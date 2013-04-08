Я РАСТУ ПО ДНЯМ ИЛИ ПО ЧАСАМ?

В советское время автомобили в основном были нужны грузовые, для оснащения армии и промышленности. Не красивые, а дешевые. Легковых машин выпускалось очень мало — в основном для поощрения передовиков производства. За оставшимися выстраивались бесконечные очереди. Легковушки расхватывали не раздумывая, красивые они или нет. В условиях плановой экономики и отсутствия конкуренции порода наших автомобилей не улучшалась, а внешние формы заимствовались у иностранных образцов. В начале прошлого века русские художники и дизайнеры открыли на Западе новую страницу в мировом искусстве, но на родине дизайн был не нужен. Мы не создали своей школы дизайна, своего стиля, своих «автомобилей-классиков», но и в этих жутких условиях у нас появились такие эпохальные автомобили, как «Победа» и «Нива». В момент своего появления были очень современны и красивы двадцать первая «Волга» и четыреста восьмой «Москвич». У нас много талантливых людей, способных создавать инженерные шедевры мирового уровня там, где есть реальная конкуренция, например в военной промышленности. Наши танки, самолеты, ракеты не только совершенны, но и очень красивы. Сейчас Россия стала открытой и рыночной, здесь выпускаются автомобили крупнейших автомобильных концернов, а наши талантливые дизайнеры у них работают. Это значит совсем скоро и мы будем проектировать современные и красивые машины.