Записал Степан Сердюков. Фотографии Баларама Хеллер ( Balarama Heller ). «Даже в Соединенных Штатах людям, которые верят в ограниченное правительство, не удается эффективно отстаивать свои ценности. В Вашингтоне слишком много лоббистов и беспринципных политиков, чтобы движение снизу могло влиять на происходящее в стране. Но, к счастью, Америка — федерация, и значит, правительства штатов и муниципалитеты имеют полномочия самостоятельно регулировать (или не регулировать) многие сферы жизни. Так что если сконцентрировать свои усилия в одном небольшом штате, можно обойти частные интересы и прямо доносить свои идеи до избирателей. В этом суть нашего проекта «Свободный штат»: переехать в Нью-Гэмпшир, активно участвовать в местной политической жизни и создать более свободное общество еще при нашей жизни. Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Я политолог и несколько лет изучал сецессионизм в развитых странах — политические движения, ставящие своей целью выход из состава государства. Большинство стран постепенно шли к децентрализации. В Соединенных Штатах, напротив, центральное правительство забирало себе все больше полномочий. Я не теряю надежды, что и Америка когда-нибудь последует мировой тенденции. Тогда проект вроде «Свободного штата» приобретает реальное смысловое наполнение.

По просьбе Esquire, фотограф Баларама Хеллер побывал на «Фестивале свободы» в Манчестере, штат Нью-Гэмпшир. См. также

Сначала я думал, что штат мог бы угрожать выходом из состава федерации, чтобы добиться необходимых полномочий, но со временем эта мысль перестала играть в проекте какую-либо роль. Расчеты показывают, что в штатах с населением в районе двух миллионов жителей для серьезного политического влияния достаточно 20 тысяч активистов. В 2001 году, когда мы задумывали «Свободный штат», вся Либертарианская партия США насчитывала 40 тысяч членов; едва ли мы могли рассчитывать на большее. Так что предполагалось собрать 20 тысяч подписей желающих перебраться в Нью-Гэмпшир, а затем уже ехать. На практике люди стали переезжать практически сразу, не дожидаясь соседей. Сейчас в проекте участвуют 14 тысяч человек, а переехали чуть больше тысячи. Теоретически нас мог бы устроить любой небольшой штат — в шорт-листе проекта их было десять, — но у Нью-Гэмпшира были преимущества. В политической культуре штата уже заложены многие близкие нам ценности: низкие налоги, минимальное вмешательство местного правительства в личную жизнь граждан. Существует множество эскапистских проектов, но наш выгодно отличается от них тем, что практически ничего не требует от своих участников. Все, что мы просим, — это переехать в определенный штат. Нам не нужны большие пожертвования, мы не требуем ни от кого жить на платформе посреди океана, не гоним всех в один город, в котором не каждый найдет себе работу. Мы не политическая партия и не говорим людям, что думать и что делать. «Заявление о намерениях», которое подписывают новые участники проекта, гласит только, что они обязуются способствовать созданию общества, в котором роль правительства сведена к защите жизни, свободы и собственности граждан. Нам близка идея правительства, обладающего лишь базовыми структурами — судами и полицией. Мы против патернализма и раздутых социальных государств. При этом все мы люди самых разных убеждений: от анархистов до умеренных либералов, признающих за правительством многие обязанности в сферах типа охраны окружающей среды. Оттенков либертарианства великое множество. В «Свободном штате» есть совет директоров, управляющий орган, который назначает президента проекта, вице-президента, казначея и секретаря. Мы — некоммерческая организация с бюджетом всего лишь 120 тысяч долларов в год. На зарплате только один человек — ассистент президента, она занимается насущными вопросами типа почтовых рассылок. Бюджет вырос за годы, но лишь за счет увеличения числа участников. Мы не берем деньги у фондов и корпораций. Обычный участник жертвует от 25 до 100 долларов в год, и этого вполне хватает. Символ нашего движения — дикобраз, потому что он защищается, но не нападает. Нам хотелось подальше уйти от традиционной символики либертарианцев вроде статуи Свободы. Сейчас мы переделываем весь визуальный ряд — условно говоря для того, чтобы наша символика лучше смотрелась на экране айфона. Это важно: «Свободный штат» стал одним из первых массовых движений, которые сумели как следует воспользоваться преимуществами интернета. В каком-то смысле проект уже добился успеха. Тысяча людей переехали в Нью-Гэмпшир, некоторые были избраны в органы местной власти и добились принятия важных законов. Одна из наших сторонниц в легислатуре штата провела закон, снявший любые ограничения на приобретение, продажу и ношение ножей. Это маленькое дело, но многие жители штата избавились от угрозы уголовного преследования. Кроме того, сторонники проекта играли большую роль в республиканском большинстве легислатуры, сократившем бюджетные расходы штата на 18% за последние два года. При этом республиканцы, хоть и были в большинстве, не проголосовали за отмену признания однополых браков в Нью-Гэмпшире: сторонники нашего проекта в палате представителей сумели убедить их оставить закон в силе. Так что Республиканская партия в штате уже стала более свободолюбивой. Консерваторы нас любят, но либералы зачастую ведут себя враждебно: до сих пор есть люди, считающие, что мы приехали, чтобы захватить власть в штате, а затем выйти из состава США. На деле нам для этого попросту не набрать людей — даже 20 тысяч были бы в штате крохотным меньшинством. Все это довольно печально. Мы бы могли вместе с демократами защищать гражданские свободы и частную жизнь людей, тем более, что некоторые участники проекта вообще избрались в легислатуру от Демократической партии. Сложно сказать, стали ли США менее свободным обществом за последние 50 лет. С одной стороны, во многих сферах, связанных с частной жизнью и гражданскими правами, ситуация улучшилась. В некоторых отраслях произошла дерегуляция. С другой стороны, набирала обороты война с наркотиками, достигшая апогея в 1970−80-е; Америка участвовала во многих войнах, чему большинство либертарианцев всегда противилось. Увеличилось давление на многие личные привычки людей. Если вы, например, курите, то вам часто приходится платить больше налогов; мест, где курение разрешено, стало существенно меньше, чем даже двадцать лет назад. Законодательная база растет, и это само по себе ограничивает свободу человека. Подобная перемена означает, что сейчас у каждого человека гораздо больше шансов без умысла стать преступником. Пока это так, существование «Свободного штата» будет оправданно».

