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Атеисты приходят в возбужденное состояние в те моменты, когда призывают Бога покарать их, — выяснили финские психологи, предложив участникам эксперимента зачитать вслух несколько десятков обращений к Всевышнему. Религиозные люди, хотя испытывали неудовольствие от подобных провокаций, оставались хладнокровны 1 .

Первая двухголовая акула-бык (Carcharhinus leucas), известная науке. Живой зародыш был обнаружен в брюхе матери, выловленной в Мексиканском заливе 2 . Фото: Journal of Fish Biology / C.M. Wagner et al

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КРОМЕ ТОГО, выяснилось, что люди с недостатком эмпатии склонны к утилитаристским моральным суждениям 3 , зеленые насаждения снижают уровень насильственных преступлений в Филадельфии, но не влияют на число краж 4 , а распространенность мужского гомосексуализма у листоеда Callosobruchus maculatus предсказывает частоту встречаемости женского гомосексуального поведения 5 . Японские исследователи научились предсказывать визуальные образы из снов при помощи томографа 6 . Митохондриальная ДНК полинезийцев найдена у вымерших бразильских индейцев батокудо 7 . Частота сердечных приступов выросла в Греции после финансового кризиса больше чем на 30% 8 , а менеджеры компаний, состоящих в картельных сговорах, быстрее реализуют свои опционы, нанимают в совет директоров больше людей со стороны и реже, чем коллеги, не озабоченные вниманием антитраста, меняют аудиторов 9 . Две трети видов птиц на островах Тихого океана были выбиты еще до появления европейцев 10 . Биологи из Стэнфорда сделали процессор из живой клетки 11 . Участники поединков в смешанных единоборствах чаще проигрывают, если улыбаются перед началом боя 12 , обезьяны гелады копируют выражения лиц друг друга 13 , а годовалые дети способны понимать, что их родители ссорятся 14 . 60% британцев готовы поддержать убийство террориста с помощью беспилотника в том случае, если он их соотечественник, и только 55% смирятся с расправой над иностранцем 15 . В США, напротив, убить иностранного террориста готовы 65%, а своего соотечественника — только 41% 16 .

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ТАКЖЕ стало известно, что золотые жилы могут образовываться в течение нескольких секунд — в результате землетрясений 17 , температура некоторых участков суши в Пермском периоде могла достигать 73 градусов Цельсия 18 , а изолированные коралловые рифы могут восстанавливаться после частичного отмирания самостоятельно 19 . В почти половине случаев опубликованные результаты клинических испытаний в хирургии хотя бы слегка расходятся с наблюдавшимися результатами 20 . Предки свободноживущих пылевых клещей были паразитами 21 , а бурые медведи с архипелага Александра у берегов Аляски произошли, скорее всего, от белых медведей 22 . Билл Гейтс готов дать $100 тыс. тому, кто придумает презерватив следующего поколения 23 . Бактерии совершают самоубийство по причине заражения вирусной инфекцией 24 , а простейшие тетрахимена определяют свой пол, случайно выбирая из семи имеющихся 25 . Каждый год свободы лишаются 3 тыс. человекообразных обезьян, две трети из них — шимпанзе 26 . Каждый третий человек использует социальные сети, чтобы консультироваться о своем здоровье 27 . Японские исследователи расшифровали геном одной из линий клеточной культуры HeLa, ведущей свое происхождение из опухоли шейки матки умершей в 1951 году Генриетты Лэкс, но результаты были засекречены по требованию родственников покойной 28 . Преступники с низкой активностью в передней цингулярной коре становятся рецидивистами в два раза чаще прочих 29 . Успех ставок на результаты футбольных матчей не зависит от того, насколько человек разбирается в игре 30 , а черепно-мозговые травмы приводят к атрофии участков мозга у человека 31 и у мышей 32 . Самые радостные книги в XX веке (из тех, что проиндексировал Google) писались в 1920-е годы 33 .

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