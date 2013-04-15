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Атеисты приходят в возбужденное состояние в те моменты, когда призывают Бога покарать их, — выяснили финские психологи, предложив участникам эксперимента зачитать вслух несколько десятков обращений к Всевышнему. Религиозные люди, хотя испытывали неудовольствие от подобных провокаций, оставались хладнокровны1.

Первая двухголовая акула-бык (Carcharhinus leucas), известная науке. Живой зародыш был обнаружен в брюхе матери, выловленной в Мексиканском заливе2. Фото: Journal of Fish Biology / C.M. Wagner et al

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Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
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КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что люди с недостатком эмпатии склонны к утилитаристским моральным суждениям3, зеленые насаждения снижают уровень насильственных преступлений в Филадельфии, но не влияют на число краж4, а распространенность мужского гомосексуализма у листоеда Callosobruchus maculatus предсказывает частоту встречаемости женского гомосексуального поведения5. Японские исследователи научились предсказывать визуальные образы из снов при помощи томографа6. Митохондриальная ДНК полинезийцев найдена у вымерших бразильских индейцев батокудо7. Частота сердечных приступов выросла в Греции после финансового кризиса больше чем на 30%8, а менеджеры компаний, состоящих в картельных сговорах, быстрее реализуют свои опционы, нанимают в совет директоров больше людей со стороны и реже, чем коллеги, не озабоченные вниманием антитраста, меняют аудиторов9. Две трети видов птиц на островах Тихого океана были выбиты еще до появления европейцев10. Биологи из Стэнфорда сделали процессор из живой клетки11. Участники поединков в смешанных единоборствах чаще проигрывают, если улыбаются перед началом боя12, обезьяны гелады копируют выражения лиц друг друга13, а годовалые дети способны понимать, что их родители ссорятся14. 60% британцев готовы поддержать убийство террориста с помощью беспилотника в том случае, если он их соотечественник, и только 55% смирятся с расправой над иностранцем15. В США, напротив, убить иностранного террориста готовы 65%, а своего соотечественника — только 41%16.

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ТАКЖЕ стало известно, что золотые жилы могут образовываться в течение нескольких секунд — в результате землетрясений17, температура некоторых участков суши в Пермском периоде могла достигать 73 градусов Цельсия18, а изолированные коралловые рифы могут восстанавливаться после частичного отмирания самостоятельно19. В почти половине случаев опубликованные результаты клинических испытаний в хирургии хотя бы слегка расходятся с наблюдавшимися результатами20. Предки свободноживущих пылевых клещей были паразитами21, а бурые медведи с архипелага Александра у берегов Аляски произошли, скорее всего, от белых медведей22. Билл Гейтс готов дать $100 тыс. тому, кто придумает презерватив следующего поколения23. Бактерии совершают самоубийство по причине заражения вирусной инфекцией24, а простейшие тетрахимена определяют свой пол, случайно выбирая из семи имеющихся25. Каждый год свободы лишаются 3 тыс. человекообразных обезьян, две трети из них — шимпанзе26. Каждый третий человек использует социальные сети, чтобы консультироваться о своем здоровье27. Японские исследователи расшифровали геном одной из линий клеточной культуры HeLa, ведущей свое происхождение из опухоли шейки матки умершей в 1951 году Генриетты Лэкс, но результаты были засекречены по требованию родственников покойной28. Преступники с низкой активностью в передней цингулярной коре становятся рецидивистами в два раза чаще прочих29. Успех ставок на результаты футбольных матчей не зависит от того, насколько человек разбирается в игре30, а черепно-мозговые травмы приводят к атрофии участков мозга у человека31 и у мышей32. Самые радостные книги в XX веке (из тех, что проиндексировал Google) писались в 1920-е годы33.

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НАКОНЕЦ, оказалось, что групповые стимулы заставляют людей избавляться от лишнего веса эффективнее, чем индивидуальные34, уменьшение роста в пожилом возрасте положительно коррелирует с ухудшением здоровья и рассудка35, а афроамериканское население США стало воспринимать себя — по сравнению с 1972 годом — субъективно более счастливым, хотя белые все еще довольны своей жизнью больше36. Роботехники построили 42-килограммового робота-медузу на автономном ходу37 и рассчитали движения робота-ящерицы по песку38. Все гигантские кальмары, известные человеку, по‑видимому, принадлежат к одному виду39. Индийские летучие лисицы практикуют куннилингус40.