩЕСТВУЕТ ЛИ РЫБИЙ ГРИПП, И ЕСЛИ ДА, МОЖНО ЛИ ИМ ЗАРАЗИТЬСЯ, ПОЦЕЛОВАВ РЫБУ?
Спросил: Даня Эльконин, 7 лет
Ответил: Виктор Абрамович Зуев, вирусолог, академик РАН
Рыбий грипп, который передавался бы людям, до сих пор не описан. Но многовековое общение с рыбой ни разу к такому случаю не приводило.
Я РАСТУ ПО ДНЯМ ИЛИ ПО ЧАСАМ?
Спросила: Анна Захарова, 7 лет
Ответил: Анатолий Вигдоров, кандидат физических наук
Нельзя исключить такую замечательную возможность, что ты растешь по секундоминутам, складывающимся в часодни. Скорость твоего роста находится в прямой зависимости от генетической предрасположенности организма, которая навязывает ему особенные правила житья-бытья. Даже твои ногти, волосы и ступни имеют скорость отрастания, отличную от аналогичных скоростей, существующих в организмах твоих знакомых коллег по взрослению. Каковы же они, твои скорости, следует спросить осмотревших тебя Айболитов. Но я сомневаюсь, что и они смогут ответить наверняка.
КАК ПУШКИН ЛЕЧИЛ ЗУБЫ?
Спросила: Елизавета Ненашева, 11 лет
Ответил: Ефим Григорьевич Эдль, кандидат исторических наук
Во всяком случае для этого ему приходилось открывать рот — также как и всем нам. Возможно, еще Арина Родионовна в свое время поделилась с ним некоторыми народными хитростями (разные отвары, снадобья с грядки и прочее). Если же зуб надо было удалять, Пушкин шел к зубоволоке (которым, кстати, еще со времен Средневековья по совместительству являлся парикмахер), и тот выдирал несчастный пушкинский зуб безо всякой предварительной «заморозки». Так что Александру Сергеевичу остается только посочувствовать. К сожалению, задним числом.
ПОЧЕМУ ПАПИНА СИГАРЕТА ВКУСНО ПАХНЕТ, ПОКА НЕ ГОРИТ? А КОГДА ОНА ГОРИТ, ТО НЮХАТЬ СОВСЕМ НЕОХОТА?
Спросил: Александр Медведев, 8 лет
Ответил: Эркин Тузмухамедов, табачный эксперт
При горении материалы быстро меняют свою природу и, разрушаясь, могут издавать не совсем приятные запахи. Попробуй поджарить любимый леденец — к примеру, чупа-чупс. Не думаю, что запах горелого «чупса» доставит тебе удовольствие. С сигаретой дела обстоят несколько сложнее. Сигарета сделана из высушенного табака, который обернут в бумагу. Чтобы бумага была белой, ее обрабатывают хлоркой. Чтобы сигарета равномерно горела и не гасла, ее обрабатывают селитрой или другими азотистыми соединениями, ускоряющими горение. Сигарета горит при очень высокой температуре — в конусе температура горения достигает 900 градусов Цельсия! Сам по себе запах табака довольно приятен. При сгорании табака образуется огромное количество новых веществ. Причем образуются они в результате нескольких процессов — в самой зоне горения происходят процессы пиросинтеза, то есть образования новых веществ при очень высокой температуре; дым здесь не образуется. В той части сигареты, где табак тлеет, температура ниже, и образуется дым. В этой зоне сигареты происходит так называемая «сухая дистилляция», где образуются другие вещества. Эти-то вещества и рождают новый запах.
МУХИ ПРАВДА УМИРАЮТ, ЕСЛИ ПОПРОБУЮТ МУХОМОР?
Спросила: Василиса Лазутина, 8 лет
Ответил: Андрей Петрович Ткачук, биолог
В старину из мухоморов делали специальный настой, избавляющий жилье от мух. Кроме того, знахари практиковали врачевание мухоморами. Сейчас, конечно, мухоморами людей не лечат, но дикие звери видят в высокотоксичном мухоморе отличное глистогонное средство и поэтому с удовольствием его едят.
ПОЧЕМУ У НАС НЕ ДЕЛАЮТ КРАСИВЫЕ АВТОМОБИЛИ?
Спросил: Андрей Ропшин, 10 лет
Ответил: Александр Николаевич Захаров, автомобильный дизайнер
В советское время автомобили в основном были нужны грузовые, для оснащения армии и промышленности. Не красивые, а дешевые. Легковых машин выпускалось очень мало — в основном для поощрения передовиков производства. За оставшимися выстраивались бесконечные очереди. Легковушки расхватывали не раздумывая, красивые они или нет. В условиях плановой экономики и отсутствия конкуренции порода наших автомобилей не улучшалась, а внешние формы заимствовались у иностранных образцов. В начале прошлого века русские художники и дизайнеры открыли на Западе новую страницу в мировом искусстве, но на родине дизайн был не нужен. Мы не создали своей школы дизайна, своего стиля, своих «автомобилей-классиков», но и в этих жутких условиях у нас появились такие эпохальные автомобили, как «Победа» и «Нива». В момент своего появления были очень современны и красивы двадцать первая «Волга» и четыреста восьмой «Москвич». У нас много талантливых людей, способных создавать инженерные шедевры мирового уровня там, где есть реальная конкуренция, например в военной промышленности. Наши танки, самолеты, ракеты не только совершенны, но и очень красивы. Сейчас Россия стала открытой и рыночной, здесь выпускаются автомобили крупнейших автомобильных концернов, а наши талантливые дизайнеры у них работают. Это значит совсем скоро и мы будем проектировать современные и красивые машины.
ЗАЧЕМ МУЖЧИНЕ СОСКИ?
Спросил: Марк Томилин, 9 лет
Ответил: Олег Деев, уролог
Пока природа размышляет, кем сделать дремлющее в утробе существо — мальчиком или девочкой, — на всякий случай готовит оба комплекта половых признаков. Когда же она принимает решение, то создает либо женский, либо мужской гормональный фон, включая соответствующие половые железы. А второй, теперь уже лишний комплект признаков, забирает из утробы не целиком. Соски — не единственный волнующий нюанс, доставшийся мужчинам от женских признаков. Кстати, девочкам тоже кое-что перепало от нашего комплекта, только, по‑моему, их это меньше волнует.