Выдержки из «101 причины переехать в Нью-Гэмпшир"*

3. Законы Нью-Гэмпшира запрещают передавать экспроприированную собственность в частное пользование.

4. В Нью-Гэмпшире разрешено открытое ношение оружия.

5. Единственный штат, где нет закона, обязывающего совершеннолетних пристегиваться в машине.

7. Только в Нью-Гэмпшире автострахование не является обязательным (хотя страховка есть у 89% водителей).

16. В Капитолии Нью-Гэмпшира нет металлоискателей.

18. Конституция штата не запрещает сецессию.

44. Брак между двумя людьми любого пола считается законным.

54. Нью-Гэмпшир граничит с Канадой.

56. В Нью-Гэмпшире самый низкий в США процент живущих за чертой бедности.

65. Налог с продаж бензина в штате составляет $0,196 на галлон (3,7 литра. — Esquire), сигарет — $1,68 доллара на пачку, пива — 30 центов на галлон. Продажа вина и крепкого алкоголя здесь налогом не облагается.

69. В Нью-Гэмпшире очень невелика угроза ураганов, землетрясений, торнадо и лесных пожаров.

* Здесь и далее — цитаты из интернет-форума «Свободного штата».

Жители «Свободного штата» об исходе из Массачусетса

TELECOMGIRL Всем привет! Просто хотела представиться: я недавно приехала к вам из Массачусетской народной республики и уже влюбилась в свободу и красоту Гранитного штата. Приятно познакомиться.

FREESTYLE Добро пожаловать в Шир. Мы рады беженцам из народных республик.

RUSSELL KANNING У них столько социализма, что люди от них бегут, как из некоторых европейских стран.

DAVENEU Сначала они просрали один штат, потом им перестало там нравиться — и они переехали через границу, чтобы просрать еще один. Единственная цель жизни этих людей — загадить хорошее место и уехать в другое, чтобы загадить и его тоже.

BROWNING Я чувствую твою боль.

Жители «Свободного штата» о размножении

ANTISTATE1190 Активисты должны размножаться, чтобы наше демографическое положение улучшалось. Пока правительство на ограничило число детей, как в Китае, размножение — лучшая стратегия в деле борьбы за свободу. До тех пор пока мы будем плодиться быстрее социалистов и этатистов, общество будет становиться все свободнее и свободнее.

1DAYATATIME А сколько детей ты сам планируешь завести?

ANTISTATE1190 Еще не знаю.

ROBIN.FREIHEIT Я думаю, мы все с ума посходим, если родим по 6−7 детей.

Жители «Свободного штата» о выходе из США

PECANART Сукцессия? Что вы думаете о создании отдельного государства?

TRAVISJ Надо предложить Мэну создать конфедерацию — там можно снимать на видео копов при исполнении.

LFD4EVER Я двумя руками за выход из федерации, но еще круче, если они нас попрут на фиг. Вместо того чтобы устраивать референдум, почему просто не игнорировать все законы, которые нарушают конституцию? А когда они начнут жаловаться, сказать: «Если вам что-то не нравится — выгоняйте».

TRAVISJ Это да, но будут ли они с нами торговать, если мы мирно выйдем из федерации?

JOHN EDWARD MERCIER Я не понимаю, как это может произойти мирно. Скорее это будет похоже на трудный развод. Не забывайте, что мы «в союзе» с 49 партнерами, у нас есть какая-то общая собственность и куча долгов.

JERRY Не могу больше молчать! Как вы можете ожидать, что ваши рассуждения о сецессии примут всерьез, если вы даже слово не можете написать без ошибок?

Жители «Свободного штата» о марихуане

VALIENT Думаю переехать в Нью-Гэмпшир. Первый вопрос — легальный статус марихуаны. Ваши соображения?

TIME4LIBERTY Не лучший штат на данный момент, но мы движемся в правильном направлении. Законы о медицинской марихуане и декриминализации прошли обе палаты парламента, но губернатор наложил вето. Общественное мнение за декриминализацию, так что это вопрос времени.

FTL IAN Законы надо менять — приезжайте и помогите нам это сделать!

SANDROCK Наш говнюк-губернатор, воюющий с Библией, сначала агитировал за закон, а потом наложил вето. Нижняя палата решила побороть вето и отправила закон в сенат. По меньшей мере, если вы будете умирать, сможете получить рецепт у врача.