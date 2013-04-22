ЛИС ЛООЙЕН, родилась 30 июня 1933 года:
«Моя мама все время боялась, что ее изнасилуют японцы. Она взяла нас и сама пошла с нами в лагерь. Это был старый госпиталь для заключенных. Ряды кроватей, а в конце ванная. Хотя какая там ванная… Нам дали кровать и мешки, которые служили матрасами. Об освобождении мы узнали только 24 августа. А потом мы встретились с папой. Он работал санитаром, ухаживал за ранеными. Рассказывал, когда кончилась война и людям дали еду, они набросились на нее так жадно, что многие умирали. Он сказал: я похоронил тогда больше людей, чем в войну».
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ЭРНЕСТ ХИЛЛЕН, родился 6 апреля 1934 года:
«Японцы любят детей. Я не видел, чтобы их били. Иногда шлепок, но не более. Однажды мы с другом залезли в хлев и стащили корм для свиней. Он был отвратительный на вкус, но мы взяли на кухне угли и поджарили его. В результате я страшно заболел, а друга увезли в больницу. На брикетах корма была синяя полоса. Потом мне рассказали, что это был яд. Свиньям от него ничего не было, а вот для людей это было смертельно опасно. Так нас наказывали. Мой друг умер через четыре дня. Мы знали про эту полосу, но в темноте ее не увидели».
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ТРЮЮС ФЕРСХООР, родилась 11 января 1936 года:
«Мама пыталась устраивать нам праздники и даже делала подарки. Она шила из каких-то тряпок платья моей кукле, а для брата сделала лото с «желтыми япошками». Но это было еще тогда, когда у нас были бумага и ручка. Когда в лагере узнали о капитуляции, оказалось, что у нас на территории был огромный дом с пакетами еды и лекарствами от Красного Креста, но японцы никогда ничего нам не давали. Люди из Красного Креста появились у нас. Нам стали давать больше еды. А потом ворота открылись, и мы с братом отправились на разведку».
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«У нас был комендант-лунатик. Когда была полная луна, надо было вести себя очень тихо, а еще лучше — постараться стать невидимым. По утрам и вечерам он был не в себе… Я все время искал еду. Мы выращивали овощи, помидоры. Но в тот самый день, когда они должны были покраснеть, их кто-то обязательно крал. Однажды я так рассердился, что сорвал все зеленые помидоры и съел. Мне потом было ужасно плохо. Все последние годы я помню голод. Никогда не забуду. Сначала ты чувствуешь голод. А потом наступает апатия. Организм отключает все желания».
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«Однажды ночью я увидела крысу с крысятами и очень обрадовалась — у меня появилось домашнее животное! Но ее заметил сосед по бараку, и крысу больше никто не видел. В какой-то момент, мне тогда уже было лет семнадцать, я вдруг поняла, что моя жизнь тут и окончится, что ничего больше не будет. Когда мы вернулись в Голландию, я как будто впала в детство — я прыгала по лужам и вела себя как беззаботный счастливый подросток. В лагере я пропустила этот возраст, мне пришлось сразу стать взрослой, а потом наверстывала эту свободу».
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АЛЬВИНЕ ЭЛЛЕНС, родилась 21 сентября 1938 года:
«В самом начале мне даже понравилось в лагере. Я помню, что мы жили в маленькой белой комнате, и там была веранда. С веранды мы смотрели на маленькие садики. Мне нравилось, что можно было все время играть, а в школу мы не ходили. Там была только воскресная школа. Я не помню, чтобы вначале мы голодали. Хуже стало потом, когда начали умирать от голода и дети, и взрослые. Мы тогда еще пели песенку в воскресной школе, и сейчас я понимаю, насколько подходящим был ее смысл: «Если ты придешь на небо раньше, то дождись меня, я тебя догоню».
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Text excerpts from interviews by Linda Lyklema for the film and web based project Het Jaar 2602 by Holland Harbour Productions, Rotterdam