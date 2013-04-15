Атеисты приходят в возбужденное состояние в те моменты, когда призывают Бога покарать их, — выяснили финские психологи, предложив участникам эксперимента зачитать вслух несколько десятков обращений к Всевышнему. Религиозные люди, хотя испытывали неудовольствие от подобных провокаций, оставались хладнокровны
Первая двухголовая акула-бык (Carcharhinus leucas), известная науке. Живой зародыш был обнаружен в брюхе матери, выловленной в Мексиканском заливе
КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что люди с недостатком эмпатии склонны к утилитаристским моральным суждениям
ТАКЖЕ стало известно, что золотые жилы могут образовываться в течение нескольких секунд — в результате землетрясений
НАКОНЕЦ, оказалось, что групповые стимулы заставляют людей избавляться от лишнего веса эффективнее, чем индивидуальные