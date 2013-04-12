Дивина Крейг

Спасла от пожара своих детей, свою семью, одеяла, воду, еду, кофту и зубную щетку.

Карен Линн Илма

Спасла от пожара двух своих кошек, документы, фотографии, одежду и одеяла.

Лонни Ортега-Джонс

Спасла от пожара своего сына, собаку и коммуникатор Palm Treo. После этого вынесла из дома коробку с драгоценностями.

Анхел Рамон Луну-Контла

Спас от пожара свой саксофон.

Джин Фуксу

Спас от пожара важные документы, свитера и подушку.

Кевин Мак-Кьюн

Спас от пожара игровую приставку PlayStation и игры к ней.

Мишель Диллард

Спасла от пожара Библию, бумажник, пару туфель, диплом об образовании и мобильный телефон Baby Phat.