Дивина Крейг
Спасла от пожара своих детей, свою семью, одеяла, воду, еду, кофту и зубную щетку.
Карен Линн Илма
Спасла от пожара двух своих кошек, документы, фотографии, одежду и одеяла.
Лонни Ортега-Джонс
Спасла от пожара своего сына, собаку и коммуникатор Palm Treo. После этого вынесла из дома коробку с драгоценностями.
Анхел Рамон Луну-Контла
Спас от пожара свой саксофон.
Джин Фуксу
Спас от пожара важные документы, свитера и подушку.
Кевин Мак-Кьюн
Спас от пожара игровую приставку PlayStation и игры к ней.
Мишель Диллард
Спасла от пожара Библию, бумажник, пару туфель, диплом об образовании и мобильный телефон Baby Phat.